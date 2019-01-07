CES 2019 : Philips dévoile ses nouvelles solutions intelligentes et personnalisées en Santé.

Philips améliore l’expérience des aidants familiaux

Les services de soins Philips Care permettent de former facilement les aidants familiaux, d’obtenir des données pertinentes sur le bien-être du proche, de recevoir des notifications sur les soins administrés et de gérer le service Lifeline de Philips à l’aide d’une seule application Web intégrée ou d’une application mobile.

Aux États-Unis, plus de 40 millions de personnes sont considérées comme aidants familiaux 2 et apportent des soins à un proche, bien souvent un parent, un conjoint ou un ami qui vieillit. Un tel rôle est source de joie et de satisfaction, mais, généralement, il est aussi éprouvant et déroutant. L’inversion des rôles, la complexité et les coûts impliqués exercent une pression énorme sur les familles qui font face aux problématiques du vieillissement. Philips Care accompagne familles et amis en atténuant leurs inquiétudes et en leur permettant de se concentrer sur les moments véritablement essentiels. Plus de renseignements sur l’expérience de soins Philips Cares en cliquant ici.