Données de santé, des progrès restent à faire

Si l’IA en santé a déjà rencontré son public en France, il n’en est pas de même dans tous les domaines du numérique en santé. Ainsi, seuls 23 % des professionnels de santé français indiquent que le lancement du Dossier Médical Partagé (DMP) a eu des répercussions positives sur leurs pratiques alors que pour 51 %, cela n’a rien changé et que pour 13 %, cela aurait même eu des conséquences négatives. Pourtant, ils sont 75 % à reconnaître que le DMP permet une meilleure coordination et continuité des soins et 65 % un meilleur suivi médical.

De la même façon, l’usage par les Français des technologies numériques ou des applications mobiles de santé pour surveiller leurs indicateurs de santé (patients ou en bonne santé) reste faible :

21 % les utilisent dans le cadre d’activités physiques (versus 29 % pour la moyenne des pays étudiés),

20 % pour surveiller leur poids (25 % en moyenne),

15 % dans le cadre d’un suivi de traitement médical (18 % en moyenne),

13 % pour suivre leur tension artérielle (20 % en moyenne).

