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sept. 03, 2019

Philips France choisit la marketplace Liz&med pour le financement de ses échographes ultra-portables

Bordeaux, Suresnes, le 03/09/2019 – En commercialisant l'échographe ultra- portable Lumify*, Philips répond aux besoins des 40 000 praticiens qui utilisent un échographe en France dans un marché en pleine mutation.

Face à une population vieillissante, moins mobile, et des salles d’examens saturées, les professionnels de santé ont besoin de réaliser leurs explorations en tout lieu. Grâce aux échographes ultraportables, les examens peuvent être réalisés au chevet du patient à l’aide d’une sonde d’échographie branchée à une tablette ou un smartphone pour la visualisation immédiate des images.
 

Pour commercialiser ces solutions, Philips France s’est allié à la plateforme Liz&med, pionnier du e- financement de matériel médical en BtoB.

Le leasing est le moyen d’acquisition le plus prisé par nos clients. En nous associant à Liz&med, nous prenons part à un projet novateur qui vient, de fait, révolutionner le monde du financement de matériel médical » indique Stéphane Husson, Directeur Marketing Ultrasons Philips France.

Stéphane Husson

Directeur Marketing Ultrasons Philips France

Liz&Med est une place de marché sur laquelle se rencontrent professionnels de santé et fournisseurs de matériel. Chaque constructeur ou distributeur est invité à créer ses annonces sur la marketplace pour bénéficier d’un canal de ventes complémentaires sur un réseau non conventionnel

Sur Liz&Med, nous sommes en mesure de construire une offre de produits personnalisée, disponible 24h/7j, et intégrant tout type de services à la carte tels que la maintenance, l’assurance, l’extension de garantie, la formation, etc., le tout sur un même bon de commande.Ce qu’il est possible de faire aujourd’hui avec les plateformes de vente en ligne est désormais possible pour la location avec la plateforme e-financement de Liz&med

Stéphane Husson

Directeur Marketing Ultrasons Philips France

Liz&med permet ainsi de proposer aux praticiens de santé, de toute spécialité médicale confondue, un catalogue produits interactif auquel est associé un contrat de financement aux conditions modulables.

A l’ère du numérique, nous avons voulu, en créant Liz&med, dématérialiser à 100% notre métier de financier » affirme Fabrice Carré, Président de Liz&med.

Fabrice Carré

Président de Liz&med

Grâce à un calculateur intégré, le médecin peut adapter le montant de ses loyers en temps réel, sélectionner ses options, puis transmettre instantanément sa demande de financement. Une fois celle- ci acceptée, le praticien reçoit en un temps record son contrat de financement (LLD ou Crédit-Bail) qu’il peut signer via la signature électronique et choisir sa date de livraison.
 

Liz&med permet donc à tous les professionnels de santé de s’équiper en seulement quelques clics. Fini les demandes de devis auprès des multiples intermédiaires et aux délais de réponses interminables !

Le praticien peut donc gagner un temps précieux en consacrant plus de temps à son cœur de métier plutôt qu’à des contraintes financières et administratives.

Fabrice Carré

Président de Liz&med

Pour en savoir plus sur Liz&med et découvrir les produits Philips, rendez-vous à l’adresse :  https://www.lizemed.com/fr/materiel-medical/catalogue/distributeurs/philips-france-commercial

Mention obligatoire

*Le système Lumify est un dispositif médical fabriqué par Philips. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Septembre 2019.

À propos de LIZ&MED 

Plateforme lancée en septembre 2017, Liz&med est une marque de la société ITL Equipment Finance, société spécialisée dans le montage de solutions de financements destinés professionnels de la santé, de l’environnement, de l’industrie et des hautes technologies. Créé en 1995, ITL fait partie de la BFM depuis 2015, la Banque Française Mutualiste.

Les informations sur liz&med et itl sont disponibles sur : www.lizemed.com et www.itlequipmentfinance.com

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À propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise leader dans le domaine des technologies de santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes et permettent de meilleurs résultats tout au long du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips tire profit de la technologie avancée et s’appuie sur les connaissances approfondies des cliniciens et des consommateurs afin de fournir des solutions intégrées. Basée aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique de santé, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 18.1 milliards d'euros en 2018, emploie environ 73 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
Les informations sur Philips sont disponibles sur : 
www.philips.fr/presse

www.philips.com/newscenter (en anglais)

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Thèmes

Cardiologie Santé connectée Communiqué de presse

Contacts

Julie Mortelette 

LIZ&MED

Tel : 06 37 41 70 93

Anne-lise Soleil

Anne-Lise Soleil  

Directrice Relations Publiques et Communication 

Tel: +33 (0)7 89 42 68 65 

Type de médias

ultra-portable ultrasound scanners
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