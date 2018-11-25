RSNA 2018 : Philips associe données et technologie afin d'offrir plus d'options d’imagerie aux prestataires de soins

Plus de confiance dans le diagnostic pour de meilleurs résultats thérapeutiques

Les innovations récemment introduites par Philips en radiothérapie couvrent à la fois les solutions d'imagerie et la planification des traitements. L’une de ces solutions est Pinnacle Evolution, la nouvelle génération du logiciel de planification de traitement Philips Pinnacle et le premier produit avec planification personnalisée. Il permet aux médecins de créer rapidement des plans de traitement de haute qualité et spécifiques au patient. Le nouveau Big Bore RT[13] est un système de tomodensitométrie qui définit un trajet thérapeutique précis, notamment grâce à une précision dans la reconnaissance des lésions, au calcul de la densité tissulaire et à la segmentation. En outre, la nouvelle plate-forme entièrement numérique Philips Ingenia MR-RT comprend les systèmes Ingenia Elition 3.0T MR-RT et Ambition X 1.5T MR-RT. Au RSNA 2018, Philips soulignera les avantages économiques de ses systèmes de tomodensitométrie à détecteur spectral IQon. Des études montrent que la technologie peut accroître l'efficacité des hôpitaux en réduisant les examens de suivi [8] et en administrant des doses plus faibles d'agent de contraste à certains groupes de patients, accélérant ainsi le diagnostic [9]. Le nouveau système de radiographie numérique à fixation au plafond Philips DigitalDiagnost C90 [10] prend en charge l'augmentation de la rotation des patients. Il a été conçu pour réduire le temps de diagnostic grâce à des outils innovants, gages d’un flux d’activités efficace. Le système est équipé de l'interface utilisateur Philips Eleva, une plate-forme commune à un large éventail de systèmes de radiographie numérique. La plate-forme est facile à utiliser et facilement personnalisable pour un flux d’activités fluide et efficace, centré sur le patient. Grâce à une architecture partagée, les détecteurs Philips SkyPlate peuvent également être utilisés avec différents systèmes. L'écran tactile de l'Eleva Tube Head du DigitalDiagnost C90 déplace les commandes vers la salle d'examen pour des processus encore plus orientés patient. La caméra en direct en option aide à positionner le patient en offrant une vue claire de la zone ciblée, ce qui permet d'éviter un alignement potentiellement imprécis, par exemple chez les patients obèses. Le système accroît la fiabilité du diagnostic grâce à ses éléments d'imagerie de haute qualité, notamment les tubes à rayons X Varifocus, les détecteurs fixes et sans fil et le traitement d'images UNIQUE 2 de Philips, qui fournit des images nettes de toutes les zones anatomiques.