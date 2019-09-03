Philips France choisit la marketplace Liz&med pour le financement de ses échographes ultra-portables

Face à une population vieillissante, moins mobile, et des salles d’examens saturées, les professionnels de santé ont besoin de réaliser leurs explorations en tout lieu. Grâce aux échographes ultraportables, les examens peuvent être réalisés au chevet du patient à l’aide d’une sonde d’échographie branchée à une tablette ou un smartphone pour la visualisation immédiate des images.



Pour commercialiser ces solutions, Philips France s’est allié à la plateforme Liz&med, pionnier du e- financement de matériel médical en BtoB.