Imagerie de pointe : La Fondation Adolphe de Rothschild se dote de deux nouvelles IRM 3 Tesla Philips de dernière génération. 

Paris, France – jeudi 6 décembre 2018 – La Fondation Adolphe de Rothschild et Philips ont inauguré hier la mise en service de deux nouvelles IRM Elition 3 Tesla X* Philips au sein du service d’Imagerie de la Fondation, située dans le 19ème arrondissement de Paris.
Ces deux nouveaux équipements, qui portent à 4 IRM, dont 1 dédiée à la recherche, le parc de la Fondation, vont permettre une nette amélioration des délais de prise en charge, tant pour les patients hospitalisés que pour les patients externes (prise de rendez-vous au 01 48 03 64 00), avec une capacité annuelle de plus de 13.000 examens.
La Fondation poursuit ainsi sa dynamique de développement, en renforçant son offre de soins en imagerie au service de l’excellence médicale proposée, en secteur 1, à tous les publics.
La solution IRM Elition 3,0T X* permet à la fois d’obtenir des images précises en haute définition et de réduire, grâce à la solution Compressed Sense, jusqu’à 50%[i] le temps d’acquisition des images et donc la durée des examens. Cet équipement est conçu pour des examens plus rapide, et a été développé pour un diagnostic fiable au service d’une prise en charge personnalisée et de qualité du patient.
L’examen IRM étant souvent angoissant, la Fondation Adolphe de Rothschild a choisi de s’équiper par ailleurs du tout dernier système Philips In-bore Experience. Ce dispositif innovant, sensoriel et personnalisable, permet au patient de choisir une vidéo qu’il pourra visionner pendant toute la durée de son examen par un système de miroirs et de projections d’images jumelé à un casque atténuant les bruits ambiants. Le patient est ainsi plus détendu avec pour but un examen plus efficace et plus rapide.
L’imagerie cérébrale occupe une place charnière dans l’organisation de la filière de soin de l’AVC. Chaque minute équivalant à une perte de deux millions de neurones pour le patient. Entre l’arrivée du patient à la Fondation et son entrée au bloc opératoire, un traitement administré le plus rapidement possible est recommandé et il permet de minimiser les séquelles neurologiques d’où l’expression utilisée dans le domaine médical « Time is brain* ».
L’IRM cérébrale est l’examen clé à réaliser en urgence chez les patients admis pour un AVC. Cet examen est nécessaire pour poser le diagnostic et aider à la prise de décision thérapeutique. L’arrivée de ces deux nouvelles IRM Elition 3,0T X* Philips va renforcer la capacité de prise en charge des patients admis pour un AVC à la Fondation A. de Rothschild.
L’acquisition de ces nouveaux équipements IRM s’accompagne d’une collaboration de recherche avec Philips pour développer et évaluer des matériels, séquences et outils d’interprétation innovants dans les pathologies neurologiques, ophtalmologiques, neurochirurgicales et ORL. Les patients de la Fondation A. de Rothschild bénéficieront ainsi des dernières avancées de la neuroradiologie, et Philips de l’expertise des équipes médicales et paramédicales de l’établissement.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.fr/presse www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.pressroom.philips.fr
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
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Fondée en 1905, la Fondation A. de Rothschild développe toutes ses compétences dans la prise en charge des pathologies de la tête et du cou, depuis le dépistage jusqu’à la chirurgie des cas les plus complexes, urgents ou programmés, pour les adultes et les enfants, en secteur 1. En 2017, les 1 020 professionnels de la Fondation ont réalisé plus de 400 000 consultations et actes techniques et 22 000 interventions chirurgicales.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet : www.for.paris
Fondée en 1905, la Fondation A. de Rothschild développe toutes ses compétences dans la prise en charge des pathologies de la tête et du cou, depuis le dépistage jusqu’à la chirurgie des cas les plus complexes, urgents ou programmés, pour les adultes et les enfants, en secteur 1. En 2017, les 1 020 professionnels de la Fondation ont réalisé plus de 400 000 consultations et actes techniques et 22 000 interventions chirurgicales.
*Le temps c’est du cerveau 1Utilisation de la technologie Compressed SENSE et comparaison avec des examens Philips sans Compressed SENSE.
Mentions légales : L'IRM Ingenia Elition X est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec l'RM Ingenia Elition X sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Décembre 2018
*Le temps c’est du cerveau
1Utilisation de la technologie Compressed SENSE et comparaison avec des examens Philips sans Compressed SENSE.
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
Anne-Lise Soleil
Directrice Relations Publiques et Communication
Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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Cécile Lelieur Chargée de communication – Fondation Adolphe de Rothschild Tel : 01 48 03 62 36
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