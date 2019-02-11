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févr. 11, 2019

Philips présente son éventail complet de solutions de soins de santé connectées à l'HIMSS 2019 

  • Philips propose une suite d'outils intégrés, sécurisés et évolutifs dédiés à la gestion des informations de santé. Elle englobe des systèmes, des appareils, des logiciels et des services intelligents destinés aux professionnels, qui reposent sur l'intelligence artificielle (IA).
  • Ces solutions novatrices ont été conçues pour atteindre un quadruple objectif : améliorer les résultats en matière de santé et l'expérience des patients ainsi que des professionnels, et réduire les coûts.

Amsterdam, Pays-Bas, et Orlando, États-Unis – À l'occasion du salon international HIMSS d'Orlando, Philips présente une gamme de solutions de soins connectées permettant d'effectuer des diagnostics précis, d'administrer les traitements prescrits et d'assurer le suivi post-traitement des patients. Philips expose des solutions intégrées enrichies par la technologie de l'intelligence artificielle qui couvrent les principaux aspects de la gestion des informations de santé. Ce faisant, l'entreprise relève certains des principaux défis rencontrés par les spécialistes des technologies de l'information médicale : flux de travail inefficaces, interopérabilité, gestion des situations de surcharge et d'agrégation de données, maîtrise des coûts et cybersécurité.

Chez Philips, nous avons pour mission de proposer des solutions destinées à simplifier l'organisation des soins de santé grâce à une approche intégrée, afin d'obtenir de meilleurs résultats de santé et d'améliorer l'expérience des patients et du personnel tout en réduisant les coûts

Carla Kriwet

Chief Business Leader chez Philips Connected Care

« Chez Philips, nous avons pour mission de proposer des solutions destinées à simplifier l'organisation des soins de santé grâce à une approche intégrée, afin d'obtenir de meilleurs résultats de santé et d'améliorer l'expérience des patients et du personnel tout en réduisant les coûts », affirme Carla Kriwet, Chief Business Leader chez Philips Connected Care. « Nous développons et fournissons des outils de gestion et d'analyse des données intelligents et intégrés, qui permettent de dresser un dossier clinique complet du patient. Nous souhaitons ainsi aider les professionnels de la santé à prendre des décisions plus éclairées et leur permettre de prodiguer des soins à l'hôpital ou à domicile. »

Des soins réactifs aux soins proactifs

Les solutions intégrées proposées par Philips englobent des systèmes, des appareils, des logiciels et des services intelligents qui permettent de regrouper des données de populations de patients et d'adopter une approche proactive des soins. Sur la base de données rassemblées grâce à l'IA, ces solutions créent des aperçus exploitables ; elles aident ainsi à établir des diagnostics précis, à améliorer les flux de travail et à standardiser les soins dans l'ensemble de l'établissement de santé. 

À l'occasion de l'HIMSS, Philips a présenté une large gamme de solutions technologiques intégrées : biocapteurs de pointe sans fil, systèmes de surveillance, aide à la prise de décision clinique activée par l’intelligence artificielle, mais aussi solutions hospitalières de pointe, données d'imagerie critiques... Ces solutions trouvent leur domaine d'application dans la radiologie, la cardiologie et l'oncologie. L’activité Philips Connected Care, qui occupe une place centrale à l'HIMSS, met en lumière des solutions pour des secteurs d'importance tels que :

À l'hôpital – solutions visant à exploiter les innombrables données médicales de chaque patient, à intégrer les informations dans le dossier patient informatisé et à se baser sur des analyses prédictives afin de prendre des décisions médicales mieux fondées. Ces solutions incluent, entre autres :

