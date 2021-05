Nous utilisons vos Données Combinées pour améliorer le contenu, la fonctionnalité et l'ergonomie de l'Appli, de(s) l'Appareil(s) et des Services ainsi que pour développer de nouveaux produits et services dans le domaine du café. Dans ce cas, nous considérons que le traitement de vos Données Combinées est basé sur un intérêt légitime de Philips DA et comme licite selon l'Article 6.1. (f) de la Règlementation (EU) 2016/679.

Si vous consentez à recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, évènements et promotions de Philips DA qui peuvent être pertinents pour vous sur la base de vos préférences et de votre comportement en ligne, nous sommes susceptibles de vous envoyer des communications marketing et promotionnelles par e-mail, téléphone et autres canaux numériques, tels que applications mobiles et réseaux sociaux. Afin de personnaliser les communications selon vos préférences et votre comportement et vous fournir une expérience plus pertinente et personnalisée, nous sommes susceptibles d'analyser vos Données Combinées. Vous pouvez vous désabonner de ce type de communications ou choisir de ne plus les recevoir à tout moment.