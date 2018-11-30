A propos du TEP-scan Vereos de Philips

Détection numérique pour des images de très grande qualité Le système TEP/TDM Vereos apporte des améliorations significatives avec une résolution volumétrique, un gain de sensibilité et une précision quantitative deux fois supérieurs à ceux des versions analogiques.[i]

Meilleure résolution volumétrique pour une meilleure identification et caractérisation des lésions Le couplage des scintillateurs avec les détecteurs 100% numériques selon un rapport 1:1 offre une meilleure résolution spatiale, temporelle et énergétique sur tout le champ d’acquisition multidimensionnel, ce qui permet une détection optimale des petites lésions à l’échelle du millimètre – inferieures à 3 mm-. Il peut, par exemple, identifier des métastases pulmonaires de petite taille pour un diagnostic plus précis.

L’appareil Vereos peut déterminer l’efficacité d’un traitement en détectant les changements de métabolismes des cellules avant même que la taille de la tumeur ne diminue. Ceci contribue à l’amélioration d’une prise en charge précoce du patient.

Une technologie entièrement numérique pour une meilleure détection des lésions La technologie numérique unique de comptage de photons Philips convertit directement la lumière en signal numérique. Presque aucun bruit ne s’étant introduit lors de cette conversion, on obtient un meilleur rapport signal-bruit et une plus grande sensibilité i. De plus, si l’on associe à cela une résolution temporelle élevée (temps de vol), on améliore le contraste d’image, ce qui facilite la détection des lésions et le diagnostic du médecin avec des doses radioactives injectées très faibles.

Fonctions améliorant l’expérience patient Diminution du temps d’examen par deux [ii] avec la même confiance dans le diagnostic.

avec la même confiance dans le diagnostic. Diminution de 50% de la dose injectée[iii] avec une confiance diagnostique équivalente