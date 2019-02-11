Amsterdam, Pays-Bas, et Orlando, États-Unis – À l'occasion du salon international HIMSS d'Orlando, Philips présente une gamme de solutions de soins connectées permettant d'effectuer des diagnostics précis, d'administrer les traitements prescrits et d'assurer le suivi post-traitement des patients. Philips expose des solutions intégrées enrichies par la technologie de l'intelligence artificielle qui couvrent les principaux aspects de la gestion des informations de santé. Ce faisant, l'entreprise relève certains des principaux défis rencontrés par les spécialistes des technologies de l'information médicale : flux de travail inefficaces, interopérabilité, gestion des situations de surcharge et d'agrégation de données, maîtrise des coûts et cybersécurité.
Chez Philips, nous avons pour mission de proposer des solutions destinées à simplifier l'organisation des soins de santé grâce à une approche intégrée, afin d'obtenir de meilleurs résultats de santé et d'améliorer l'expérience des patients et du personnel tout en réduisant les coûts
Carla Kriwet
Chief Business Leader chez Philips Connected Care
« Chez Philips, nous avons pour mission de proposer des solutions destinées à simplifier l'organisation des soins de santé grâce à une approche intégrée, afin d'obtenir de meilleurs résultats de santé et d'améliorer l'expérience des patients et du personnel tout en réduisant les coûts », affirme Carla Kriwet, Chief Business Leader chez Philips Connected Care. « Nous développons et fournissons des outils de gestion et d'analyse des données intelligents et intégrés, qui permettent de dresser un dossier clinique complet du patient. Nous souhaitons ainsi aider les professionnels de la santé à prendre des décisions plus éclairées et leur permettre de prodiguer des soins à l'hôpital ou à domicile. »
Les solutions intégrées proposées par Philips englobent des systèmes, des appareils, des logiciels et des services intelligents qui permettent de regrouper des données de populations de patients et d'adopter une approche proactive des soins. Sur la base de données rassemblées grâce à l'IA, ces solutions créent des aperçus exploitables ; elles aident ainsi à établir des diagnostics précis, à améliorer les flux de travail et à standardiser les soins dans l'ensemble de l'établissement de santé. À l'occasion de l'HIMSS, Philips a présenté une large gamme de solutions technologiques intégrées : biocapteurs de pointe sans fil, systèmes de surveillance, aide à la prise de décision clinique activée par l’intelligence artificielle, mais aussi solutions hospitalières de pointe, données d'imagerie critiques... Ces solutions trouvent leur domaine d'application dans la radiologie, la cardiologie et l'oncologie. L’activité Philips Connected Care, qui occupe une place centrale à l'HIMSS, met en lumière des solutions pour des secteurs d'importance tels que :
À l'hôpital – solutions visant à exploiter les innombrables données médicales de chaque patient, à intégrer les informations dans le dossier patient informatisé et à se baser sur des analyses prédictives afin de prendre des décisions médicales mieux fondées. Ces solutions incluent, entre autres :
Les solutions intégrées proposées par Philips englobent des systèmes, des appareils, des logiciels et des services intelligents qui permettent de regrouper des données de populations de patients et d'adopter une approche proactive des soins. Sur la base de données rassemblées grâce à l'IA, ces solutions créent des aperçus exploitables ; elles aident ainsi à établir des diagnostics précis, à améliorer les flux de travail et à standardiser les soins dans l'ensemble de l'établissement de santé.