  • Philips IntelliSpace Enterprise Edition – solution informatique de services gérés permettant l'intégration des données de l'ensemble de l'établissement de santé, pour une prise de décision plus éclairée et mieux fondée, un meilleur suivi des patients et des conditions améliorées pour le personnel de santé grâce à des flux de travail plus rationnels.
  • Philips eICU – une solution de télémédecine centralisée et évolutive destinée aux unités de soins intensifs. En combinant la technologie A/V, des analyses prédictives, la visualisation des données et les capacités avancées de création de rapports, elle utilise la technologie pour élargir l'éventail des ressources de soins disponibles au chevet du patient, quel que soit le lieu où il se trouve.
  • Solutions d'interopérabilité Philips – solutions d'interopérabilité basées sur des standards ouverts, permettant des flux de données rapides et sans erreurs entre les systèmes médicaux et les sources d'information au niveau d'un service ou d'un établissement, ainsi que les échanges d'informations médicales (Health Information Exchanges, HIE) entre différents établissements.
  • Philips PerformanceBridge – suite de services, d'appareils et d'outils de support intégrés et évolutifs, indépendante des fournisseurs, qui transmet aux services hospitaliers des informations en temps réel afin d'améliorer les prestations et de mettre en place un programme d'amélioration continue.
  • Philips Patient Information Center iX  – station centrale équipée de Data Warehouse Connect, une solution continue destinée à la collecte et au stockage de données haute résolution, qui permet aux établissements d'utiliser des ensembles de données complets afin d'exécuter des programmes d'amélioration de la qualité, de booster l'efficacité opérationnelle et d'effectuer des travaux de recherche avant-gardistes.

Diagnostic précis – permet aux cliniciens de visualiser des données provenant de sources variées et d'en avoir une vue globale, afin de fournir des informations améliorées par des applications IA en vue d'établir des diagnostics plus fiables. Les solutions proposées incluent entre autres :
 

  • Philips IntelliSpace Precision Medicine – cette plateforme basée sur le cloud rassemble des informations cliniques exploitables relatives aux patients, provenant de sources hétéroclites. Elle les organise de manière intelligente sur des tableaux de bord détaillés afin de permettre une prise de décision concertée pour le diagnostic, le traitement et le suivi du patient, au moyen d'une cartographie multidisciplinaire des tumeurs via Dana-Farber Oncology Pathways, Genomic Bioinformatics and Interpretation, Clinical Trial Matching et les tableaux de bord cliniques.
  • Solution IntelliSite Pathology – solution très évolutive permettant d'améliorer la productivité grâce à une imagerie numérique haute résolution, des fonctions de travail collaboratif et des outils de gestion de cas. Elle a été spécialement mise au point pour offrir un support à la pratique clinique, améliorer le suivi des patients et diminuer les coûts.
  • Illumeo avec intelligence artificielle  – nouveau paradigme de logiciel clinique intelligent. Développé afin de changer la manière dont les cliniciens visualisent, recherchent et partagent les informations, il offre un flux de travail sur mesure, adapté aux préférences et au contexte spécifiques du patient.
  • IntelliSpace Portal  – plateforme de visualisation détaillée offrant des outils d'analyse avancés, particulièrement utiles dans le but d’établir un diagnostic encore plus fiable dans les cas complexes.

Au domicile – solutions intégrées permettant de surveiller le patient à distance et de lui prodiguer des soins connectés lorsqu'il se trouve à son domicile. Ainsi, le patient reste davantage maître de sa santé grâce à des appareils médicaux connectés et à des outils en ligne, et les réadmissions coûteuses à l'hôpital peuvent être évitées. Ces solutions incluent :
 

  • Prise en charge de la BPCO Philips – analyse identifiant les populations à risque, qui, combinée avec des programmes de gestion des soins et des appareils connectés, des applications et des contrôles, permet aux patients atteints de BPCO de rester chez eux, limite les réadmissions BPCO et réduit les coûts médicaux globaux.
  • Philips Aging and Caregiving – la solution numérique Philips Cares affiche, organise et relie, via un réseau de prestataires de soins formels et informels, des analyses et des services afin d'apporter un soutien aux personnes qui nécessitent des soins.

