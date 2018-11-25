RSNA 2018 : Philips associe données et technologie afin d'offrir plus d'options d’imagerie aux prestataires de soins

Chicago (États-Unis) – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) présentera à la Réunion annuelle 2018 de la Société de radiologie nord-américaine (RSNA), des innovations en radiologie qui contribueront à améliorer les résultats thérapeutiques, à réduire les coûts et à améliorer l’expérience des patients et des prestataires de soins. Au cours du congrès, Philips présentera sa vaste gamme de technologies d'imagerie et de données qui sont liées de manière transparente pour aider les prestataires de soins à relever leurs défis les plus urgents.
« Les soins continuent d'évoluer, passant d'une approche axée sur le volume vers une approche axée sur la valeur, tandis que la quantité de données disponibles pour chaque décision clinique augmente rapidement. C’est la raison pour laquelle nos clients recherchent des solutions qui augmentent l'efficacité tout en améliorant les perspectives pour les patients, explique David Corcos, Président Philips France. Nous avons accru notre rythme d'innovation et renouvelé 70% de notre offre de produits d'imagerie diagnostique au cours des deux dernières années. Nous exploitons la puissance de l'intelligence adaptative pour tout le spectre de l'imagerie, de l'amélioration des processus d’activités à l'aide à la prise de décision clinique. »
Nous avons accru notre rythme d'innovation et renouvelé 70% de notre offre de produits d'imagerie diagnostique au cours des deux dernières années.
David Corcos
Président Philips France
Philips PerformanceBridge emploie l'intelligence adaptative pour optimiser les processus d’activités dans les services de radiologie. Ce logiciel tend à optimiser le rapprochement entre les données et la prise de décision en rassemblant les données, les personnes et les services. PerformanceBridge permet aux professionnels de santé d'accéder à des données sur les performances des départements quasiment en temps réel grâce à un tableau de bord interactif collaboratif. Avec l’intégration de PerformanceBridge dans IntelliSpace Enterprise Edition, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre en continu des améliorations guidées par les données tout au long de la chaîne d'imagerie et les flux d’activités entièrement intégrés des radiologistes et des administrateurs, avec le soutien de conseillers et de services spécialisés. La solution combinée fournit un environnement informatique intelligent et entièrement intégré, dans lequel les établissements de santé peuvent contribuer à accélérer les flux d’activités, à simplifier la collaboration et à réduire les temps d'arrêt du système et la duplication. Le tout contribue à notre quadruple objectif d'améliorer la qualité, de réduire les coûts et d'améliorer l'expérience des patients et celle des professionnels de la santé.
Philips intègre également HealthSuite Insights dans sa plate-forme d'imagerie d'entreprise avec l'introduction d'IntelliSpace Discovery 3.0, une plate-forme d'innovation en Intelligence Artificielle (IA) totalement ouverte pour la recherche clinique. Sur la plate-forme IntelliSpace Discovery, les développeurs peuvent travailler avec Philips ou d'autres fournisseurs pour mettre au point et déployer des solutions d'IA tout au long du processus de soins. La plate-forme fournit des outils pour agréger, normaliser et anonymiser les données qui peuvent être visualisées ou annotées pour alimenter des réseaux d’apprentissage approfondi. Les résultats peuvent ensuite être incorporés dans des applications contrôlées par l'IA pour l'environnement de travail.
