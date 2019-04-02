Lyon, Paris, le 2 avril 2019 – Soigner mieux en maîtrisant ses dépenses pour financer l’innovation est devenu un réel défi pour les établissements de santé. La qualité et le mode de financement est d’ailleurs l’une des priorités inscrites dans la stratégie nationale de santé 2022. Dès 2016, les HCL et Philips ont mis en pratique de nouvelles solutions destinées à assurer des parcours de soins de qualité, avec des coûts maitrisés, en signant un partenariat de 12 ans. Trois ans plus tard, les deux partenaires tirent un premier bilan positif de ce projet ambitieux.
Lyon, Paris, le 2 avril 2019 – Soigner mieux en maîtrisant ses dépenses pour financer l’innovation est devenu un réel défi pour les établissements de santé. La qualité et le mode de financement est d’ailleurs l’une des priorités inscrites dans la stratégie nationale de santé 2022.
Dès 2016, les HCL et Philips ont mis en pratique de nouvelles solutions destinées à assurer des parcours de soins de qualité, avec des coûts maitrisés, en signant un partenariat de 12 ans.
Trois ans plus tard, les deux partenaires tirent un premier bilan positif de ce projet ambitieux.
GOPI nous garantit un accès à l’innovation avec des équipements de haute technologie qui assure une prise en charge optimale des patients. C’est le cas par exemple avec le scanner IQon qui permet une détection précoce et plus précise des maladies neuro et cardio-vasculaires grâce à la reconstruction spectrale. Il est aussi moins invasif grâce à une diminution des doses d’irradiation et de produit injecté.
Professeur Philippe DOUEK
Radiologue et responsable médical du PAM d’imagerie aux Hospices Civils de Lyon.
Le premier enjeu du projet a été managérial. Il a fallu travailler différemment dans une institution importante de 23 000 collaborateurs, en faisant émerger de nouveaux métiers ou de nouvelles compétences (contract manager, référent médicaux et paramédicaux par modalités) et en co-gérant différemment avec les radiologues le cycle de vie des équipements, le processus de décision et les arbitrages proposés à la Direction Générale. Cette expérience managériale est un des acquis indirect du projet
Jean-François CROS
Directeur des plateaux médico-techniques des Hospices Civils de Lyon
Le partenariat GOPI va au-delà de la simple fourniture d’équipements, il est aussi un accélérateur de projets de recherche en imagerie médicale dans divers domaines tels que l’imagerie oncologique, l’imagerie neurologique et l’imagerie cardiovasculaire et métabolique. 17 projets de recherche sont en cours aux HCL. Un des projets est actuellement en phase de publication. Il concerne la segmentation automatique des tumeurs du foie grâce à l’intelligence artificielle et est mené par le Professeur Pierre-Jean VALETTE, hôpital Edouard Herriot-HCL. Le principe est d’entraîner un algorithme d’intelligence artificielle à mesurer et à détecter seul, à partir d’images de scanner, l’évolution du volume des tumeurs du foie. Cette approche permet d’assurer des mesures de tumeurs plus fiables, et de proposer au patient un meilleur diagnostic, une prise en charge optimale et un traitement personnalisé. Pour mener à bien ce projet, les équipes des HCL utilisent la plateforme d’intelligence artificielle Intellispace Discovery, développée par Philips. Elle permet de partager et de tester les algorithmes créés. En outre, Philips apporte aussi son soutien avec une équipe de chercheurs de son centre d’expertise d’intelligence artificielle francilien.
Le partenariat GOPI va au-delà de la simple fourniture d’équipements, il est aussi un accélérateur de projets de recherche en imagerie médicale dans divers domaines tels que l’imagerie oncologique, l’imagerie neurologique et l’imagerie cardiovasculaire et métabolique.
