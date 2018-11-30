Philips est fière de s’associer au centre LUMEN de Lyon, l’un des plus importants centres de médecine nucléaire en France, pour inaugurer un nouveau TEP Scan Philips Vereos. L’arrivée de ce nouvel équipement 100 % numérique est un réel avantage pour les patients : une détection des tumeurs à l’échelle du millimètre est désormais possible, une durée d’examen réduite avec une réduction de 50 %iii de la dose de traceur radioactif injecté au patient.
L'imagerie TEP va devenir la principale modalité de diagnostic moléculaire et de traitement personnalisé dans les années à venir. C’est pourquoi Philips a décidé d’investir dans le développement d’une nouvelle technologie TEP-scan très performante : le TEP-Scan vereos. Lancé en 2014 aux Etats-Unis, le TEP-Scan Vereos est installé pour la 1ere fois en France en 2017 au CHRU de Nancy. Depuis, huit exemplaires de TEP-scan ont été installés dans notre pays.
Le TEP scan Vereos est 100% numérique, doté de la technologie Comptage Numérique de Photon (Digital Photon Counting), brevet Philips, associe une sensibilité inédite, une qualité en termes de résolution d’image et une meilleure précision quantitative comparées à des systèmes analogiques. Cette technologie favorise une médecine de précision : « Avec Vereos, premier TEP-Scan 100% numérique, Philips souhaite marquer une nouvelle ère en matière de performances cliniques pour une santé plus efficiente, plus performante, plus personnalisée et mieux maitrisée. Une santé du 21ème siècle. Nous sommes ravis de démarrer une collaboration de long terme avec un site d’excellence clinique comme le Centre Léon Bérard. », déclare David Corcos, Président Philips France. Le PET-Scan Vereos démontre son intérêt dans la surveillance précise de la réponse thérapeutique en cancérologie, les nouveaux traceurs et l’étude des pathologies cardiaques et neurologiques.
Le TEP scan Vereos est 100% numérique, doté de la technologie Comptage Numérique de Photon (Digital Photon Counting), brevet Philips, associe une sensibilité inédite, une qualité en termes de résolution d’image et une meilleure précision quantitative comparées à des systèmes analogiques.
Cette technologie favorise une médecine de précision : « Avec Vereos, premier TEP-Scan 100% numérique, Philips souhaite marquer une nouvelle ère en matière de performances cliniques pour une santé plus efficiente, plus performante, plus personnalisée et mieux maitrisée. Une santé du 21ème siècle. Nous sommes ravis de démarrer une collaboration de long terme avec un site d’excellence clinique comme le Centre Léon Bérard. », déclare David Corcos, Président Philips France.
Le PET-Scan Vereos démontre son intérêt dans la surveillance précise de la réponse thérapeutique en cancérologie, les nouveaux traceurs et l’étude des pathologies cardiaques et neurologiques.
L’acquisition de cette nouvelle machine s’accompagne d’une collaboration de recherche entre Philips et l’équipe de recherche en radiothérapie du Centre Léon Bérard. L’équipe dirigée par David Sarrut, en lien avec Jean-Noël Badel, radiophysicien et chercheur, conduira deux études l’une sur l’utilisation de ce nouveau TEP scan en radiothérapie externe (4D pour la stéréotaxie), l’autre en radiothérapie interne (dosimétrie post-radio-embolisation). « Ces travaux de recherche visent à investiguer et optimiser les acquisitions de radiothérapie interne vectorisée pour améliorer le diagnostic et la thérapie des patients atteints de cancer. Pour cela, des simulations dites « Monte Carlo » ainsi que des techniques de machine-learning et intelligence artificielle seront explorées. Philips supporte le projet avec l’aide scientifique nécessaire et le financement d’un doctorant pendant 3 ans », explique Andrea Bianchi, responsable marketing et business médecine nucléaire de Philips France.
L’acquisition de cette nouvelle machine s’accompagne d’une collaboration de recherche entre Philips et l’équipe de recherche en radiothérapie du Centre Léon Bérard. L’équipe dirigée par David Sarrut, en lien avec Jean-Noël Badel, radiophysicien et chercheur, conduira deux études l’une sur l’utilisation de ce nouveau TEP scan en radiothérapie externe (4D pour la stéréotaxie), l’autre en radiothérapie interne (dosimétrie post-radio-embolisation).
« Ces travaux de recherche visent à investiguer et optimiser les acquisitions de radiothérapie interne vectorisée pour améliorer le diagnostic et la thérapie des patients atteints de cancer. Pour cela, des simulations dites « Monte Carlo » ainsi que des techniques de machine-learning et intelligence artificielle seront explorées. Philips supporte le projet avec l’aide scientifique nécessaire et le financement d’un doctorant pendant 3 ans », explique Andrea Bianchi, responsable marketing et business médecine nucléaire de Philips France.
