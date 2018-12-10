Amsterdam, Pays-Bas – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), un leader mondial dans les technologies de santé, a annoncé aujourd’hui avoir remporté le College of Healthcare Information Management Executives (CHIME) Foundation Partner Award 2018. Le prix reconnaît le haut niveau d’engagement et de responsabilité de l’entreprise envers ses clients de l’informatique médicale, qui vont des larges réseaux de prestation intégrée aux hôpitaux indépendants. Basé sur les commentaires des clients, le prix souligne l’approche orientée client de Philips.
« Nos solutions d’informatique médicale jouent un rôle essentiel en soutenant les prestataires de soins dans le diagnostic, le traitement et la surveillance de leurs patients », a déclaré Carla Kriwet, Responsable des activités Connected Care et Health Informatics chez Philips. « Les soins de santé sont en constante évolution. En tant que partenaire responsable, nous savons que notre valeur ne se limite pas à offrir de la technologie. Nous devons aussi accompagner nos clients et leur apporter le support continu nécessaire à la constance et à la continuité des soins. La CHIME Foundation est l’une des organisations mondiales les plus respectées au service des Directions du Système d’Information (DSI), et nous sommes honorés de recevoir un tel retour positif de nos clients ».
Les systèmes de santé sont confrontés à de nombreux défis notamment celui de la gestion et de l’organisation des soins. Les établissements de santé ont besoin d'un partenaire à même de personnaliser la technologie et de rapidement identifier et régler les problèmes auxquels ils sont confrontés, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles venant endommager les technologies critiques et interrompre les services, de problèmes de cybersécurité ou du maintien d’une connectivité continue permettant de transférer les données de surveillance des patients.
En tant que partenaire responsable, nous savons que notre valeur ne se limite pas à offrir de la technologie. Nous devons aussi accompagner nos clients et leur apporter le support continu nécessaire à la constance et à la continuité des soins.
Carla Kriwet
Responsable des activités Connected Care et Health Informatics chez Philips
Philips est membre de longue date de la CHIME Foundation dont il défend la mission et la raison d’être. Pour en savoir plus sur CHIME, veuillez consulter le site Internet www.chimecentral.org. L’ensemble du portefeuille des systèmes intelligents intégrés et de l’informatique médicale, des logiciels et des services de Philips sera présenté dans le cadre du congrès mondial HIMSS, qui se tiendra à Orlando, en Floride, du 11 au 15 février 2019. Suivez @PhilipsLiveFrom pour retrouver les mises à jour #HIMSS19 tout au long de l’événement.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
www.philips.com/newscenter (en anglais)
Le College of Healthcare Information Management Executives (CHIME) est une organisation exécutive au service des Directeurs des systèmes d'information (DSI) des Directeurs des systèmes d'information médicaux (DSIM), des Directeurs des systèmes d’information infirmiers (DSII) et autres Directeurs de l’informatique médicale. Avec plus de 2 800 membres issus de 51 pays, et plus de 150 partenaires commerciaux et sociétés de services professionnels dans le domaine de l’informatique médicale, CHIME offre un environnement de confiance, très interactif, permettant aux cadres et dirigeants de l’industrie de collaborer, d’échanger les bonnes pratiques, de répondre aux besoins de développement professionnel, et de soutenir l’utilisation efficace de la gestion de l’information de sorte à améliorer la santé et les soins de santé des communautés qu’ils servent. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet chimecentral.org.
Le College of Healthcare Information Management Executives (CHIME) est une organisation exécutive au service des Directeurs des systèmes d'information (DSI) des Directeurs des systèmes d'information médicaux (DSIM), des Directeurs des systèmes d’information infirmiers (DSII) et autres Directeurs de l’informatique médicale. Avec plus de 2 800 membres issus de 51 pays, et plus de 150 partenaires commerciaux et sociétés de services professionnels dans le domaine de l’informatique médicale, CHIME offre un environnement de confiance, très interactif, permettant aux cadres et dirigeants de l’industrie de collaborer, d’échanger les bonnes pratiques, de répondre aux besoins de développement professionnel, et de soutenir l’utilisation efficace de la gestion de l’information de sorte à améliorer la santé et les soins de santé des communautés qu’ils servent. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet chimecentral.org.
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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