Le Philips Ingenia Ambition X 1.5T MR lancé récemment est le dernier né du portefeuille Ingenia MRI. Le portefeuille d'IRM renouvelé comprend des systèmes d'IRM entièrement numériques, de l'informatique de santé et une vaste gamme de services de maintenance et de cycle de vie. Ensemble, ces solutions intégrées offrent un moyen plus rapide, plus intelligent et plus facile d'obtenir un diagnostic fiable. L’Ingenia Ambition X fournit une imagerie RM de pointe et contribue à accroître la productivité globale. La solution combine l'aimant révolutionnaire BlueSeal à des innovations qui offrent divers avantages : moins de temps d'arrêt du système, des processus pouvant être exécutés par un seul technicien de laboratoire et des temps d'examen plus courts [11] [12].Le système comprend également Compressed SENSE, une application d'accélération avancée qui peut raccourcir jusqu'à 50%[i] la durée d’examen. Compressed SENSE est désormais disponible dans tout le portefeuille Philips Ingenia MR, y compris les systèmes déjà installés. Équipé de l'aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement scellé, l'Ingenia Ambition X est la première IRM à fonctionner pratiquement sans hélium [3]. Cela signifie moins de risques de pannes potentiellement longues et coûteuses et la fin de la dépendance vis-à-vis d'une matière première dont la disponibilité est imprévisible. Le système entièrement scellé ne nécessite pas de tube de Quench et pèse environ 900 kilos de moins que son prédécesseur [4]. L'installation nécessite donc moins de modifications qu'en cas d’emploi d’aimants conventionnels et est également beaucoup moins coûteuse.
Le Philips Ingenia Ambition X 1.5T MR lancé récemment est le dernier né du portefeuille Ingenia MRI. Le portefeuille d'IRM renouvelé comprend des systèmes d'IRM entièrement numériques, de l'informatique de santé et une vaste gamme de services de maintenance et de cycle de vie. Ensemble, ces solutions intégrées offrent un moyen plus rapide, plus intelligent et plus facile d'obtenir un diagnostic fiable. L’Ingenia Ambition X fournit une imagerie RM de pointe et contribue à accroître la productivité globale. La solution combine l'aimant révolutionnaire BlueSeal à des innovations qui offrent divers avantages : moins de temps d'arrêt du système, des processus pouvant être exécutés par un seul technicien de laboratoire et des temps d'examen plus courts [11] [12].Le système comprend également Compressed SENSE, une application d'accélération avancée qui peut raccourcir jusqu'à 50%[i] la durée d’examen. Compressed SENSE est désormais disponible dans tout le portefeuille Philips Ingenia MR, y compris les systèmes déjà installés.
Équipé de l'aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement scellé, l'Ingenia Ambition X est la première IRM à fonctionner pratiquement sans hélium [3]. Cela signifie moins de risques de pannes potentiellement longues et coûteuses et la fin de la dépendance vis-à-vis d'une matière première dont la disponibilité est imprévisible. Le système entièrement scellé ne nécessite pas de tube de Quench et pèse environ 900 kilos de moins que son prédécesseur [4]. L'installation nécessite donc moins de modifications qu'en cas d’emploi d’aimants conventionnels et est également beaucoup moins coûteuse.
Au RSNA 2018, Philips présentera également de nouvelles données de recherche montrant que les radiologues rencontrent encore des problèmes d'efficacité lors des examens IRM en raison de l'inquiétude et de l'inconfort des patients. Des examens de suivi sont donc nécessaires et les temps de diagnostic sont allongés [5]. Le Philips Ambient Experience et la solution in-bore Connect offrent un environnement audiovisuel intégré qui apaise patient et réduit le stress de l'examen. L'hôpital universitaire Herlev Gentofte au Danemark a réduit le nombre d’examens répétés jusqu'à 70% [6] en employant la solution Ambient Experience inbore Connect avec l’Ingenia 3.0T MR. Les radiologues peuvent ainsi traiter plus de patients chaque jour [7].