Détection numérique pour des images de très grande qualité Le système TEP/TDM Vereos apporte des améliorations significatives avec une résolution volumétrique, un gain de sensibilité et une précision quantitative deux fois supérieurs à ceux des versions analogiques.[i] Le couplage des scintillateurs avec les détecteurs 100% numériques selon un rapport 1:1 offre une meilleure résolution spatiale, temporelle et énergétique sur tout le champ d’acquisition multidimensionnel, ce qui permet une détection optimale des petites lésions à l’échelle du millimètre – inferieures à 3 mm-. Il peut, par exemple, identifier des métastases pulmonaires de petite taille pour un diagnostic plus précis. L’appareil Vereos peut déterminer l’efficacité d’un traitement en détectant les changements de métabolismes des cellules avant même que la taille de la tumeur ne diminue. Ceci contribue à l’amélioration d’une prise en charge précoce du patient. Une technologie entièrement numérique pour une meilleure détection des lésions La technologie numérique unique de comptage de photons Philips convertit directement la lumière en signal numérique. Presque aucun bruit ne s’étant introduit lors de cette conversion, on obtient un meilleur rapport signal-bruit et une plus grande sensibilité i. De plus, si l’on associe à cela une résolution temporelle élevée (temps de vol), on améliore le contraste d’image, ce qui facilite la détection des lésions et le diagnostic du médecin avec des doses radioactives injectées très faibles. Fonctions améliorant l’expérience patient
Meilleure résolution volumétrique pour une meilleure identification et caractérisation des lésions
Détection numérique pour des images de très grande qualité
Le système TEP/TDM Vereos apporte des améliorations significatives avec une résolution volumétrique, un gain de sensibilité et une précision quantitative deux fois supérieurs à ceux des versions analogiques.[i]
Le couplage des scintillateurs avec les détecteurs 100% numériques selon un rapport 1:1 offre une meilleure résolution spatiale, temporelle et énergétique sur tout le champ d’acquisition multidimensionnel, ce qui permet une détection optimale des petites lésions à l’échelle du millimètre – inferieures à 3 mm-. Il peut, par exemple, identifier des métastases pulmonaires de petite taille pour un diagnostic plus précis.
L’appareil Vereos peut déterminer l’efficacité d’un traitement en détectant les changements de métabolismes des cellules avant même que la taille de la tumeur ne diminue. Ceci contribue à l’amélioration d’une prise en charge précoce du patient.
Une technologie entièrement numérique pour une meilleure détection des lésions
La technologie numérique unique de comptage de photons Philips convertit directement la lumière en signal numérique. Presque aucun bruit ne s’étant introduit lors de cette conversion, on obtient un meilleur rapport signal-bruit et une plus grande sensibilité i. De plus, si l’on associe à cela une résolution temporelle élevée (temps de vol), on améliore le contraste d’image, ce qui facilite la détection des lésions et le diagnostic du médecin avec des doses radioactives injectées très faibles.
Fonctions améliorant l’expérience patient
[i] Résultats vérifiés par NAMSA, bureau externe indépendant spécialisé dans l’analyse des données et les projets de recherche. Etudes scientifiques : J Nucl Med 2015; 56:1378 , J Nucl Med 2017; 58 (S1):1325, J Nucl Med 2017; 58 (S1):435 [ii] J Nucl Med May 1, 2017 vol. 58 no. supplement 1 435 [iii] Liu X et al, Impact of FDG Dose Reduction on Lesion Quantification in Dynamic PET: A Simulation Study Based on Clinical Trial Data, SNMMI 2016 * Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Novembre 2018»
[i] Résultats vérifiés par NAMSA, bureau externe indépendant spécialisé dans l’analyse des données et les projets de recherche. Etudes scientifiques : J Nucl Med 2015; 56:1378 , J Nucl Med 2017; 58 (S1):1325, J Nucl Med 2017; 58 (S1):435
[ii] J Nucl Med May 1, 2017 vol. 58 no. supplement 1 435
[iii] Liu X et al, Impact of FDG Dose Reduction on Lesion Quantification in Dynamic PET: A Simulation Study Based on Clinical Trial Data, SNMMI 2016
* Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Novembre 2018»
Ouvert fin 2013, le Centre LUMEN est le centre de médecine nucléaire du Groupement de coopération sanitaire du Centre Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon. Le centre LUMEN est l’un des plus importants centres de médecine nucléaire de France. Situé 15 rue Gabriel Sarrazin dans le 8e arrondissement de Lyon, dans un bâtiment du Centre Léon Bérard, il dispose d’une surface de 1 052 mètres carrés et d’un plateau technique composé de 2 TEP scanner dont le nouveau TEP scan Vereos et de 3 gammas caméras (dont 2 couplées à un scanner). Placé sous la responsabilité du Dr Thomas Mognetti, le centre LUMEN est issu d’une fusion des services du Centre Léon Bérard et de l’hôpital Édouard Herriot au sein du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Lyon Cancérologie Universitaire (LCU). 1 cadre de santé 11 manipulateurs en électroradiologie 2 radiopharmaciens 1 physicien 11 540 patients accueillis en 2017 11 540 actes réalisés dont 7 355 pour les 2 TEP Scan
Le Centre LUMEN en chiffres clés:
8 médecins
Ouvert fin 2013, le Centre LUMEN est le centre de médecine nucléaire du Groupement de coopération sanitaire du Centre Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon. Le centre LUMEN est l’un des plus importants centres de médecine nucléaire de France. Situé 15 rue Gabriel Sarrazin dans le 8e arrondissement de Lyon, dans un bâtiment du Centre Léon Bérard, il dispose d’une surface de 1 052 mètres carrés et d’un plateau technique composé de 2 TEP scanner dont le nouveau TEP scan Vereos et de 3 gammas caméras (dont 2 couplées à un scanner). Placé sous la responsabilité du Dr Thomas Mognetti, le centre LUMEN est issu d’une fusion des services du Centre Léon Bérard et de l’hôpital Édouard Herriot au sein du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Lyon Cancérologie Universitaire (LCU).
1 cadre de santé
11 manipulateurs en électroradiologie
2 radiopharmaciens
1 physicien
11 540 patients accueillis en 2017
11 540 actes réalisés dont 7 355 pour les
2 TEP Scan
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
www.philips.com/newscenter (en anglais)
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
Anne-Lise Soleil
Directrice Relations Publiques et Communication
Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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Andrea Bianchi, PhD Responsable scientifique médecine nucléaire Tel : 07 85 92 23 33
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