Imagerie de pointe : La Fondation Adolphe de Rothschild se dote de deux nouvelles IRM 3 Tesla Philips de dernière génération. 

Fondée en 1905, la Fondation A. de Rothschild développe toutes ses compétences dans la prise en charge des pathologies de la tête et du cou, depuis le dépistage jusqu’à la chirurgie des cas les plus complexes, urgents ou programmés, pour les adultes et les enfants, en secteur 1. En 2017, les 1 020 professionnels de la Fondation ont réalisé plus de 400 000 consultations et actes techniques et 22 000 interventions chirurgicales.



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