Des soins réactifs aux soins proactifs

Les solutions intégrées proposées par Philips englobent des systèmes, des appareils, des logiciels et des services intelligents qui permettent de regrouper des données de populations de patients et d'adopter une approche proactive des soins. Sur la base de données rassemblées grâce à l'IA, ces solutions créent des aperçus exploitables ; elles aident ainsi à établir des diagnostics précis, à améliorer les flux de travail et à standardiser les soins dans l'ensemble de l'établissement de santé. À l'occasion de l'HIMSS, Philips a présenté une large gamme de solutions technologiques intégrées : biocapteurs de pointe sans fil, systèmes de surveillance, aide à la prise de décision clinique activée par l’intelligence artificielle, mais aussi solutions hospitalières de pointe, données d'imagerie critiques... Ces solutions trouvent leur domaine d'application dans la radiologie, la cardiologie et l'oncologie. L’activité Philips Connected Care, qui occupe une place centrale à l'HIMSS, met en lumière des solutions pour des secteurs d'importance tels que :



À l'hôpital – solutions visant à exploiter les innombrables données médicales de chaque patient, à intégrer les informations dans le dossier patient informatisé et à se baser sur des analyses prédictives afin de prendre des décisions médicales mieux fondées. Ces solutions incluent, entre autres :