Amsterdam, Pays Bas et Barcelone, Espagne – Au MWC de Barcelone, l'une des plus grands événements de la téléphonie mobile au monde, Royal Philips (NYSE: PHG, AEX : PHIA), leader mondial des technologies médicales a dévoilé aujourd’hui un concept de réalité mixte développé avec Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) pour la salle d’opération du futur. S’appuyant sur les technologies de dernière génération de la plateforme leader de thérapie guidée par l’image Azurion de Philips et de la plateforme informatique holographique HoloLens 2 de Microsoft, les entreprises présenteront des applications de réalité augmentée novatrices destinées aux thérapies mini-invasives guidées par l’image. Contrairement à la chirurgie ouverte, les thérapies peu invasives nécessitent seulement une petite incision. Les instruments dédiés tels que les cathéters sont insérés à travers l'incision et guidés jusqu’à la zone de traitement, qui peut inclure le cœur, les vaisseaux sanguins, le cerveau, le foie et autres organes importants. Au cours des opérations peu invasives, les médecins ne peuvent ni voir ni toucher directement la zone de traitement. Au lieu de cela ils s'appuient sur les technologies d'imagerie médicale avancées comme l’imagerie par rayons X à ultra-faible dose et l’échographie, ainsi que d'autres technologies de navigation, afin de voir l'intérieur du patient et guider leurs actions. Philips est un fournisseur de premier plan en salles d'intervention et salles d’opération hybrides de haute technologie pour de telles opérations. Le concept de réalité augmentée de Philips et de Microsoft, conçu pour HoloLens 2, permet à l'imagerie en direct et aux autres sources de données vitales actuellement affichées sur de grands écrans 2D de s’animer dans un environnement de réalité augmentée holographique en 3D qui peut être contrôlé facilement, intuitivement et de façon ergonomique par le médecin. Le concept est utilisé pour recueillir de plus amples renseignements cliniques afin de soutenir le développement de futures solutions de réalité augmentée disponibles sur le marché pour une utilisation dans des interventions guidées par l’image. « La transition de la chirurgie ouverte aux interventions guidées par l’image a entraîné un changement radical dans l'amélioration des résultats des patients et la réduction des coûts - notamment en diminuant considérablement la durée de séjour du patient à l’hôpital après son opération », affirme Atul Gupta, docteur en médecine, médecin en chef de thérapie guidée par l’image chez Philips et radiologue de diagnostic et d’intervention en exercice. » « Sur notre plateforme Azurion, nous intégrons de manière homogène un éventail de sources de données, d’une façon facile à comprendre et à commander intuitivement. En collaborant avec Microsoft et HoloLens 2 nous pouvons passer au niveau supérieur, en immergeant le médecin dans un environnement de réalité augmentée sur mesure. Ce concept me permet de voir le monde réel en superposition avec les données en direct et l’imagerie médicale en 3D nécessaires pour guider notre thérapie de précision, et cela me permet surtout également de commander Azurion avec la reconnaissance vocale et des gestes perfectionnés. Il s'agit de maintenir notre attention sur le patient. » « La réalité mixte donne aux gens de nouvelles façons d'interagir avec le monde physique et numérique, apportant les avantages de la révolution numérique à de toutes nouvelles expériences dans le monde entier," a déclaré Alex Kipman, technicien IA et réalité mixte chez Microsoft. « Je suis ravi de voir des entreprises d’une large diversité de secteurs réussir plus de choses grâce à leur utilisation des produits que nous construisons avec nos partenaires et notre écosystème. La réalité mixte représente un grand potentiel dans le domaine de la santé, et notre collaboration avec Philips montre comment ce potentiel commence déjà à se réaliser. » Microsoft a dévoilé HoloLens 2 le 24 février au MWC Barcelone. HoloLens est un ordinateur holographique autonome qui permet une interaction en mains libres avec des objets numériques en 3 dimensions. HoloLens 2 s'appuie sur la technologie révolutionnaire d'HoloLens et est encore plus immersif, plus confortable et offre plus de valeur.



Complété par des services cloud Azure nouveaux ou déjà existants, et doté d’une IA intégrée, HoloLens 2 est l'appareil intelligent par excellence.



Depuis son lancement mondial en février 2017, plus d'un demi-million de patients ont été traités dans plus de 80 pays à l'aide de la plateforme Azurion, qui est alimentée par la technologie brevetée Philips ConnectOS et intègre des innovations techniques à la fois dans les logiciels et le matériel. ConnectOS permet l'intégration d'innovations numériques avancées sur la plateforme Azurion. Philips a annoncé auparavant qu'elle est en train d'élaborer une solution de réalité augmentée pour les opérations de la colonne vertébrale, du crâne et de traumatologie.

L'innovation est au cœur de la stratégie de croissance de Philips dans les technologies de la santé et l'entreprise dépense environ 1,8 milliards d'euros par an en R&D. Au cours des dernières années, Philips a considérablement renforcé ses activités en matière de logiciels, d'intelligence artificielle et de science de la donnée. Aujourd'hui, environ un professionnel R&D sur deux chez Philips est actif dans ce domaine. Philips a développé avec succès les plateformes Philips HealthSuite, un cadre de travail numérique commun qui relie consommateurs, patients et prestataires de soins de santé au sein d’un écosystème de santé connectée hébergé dans le cloud, composé de périphériques, d’applications et d’outils.