Care Management – cette technologie avancée relie et analyse des données afin de combler le vide existant entre les soins intensifs et les soins à domicile. Elle vient en aide aux patients grâce à des programmes qui permettent de prodiguer les bons soins au bon moment, selon la configuration de soin la plus appropriée et la moins contraignante. Elle inclut entre autres les solutions suivantes :
 

  • Philips Population Health – par une gestion collaborative de la santé, cette solution sort les soins des frontières de l'hôpital via un écosystème connecté basé sur les données. En permettant le suivi virtuel des patients, elle les implique et les rend plus actifs, et offre la possibilité d'analyser les résultats et d'adapter les soins proposés.
  • Appareils connectés, applications et programmes de surveillance à distance – ces solutions permettent une meilleure implication du patient et une amélioration des soins afin de pouvoir en assurer le suivi. 

Les nouvelles solutions Philips optimisées sous le feu des projecteurs à l'HIMSS

En vue de parvenir à des soins moins chers et plus efficaces, Philips a récemment élargi sa plateforme informatique IntelliSpace Enterprise Edition nouvelle génération, capable de fonctionner à l'échelle d'un établissement entier, afin d'y intégrer également Philips PerformanceBridge. Parmi les nouvelles améliorations, on compte IntelliSpace Precision Medicine Oncology (prochainement disponible en France), IntelliSpace Genomics et la possibilité de partager des données cliniques avec IntelliSpace Exchange. Philips présente également sa nouvelle technologie dédiée à l'amélioration de l'expérience des patients et du personnel soignant, avec le lancement de Philips IntelliSpace Epidemiology (Prochainement disponible en France). Cette nouvelle solution, destinée à faciliter la prise de décision, est la première à combiner des technologies cliniques et génomiques afin de procéder à un contrôle strict des infections et d'identifier avec efficacité et exactitude les infections associées aux soins. 

Philips à l'HIMSS

Tout au long de la semaine, Philips hébergera des séances PhilipsLive! sur son stand, avec plus de 25 présentations et entretiens succincts assurés par des intervenants Philips sur les sujets les plus en vogue en matière d'informatique et de technologies de l'information médicale. Y seront abordés, entre autres, les soins basés sur la valeur, l'intelligence adaptative, l'interopérabilité, la médecine de précision, les soins chroniques ou encore la cybersécurité. Des intervenants Philips participeront également à plusieurs présentations et sessions à huis clos lors de l'HIMSS, entre autres The Personalized Health Experience, The Interoperability Showcase, The Cybersecurity Command Center ou le Machine Learning Forum. Une liste exhaustive des présentations, des sujets abordés, des données et des horaires est disponible ici.

 

Pour de plus amples informations sur la gamme complète de systèmes, d'appareils, de logiciels et de services intelligents intégrés Philips destinés aux professionnels, qui sera présentée au stand 2101 lors de l'HIMSS Global Conference & Exhibition à Orlando (Floride) du 11 au 15 février 2019 inclus, veuillez consulter la page www.philips.com/himss et suivre @PhilipsLiveFrom pour rester au courant des actualités #HIMSS19 pendant l'événement.

Mentions obligatoires :

1 Le poste central PIIC IX est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

2 Illumeo est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage.

3 Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation 

A propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse

www.philips.com/newscenter (en anglais)

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Informatique en santé Monitorage patient Gestion de la santé de la population Intelligence Artificielle Communiqué de presse

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Anne-lise Soleil

Anne-Lise Soleil  

Directrice Relations Publiques et Communication 

Tel: +33 (0)7 89 42 68 65 

Type de médias

Philips met en avant des solutions sécurisées, intégrées et évolutives, améliorées par l'intelligence adaptative au HIMSS19
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Philips présente au salon HIMSS19 des solutions intégrées qui s'attaquent à certains des points les plus sensibles auxquels sont confrontés les professionnels des technologies de l'information dans le domaine de la santé..
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Philips propose des solutions intégrées qui relient de manière transparente les personnes, la technologie et les données afin de soutenir les décisions cliniques au HIMSS19.
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