À l'occasion de l'HIMSS, Philips a présenté une large gamme de solutions technologiques intégrées : biocapteurs de pointe sans fil, systèmes de surveillance, aide à la prise de décision clinique activée par l’intelligence artificielle, mais aussi solutions hospitalières de pointe, données d'imagerie critiques... Ces solutions trouvent leur domaine d'application dans la radiologie, la cardiologie et l'oncologie. L’activité Philips Connected Care, qui occupe une place centrale à l'HIMSS, met en lumière des solutions pour des secteurs d'importance tels que :
Diagnostic précis – permet aux cliniciens de visualiser des données provenant de sources variées et d'en avoir une vue globale, afin de fournir des informations améliorées par des applications IA en vue d'établir des diagnostics plus fiables. Les solutions proposées incluent entre autres :
Diagnostic précis – permet aux cliniciens de visualiser des données provenant de sources variées et d'en avoir une vue globale, afin de fournir des informations améliorées par des applications IA en vue d'établir des diagnostics plus fiables. Les solutions proposées incluent entre autres :
Au domicile – solutions intégrées permettant de surveiller le patient à distance et de lui prodiguer des soins connectés lorsqu'il se trouve à son domicile. Ainsi, le patient reste davantage maître de sa santé grâce à des appareils médicaux connectés et à des outils en ligne, et les réadmissions coûteuses à l'hôpital peuvent être évitées. Ces solutions incluent :
Au domicile – solutions intégrées permettant de surveiller le patient à distance et de lui prodiguer des soins connectés lorsqu'il se trouve à son domicile. Ainsi, le patient reste davantage maître de sa santé grâce à des appareils médicaux connectés et à des outils en ligne, et les réadmissions coûteuses à l'hôpital peuvent être évitées. Ces solutions incluent :
Care Management – cette technologie avancée relie et analyse des données afin de combler le vide existant entre les soins intensifs et les soins à domicile. Elle vient en aide aux patients grâce à des programmes qui permettent de prodiguer les bons soins au bon moment, selon la configuration de soin la plus appropriée et la moins contraignante. Elle inclut entre autres les solutions suivantes :
Care Management – cette technologie avancée relie et analyse des données afin de combler le vide existant entre les soins intensifs et les soins à domicile. Elle vient en aide aux patients grâce à des programmes qui permettent de prodiguer les bons soins au bon moment, selon la configuration de soin la plus appropriée et la moins contraignante. Elle inclut entre autres les solutions suivantes :
En vue de parvenir à des soins moins chers et plus efficaces, Philips a récemment élargi sa plateforme informatique IntelliSpace Enterprise Edition nouvelle génération, capable de fonctionner à l'échelle d'un établissement entier, afin d'y intégrer également Philips PerformanceBridge. Parmi les nouvelles améliorations, on compte IntelliSpace Precision Medicine Oncology (prochainement disponible en France), IntelliSpace Genomics et la possibilité de partager des données cliniques avec IntelliSpace Exchange. Philips présente également sa nouvelle technologie dédiée à l'amélioration de l'expérience des patients et du personnel soignant, avec le lancement de Philips IntelliSpace Epidemiology (Prochainement disponible en France). Cette nouvelle solution, destinée à faciliter la prise de décision, est la première à combiner des technologies cliniques et génomiques afin de procéder à un contrôle strict des infections et d'identifier avec efficacité et exactitude les infections associées aux soins.
Tout au long de la semaine, Philips hébergera des séances PhilipsLive! sur son stand, avec plus de 25 présentations et entretiens succincts assurés par des intervenants Philips sur les sujets les plus en vogue en matière d'informatique et de technologies de l'information médicale. Y seront abordés, entre autres, les soins basés sur la valeur, l'intelligence adaptative, l'interopérabilité, la médecine de précision, les soins chroniques ou encore la cybersécurité. Des intervenants Philips participeront également à plusieurs présentations et sessions à huis clos lors de l'HIMSS, entre autres The Personalized Health Experience, The Interoperability Showcase, The Cybersecurity Command Center ou le Machine Learning Forum. Une liste exhaustive des présentations, des sujets abordés, des données et des horaires est disponible ici. Pour de plus amples informations sur la gamme complète de systèmes, d'appareils, de logiciels et de services intelligents intégrés Philips destinés aux professionnels, qui sera présentée au stand 2101 lors de l'HIMSS Global Conference & Exhibition à Orlando (Floride) du 11 au 15 février 2019 inclus, veuillez consulter la page www.philips.com/himss et suivre @PhilipsLiveFrom pour rester au courant des actualités #HIMSS19 pendant l'événement.
Tout au long de la semaine, Philips hébergera des séances PhilipsLive! sur son stand, avec plus de 25 présentations et entretiens succincts assurés par des intervenants Philips sur les sujets les plus en vogue en matière d'informatique et de technologies de l'information médicale. Y seront abordés, entre autres, les soins basés sur la valeur, l'intelligence adaptative, l'interopérabilité, la médecine de précision, les soins chroniques ou encore la cybersécurité. Des intervenants Philips participeront également à plusieurs présentations et sessions à huis clos lors de l'HIMSS, entre autres The Personalized Health Experience, The Interoperability Showcase, The Cybersecurity Command Center ou le Machine Learning Forum. Une liste exhaustive des présentations, des sujets abordés, des données et des horaires est disponible ici.
Pour de plus amples informations sur la gamme complète de systèmes, d'appareils, de logiciels et de services intelligents intégrés Philips destinés aux professionnels, qui sera présentée au stand 2101 lors de l'HIMSS Global Conference & Exhibition à Orlando (Floride) du 11 au 15 février 2019 inclus, veuillez consulter la page www.philips.com/himss et suivre @PhilipsLiveFrom pour rester au courant des actualités #HIMSS19 pendant l'événement.
1 Le poste central PIIC IX est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. 2 Illumeo est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. 3 Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation
1 Le poste central PIIC IX est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
2 Illumeo est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage.
3 Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
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