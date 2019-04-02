Des programmes de recherche

Le partenariat GOPI va au-delà de la simple fourniture d’équipements, il est aussi un accélérateur de projets de recherche en imagerie médicale dans divers domaines tels que l’imagerie oncologique, l’imagerie neurologique et l’imagerie cardiovasculaire et métabolique. 17 projets de recherche sont en cours aux HCL. Un des projets est actuellement en phase de publication. Il concerne la segmentation automatique des tumeurs du foie grâce à l’intelligence artificielle et est mené par le Professeur Pierre-Jean VALETTE, hôpital Edouard Herriot-HCL. Le principe est d’entraîner un algorithme d’intelligence artificielle à mesurer et à détecter seul, à partir d’images de scanner, l’évolution du volume des tumeurs du foie. Cette approche permet d’assurer des mesures de tumeurs plus fiables, et de proposer au patient un meilleur diagnostic, une prise en charge optimale et un traitement personnalisé. Pour mener à bien ce projet, les équipes des HCL utilisent la plateforme d’intelligence artificielle Intellispace Discovery, développée par Philips. Elle permet de partager et de tester les algorithmes créés. En outre, Philips apporte aussi son soutien avec une équipe de chercheurs de son centre d’expertise d’intelligence artificielle francilien.