17 projets de recherche sont en cours aux HCL. Un des projets est actuellement en phase de publication. Il concerne la segmentation automatique des tumeurs du foie grâce à l’intelligence artificielle et est mené par le Professeur Pierre-Jean VALETTE, hôpital Edouard Herriot-HCL. Le principe est d’entraîner un algorithme d’intelligence artificielle à mesurer et à détecter seul, à partir d’images de scanner, l’évolution du volume des tumeurs du foie. Cette approche permet d’assurer des mesures de tumeurs plus fiables, et de proposer au patient un meilleur diagnostic, une prise en charge optimale et un traitement personnalisé.
Pour mener à bien ce projet, les équipes des HCL utilisent la plateforme d’intelligence artificielle Intellispace Discovery, développée par Philips. Elle permet de partager et de tester les algorithmes créés. En outre, Philips apporte aussi son soutien avec une équipe de chercheurs de son centre d’expertise d’intelligence artificielle francilien.
Tant sur le plan de la gestion du parc d’imagerie que sur le volet recherche, ce partenariat crée de la valeur ajoutée pour les Hospices Civils de Lyon comme pour Philips. A travers ce projet, Philips met son intelligence et sa puissance d’innovation au service des patients, professionnels de santé et du système de santé français tout entier pour une santé plus efficiente, plus performante, plus personnalisée
David CORCOS
Président Philips France.
GOPI comporte un volet d’équipement, de service, de formation, mais aussi d’accès à l’innovation et de soutien à la recherche. Il est fondé sur le partage des risques technologiques, financiers et opérationnels. D’un montant de près de 70 millions d’euros, ce partenariat porte sur le renouvellement de 76 équipements Philips et d’autres constructeurs, et concerne l’ensemble du parc d’imagerie et de médecine nucléaire des HCL. Les équipes HCL et Philips travaillent quotidiennement ensemble dans la mise en œuvre des actions développées.
GOPI comporte un volet d’équipement, de service, de formation, mais aussi d’accès à l’innovation et de soutien à la recherche. Il est fondé sur le partage des risques technologiques, financiers et opérationnels. D’un montant de près de 70 millions d’euros, ce partenariat porte sur le renouvellement de 76 équipements Philips et d’autres constructeurs, et concerne l’ensemble du parc d’imagerie et de médecine nucléaire des HCL.
Les équipes HCL et Philips travaillent quotidiennement ensemble dans la mise en œuvre des actions développées.
Etablissement public d’excellence, nous constituons le deuxième centre hospitalo-universitaire (CHU) de France après l’AP-HP. Nous disposons d’un budget d’1.7 milliard d’euros annuel et de plus de 5 300 lits et places. Au cœur de nos 14 hôpitaux publics, nous sommes 23 000 femmes et hommes animés par une vocation commune : délivrer une médecine humaine et d’excellence, pour chacun, tout au long de sa vie. Depuis plus de 200 ans, nous intégrons toutes les disciplines, médicales et chirurgicales, et disposons d’une large palette de moyens humains, techniques et logistiques pour assurer nos trois missions : Acteurs de prévention et de l’éducation santé, nous relayons et appliquons les campagnes ou programmes de santé publique.
Etablissement public d’excellence, nous constituons le deuxième centre hospitalo-universitaire (CHU) de France après l’AP-HP. Nous disposons d’un budget d’1.7 milliard d’euros annuel et de plus de 5 300 lits et places.
Au cœur de nos 14 hôpitaux publics, nous sommes 23 000 femmes et hommes animés par une vocation commune : délivrer une médecine humaine et d’excellence, pour chacun, tout au long de sa vie. Depuis plus de 200 ans, nous intégrons toutes les disciplines, médicales et chirurgicales, et disposons d’une large palette de moyens humains, techniques et logistiques pour assurer nos trois missions :
Acteurs de prévention et de l’éducation santé, nous relayons et appliquons les campagnes ou programmes de santé publique.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays. Les nouveautés sur Philips sont disponibles sur www.philips.com/newscenter.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays. Les nouveautés sur Philips sont disponibles sur www.philips.com/newscenter.
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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