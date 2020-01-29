Philips intègre l’activité Systèmes Information de Santé Carestream

Nous avons amélioré de manière significative la performance de notre activité Appareils Domestiques ces dernières années, celle-ci a contribué au succès de Philips. Cependant, cette activité n’est pas stratégique pour notre futur en tant que leader sur les technologies de santé » a annoncé Frans van Houten, CEO de Royal Philips. « Nous nous engageons à trouver une nouvelle structure pour cette activité afin qu’elle puisse continuer à prospérer et à croître au fil du temps, tandis que nous nous développons et investissons sur nos activités relatives à la santé. Nous souhaitons effectuer la meilleure transition possible pour l’activité Appareils Domestiques tout en assurant la continuité pour nos employés, partenaires et clients a ajouté Frans van Houten. « En parallèle, nous allons continuer à innover et à investir pour notre activité Personal Health dans des domaines tels que la santé bucco-dentaire, la puériculture et le soin de la personne, afin d’aider tout un chacun à prendre en main sa santé et son bien-être. Philips est présent sur toutes les étapes du continuum de santé et de soins et propose des solutions intégrées permettant d’aider le système de santé à prendre soin de votre cadre de vie et de passer d’une médecine curative à une médecine prédictive, préventive et personnalisée. Suite à la future scission avec l’activité Appareils Domestiques, le business Personal Health, qui représentera 3,5 milliards d’euros, va continuer à jouer un rôle majeur au sein du continuum de santé grâce à des produits connectés et des solutions permettant d’améliorer la santé et le bienêtre.