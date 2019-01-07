CES 2019 : Philips dévoile ses nouvelles solutions intelligentes et personnalisées en Santé.

Des solutions qui utilisent les données collectées pour s’adapter aux consommateurs et offrir un meilleur à l’expertise et aux recommandations des professionnels.
Las Vegas, Nevada et Amsterdam, Pays-Bas – Au salon CES 2019, Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial des technologies de santé, a présenté une gamme de solutions de santé intelligentes, évolutives et personnalisées capables d’aider chaque personne à vivre une vie plus saine et plus active.
« Cette année, nous présentons au CES des solutions intelligentes, personnalisées et évolutives, qui s’adaptent aux besoins, aux motivations et aux caractéristiques uniques de chaque personne », déclare Roy Jacobs, responsable des activités de santé personnelle chez Philips. « Les technologies de consommation, comme la plate-forme virtuelle pour soins bucco-dentaires personnels de Philips, jouent un rôle essentiel dans la transition de soins réactifs vers des soins proactifs. Grâce à sa présence solide et la confiance qui lui est accordée dans le secteur de la santé et dans l’univers de la grande consommation, Philips bénéficie d’une position unique pour faire se rejoindre ces deux univers en associant, par exemple, son savoir-faire clinique en matière de sommeil aux données de consommation afin de développer des solutions de santé innovantes qui accompagnent chaque phase du sommeil. »
Cette année, nous présentons au CES des solutions intelligentes, personnalisées et évolutives, qui s’adaptent aux besoins, aux motivations et aux caractéristiques uniques de chaque personne.
Roy Jakobs
Responsable de l’activité Personal Health chez Philips
Après la présentation réussie du bandeau SmartSleep Deep Sleep lors de l’édition CES 2018, SmartSleep propose désormais une offre élargie de solutions de sommeil. Parmi elles, on retrouve SmartSleep Analyzer, un outil d’analyse numérique validé cliniquement et conçu pour aider les gens à mieux comprendre les difficulés en matière de sommeil et à obtenir des renseignements sur les différentes solutions. Afin d’accompagner les 40 % d’hommes adultes et les 24 % de femmes adultes qui ronflent régulièrement 1, Philips a également proposé un aperçu de son bandeau SmartSleep Snoring Relief Band. Par ailleurs, Philips a présenté son programme entièrement personnalisable SmartSleep Better Sleep, conçu en partenariat avec SleepRate, qui permet aux personnes de réapprendre l’endormissement et la qualité du sommeil à l’aide d’une application mobile. En outre, l’offre SmartSleep de Philips s’élargit pour intégrer de nouveaux équipements d’éclairage pour le sommeil et pour le réveil, comme le dernier luminaire connecté Somneo.
Philips introduit également le service de télédentisterie Sonicare en Amérique du Nord. Ce service permet d’obtenir une consultation à distance avec un médecin-dentiste sous 24 heures. L’appli Sonicare de Philips est une « plate-forme virtuelle » pour les soins bucco-dentaires personnels qui permet aux utilisateurs de gérer entièrement leur hygiène dentaire au quotidien et de partager des données de brossage avec leur dentiste pour bénéficier de conseils plus personnalisés directement sur son smartphone. L’application Sonicare de Philips vient s’associer à la brosse à dents intelligente et connectée Sonicare DiamondClean de Philips en proposant un service de commande automatisée de têtes de brosse.
Le rasoir Smart Shaver series 7 000 de Philips est la première solution de rasage connectée au monde dotée d’une intelligence artificielle. Elle analyse les mouvements du rasoir pour proposer à chaque utilisateur un programme de rasage qui s’adapte à ses besoins et lutte contre ses problèmes de peau. L’évaluation des soins de la peau SkinCare Assessment de Philips associe des questions quotidiennes et un diagnostic de l’état de santé de la peau au sein d’une seule application pour proposer des rapports personnalisés. Les services et appareils connectés de Philips s’appuient sur l’utilisation de capteurs, de données et d’une intelligence évolutive pour s’adapter aux besoins de chaque individu et optimiser le rasage par le biais d’instructions en temps réel et de routines quotidiennes de soins personnels. Le concept SmartMirror montre comment les solutions de Philips peuvent aider chaque personne à mieux comprendre les petits gestes du quotidien sur sa santé, son estime de soi et son bien-être. Plus de renseignements sur les solutions de soins personnels de Philips présentées au CES en cliquant ici.
Les services de soins Philips Care permettent de former facilement les aidants familiaux, d’obtenir des données pertinentes sur le bien-être du proche, de recevoir des notifications sur les soins administrés et de gérer le service Lifeline de Philips à l’aide d’une seule application Web intégrée ou d’une application mobile. Aux États-Unis, plus de 40 millions de personnes sont considérées comme aidants familiaux 2 et apportent des soins à un proche, bien souvent un parent, un conjoint ou un ami qui vieillit. Un tel rôle est source de joie et de satisfaction, mais, généralement, il est aussi éprouvant et déroutant. L’inversion des rôles, la complexité et les coûts impliqués exercent une pression énorme sur les familles qui font face aux problématiques du vieillissement. Philips Care accompagne familles et amis en atténuant leurs inquiétudes et en leur permettant de se concentrer sur les moments véritablement essentiels. Plus de renseignements sur l’expérience de soins Philips Cares en cliquant ici.
Les services de soins Philips Care permettent de former facilement les aidants familiaux, d’obtenir des données pertinentes sur le bien-être du proche, de recevoir des notifications sur les soins administrés et de gérer le service Lifeline de Philips à l’aide d’une seule application Web intégrée ou d’une application mobile.
Aux États-Unis, plus de 40 millions de personnes sont considérées comme aidants familiaux 2 et apportent des soins à un proche, bien souvent un parent, un conjoint ou un ami qui vieillit. Un tel rôle est source de joie et de satisfaction, mais, généralement, il est aussi éprouvant et déroutant. L’inversion des rôles, la complexité et les coûts impliqués exercent une pression énorme sur les familles qui font face aux problématiques du vieillissement. Philips Care accompagne familles et amis en atténuant leurs inquiétudes et en leur permettant de se concentrer sur les moments véritablement essentiels. Plus de renseignements sur l’expérience de soins Philips Cares en cliquant ici.
Dream Family, Pregnancy+, Airfryer, High Speed Power Blender et purificateurs d’air de Philips.
Ces événements étaient disponibles en temps réel sur la conversation Twitter @PhilipsLiveFrom grâce au hashtag #CES2018. Vous pouvez également consulter nos autres pages de réseaux sociaux sur YouTube et LinkedIn.
1 sleepeducation.org
2 AARP.org
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
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Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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