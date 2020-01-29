Philips intègre l’activité Systèmes Information de Santé Carestream

Amsterdam, Pays-Bas– Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader mondial dans les technologies de santé a annoncé hier qu’il examinait des options pour se séparer de son activité Appareils Domestiques. Philips va démarrer le processus de création d’une entité légale distincte pour cette activité au sein du groupe Philips, ce qui devrait prendre 12 à 18 mois. L’activité Appareils Domestiques, l’un des leaders mondiaux sur son marché, représente 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Cette activité comprend les appareils de cuisine, de café, de repassage, de soin des sols et de traitement de l’air, avec des produits emblématiques tels que Airfryer, la machine à café automatique LatteGo, la centrale vapeur PerfectCare Elite, le purificateur d’air ou encore l’aspirateur SpeedPro Max.
Amsterdam, Pays-Bas– Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader mondial dans les technologies de santé a annoncé hier qu’il examinait des options pour se séparer de son activité Appareils Domestiques.
Philips va démarrer le processus de création d’une entité légale distincte pour cette activité au sein du groupe Philips, ce qui devrait prendre 12 à 18 mois. L’activité Appareils Domestiques, l’un des leaders mondiaux sur son marché, représente 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Cette activité comprend les appareils de cuisine, de café, de repassage, de soin des sols et de traitement de l’air, avec des produits emblématiques tels que Airfryer, la machine à café automatique LatteGo, la centrale vapeur PerfectCare Elite, le purificateur d’air ou encore l’aspirateur SpeedPro Max.
Nous avons amélioré de manière significative la performance de notre activité Appareils Domestiques ces dernières années, celle-ci a contribué au succès de Philips. Cependant, cette activité n’est pas stratégique pour notre futur en tant que leader sur les technologies de santé » a annoncé Frans van Houten, CEO de Royal Philips. « Nous nous engageons à trouver une nouvelle structure pour cette activité afin qu’elle puisse continuer à prospérer et à croître au fil du temps, tandis que nous nous développons et investissons sur nos activités relatives à la santé. Nous souhaitons effectuer la meilleure transition possible pour l’activité Appareils Domestiques tout en assurant la continuité pour nos employés, partenaires et clients a ajouté Frans van Houten. « En parallèle, nous allons continuer à innover et à investir pour notre activité Personal Health dans des domaines tels que la santé bucco-dentaire, la puériculture et le soin de la personne, afin d’aider tout un chacun à prendre en main sa santé et son bien-être. Philips est présent sur toutes les étapes du continuum de santé et de soins et propose des solutions intégrées permettant d’aider le système de santé à prendre soin de votre cadre de vie et de passer d’une médecine curative à une médecine prédictive, préventive et personnalisée. Suite à la future scission avec l’activité Appareils Domestiques, le business Personal Health, qui représentera 3,5 milliards d’euros, va continuer à jouer un rôle majeur au sein du continuum de santé grâce à des produits connectés et des solutions permettant d’améliorer la santé et le bienêtre.
Nous avons amélioré de manière significative la performance de notre activité Appareils Domestiques ces dernières années, celle-ci a contribué au succès de Philips. Cependant, cette activité n’est pas stratégique pour notre futur en tant que leader sur les technologies de santé » a annoncé Frans van Houten, CEO de Royal Philips. « Nous nous engageons à trouver une nouvelle structure pour cette activité afin qu’elle puisse continuer à prospérer et à croître au fil du temps, tandis que nous nous développons et investissons sur nos activités relatives à la santé.
Nous souhaitons effectuer la meilleure transition possible pour l’activité Appareils Domestiques tout en assurant la continuité pour nos employés, partenaires et clients a ajouté Frans van Houten. « En parallèle, nous allons continuer à innover et à investir pour notre activité Personal Health dans des domaines tels que la santé bucco-dentaire, la puériculture et le soin de la personne, afin d’aider tout un chacun à prendre en main sa santé et son bien-être.
Philips est présent sur toutes les étapes du continuum de santé et de soins et propose des solutions intégrées permettant d’aider le système de santé à prendre soin de votre cadre de vie et de passer d’une médecine curative à une médecine prédictive, préventive et personnalisée. Suite à la future scission avec l’activité Appareils Domestiques, le business Personal Health, qui représentera 3,5 milliards d’euros, va continuer à jouer un rôle majeur au sein du continuum de santé grâce à des produits connectés et des solutions permettant d’améliorer la santé et le bienêtre.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la stratégie, les attentes, les plans et les objectifs de Philips, avec par exemple, des déclarations sur la réalisation de l'acquisition complète, l'intégration avec et dans les activités de Philips de l'activité Systèmes d’Information de Santé de Carestream, ainsi que les performances futures anticipées de cette dernière. De par leur nature, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des circonstances et événements futurs, et il existe de nombreux facteurs qui pourraient rendre les résultats et les développements réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la stratégie, les attentes, les plans et les objectifs de Philips, avec par exemple, des déclarations sur la réalisation de l'acquisition complète, l'intégration avec et dans les activités de Philips de l'activité Systèmes d’Information de Santé de Carestream, ainsi que les performances futures anticipées de cette dernière. De par leur nature, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des circonstances et événements futurs, et il existe de nombreux facteurs qui pourraient rendre les résultats et les développements réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays.
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Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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