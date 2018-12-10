« Nos solutions d’informatique médicale jouent un rôle essentiel en soutenant les prestataires de soins dans le diagnostic, le traitement et la surveillance de leurs patients », a déclaré Carla Kriwet, Responsable des activités Connected Care et Health Informatics chez Philips. « Les soins de santé sont en constante évolution. En tant que partenaire responsable, nous savons que notre valeur ne se limite pas à offrir de la technologie. Nous devons aussi accompagner nos clients et leur apporter le support continu nécessaire à la constance et à la continuité des soins. La CHIME Foundation est l’une des organisations mondiales les plus respectées au service des Directions du Système d’Information (DSI), et nous sommes honorés de recevoir un tel retour positif de nos clients ».



Les systèmes de santé sont confrontés à de nombreux défis notamment celui de la gestion et de l’organisation des soins. Les établissements de santé ont besoin d'un partenaire à même de personnaliser la technologie et de rapidement identifier et régler les problèmes auxquels ils sont confrontés, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles venant endommager les technologies critiques et interrompre les services, de problèmes de cybersécurité ou du maintien d’une connectivité continue permettant de transférer les données de surveillance des patients.