Les innovations récemment introduites par Philips en radiothérapie couvrent à la fois les solutions d'imagerie et la planification des traitements. L’une de ces solutions est Pinnacle Evolution, la nouvelle génération du logiciel de planification de traitement Philips Pinnacle et le premier produit avec planification personnalisée. Il permet aux médecins de créer rapidement des plans de traitement de haute qualité et spécifiques au patient. Le nouveau Big Bore RT[13] est un système de tomodensitométrie qui définit un trajet thérapeutique précis, notamment grâce à une précision dans la reconnaissance des lésions, au calcul de la densité tissulaire et à la segmentation. En outre, la nouvelle plate-forme entièrement numérique Philips Ingenia MR-RT comprend les systèmes Ingenia Elition 3.0T MR-RT et Ambition X 1.5T MR-RT. Au RSNA 2018, Philips soulignera les avantages économiques de ses systèmes de tomodensitométrie à détecteur spectral IQon. Des études montrent que la technologie peut accroître l'efficacité des hôpitaux en réduisant les examens de suivi [8] et en administrant des doses plus faibles d'agent de contraste à certains groupes de patients, accélérant ainsi le diagnostic [9]. Le nouveau système de radiographie numérique à fixation au plafond Philips DigitalDiagnost C90 [10] prend en charge l'augmentation de la rotation des patients. Il a été conçu pour réduire le temps de diagnostic grâce à des outils innovants, gages d’un flux d’activités efficace. Le système est équipé de l'interface utilisateur Philips Eleva, une plate-forme commune à un large éventail de systèmes de radiographie numérique. La plate-forme est facile à utiliser et facilement personnalisable pour un flux d’activités fluide et efficace, centré sur le patient. Grâce à une architecture partagée, les détecteurs Philips SkyPlate peuvent également être utilisés avec différents systèmes. L'écran tactile de l'Eleva Tube Head du DigitalDiagnost C90 déplace les commandes vers la salle d'examen pour des processus encore plus orientés patient. La caméra en direct en option aide à positionner le patient en offrant une vue claire de la zone ciblée, ce qui permet d'éviter un alignement potentiellement imprécis, par exemple chez les patients obèses. Le système accroît la fiabilité du diagnostic grâce à ses éléments d'imagerie de haute qualité, notamment les tubes à rayons X Varifocus, les détecteurs fixes et sans fil et le traitement d'images UNIQUE 2 de Philips, qui fournit des images nettes de toutes les zones anatomiques.
Les innovations récemment introduites par Philips en radiothérapie couvrent à la fois les solutions d'imagerie et la planification des traitements. L’une de ces solutions est Pinnacle Evolution, la nouvelle génération du logiciel de planification de traitement Philips Pinnacle et le premier produit avec planification personnalisée. Il permet aux médecins de créer rapidement des plans de traitement de haute qualité et spécifiques au patient. Le nouveau Big Bore RT[13] est un système de tomodensitométrie qui définit un trajet thérapeutique précis, notamment grâce à une précision dans la reconnaissance des lésions, au calcul de la densité tissulaire et à la segmentation. En outre, la nouvelle plate-forme entièrement numérique Philips Ingenia MR-RT comprend les systèmes Ingenia Elition 3.0T MR-RT et Ambition X 1.5T MR-RT.
Au RSNA 2018, Philips soulignera les avantages économiques de ses systèmes de tomodensitométrie à détecteur spectral IQon. Des études montrent que la technologie peut accroître l'efficacité des hôpitaux en réduisant les examens de suivi [8] et en administrant des doses plus faibles d'agent de contraste à certains groupes de patients, accélérant ainsi le diagnostic [9].
Le nouveau système de radiographie numérique à fixation au plafond Philips DigitalDiagnost C90 [10] prend en charge l'augmentation de la rotation des patients. Il a été conçu pour réduire le temps de diagnostic grâce à des outils innovants, gages d’un flux d’activités efficace. Le système est équipé de l'interface utilisateur Philips Eleva, une plate-forme commune à un large éventail de systèmes de radiographie numérique. La plate-forme est facile à utiliser et facilement personnalisable pour un flux d’activités fluide et efficace, centré sur le patient. Grâce à une architecture partagée, les détecteurs Philips SkyPlate peuvent également être utilisés avec différents systèmes.
L'écran tactile de l'Eleva Tube Head du DigitalDiagnost C90 déplace les commandes vers la salle d'examen pour des processus encore plus orientés patient. La caméra en direct en option aide à positionner le patient en offrant une vue claire de la zone ciblée, ce qui permet d'éviter un alignement potentiellement imprécis, par exemple chez les patients obèses. Le système accroît la fiabilité du diagnostic grâce à ses éléments d'imagerie de haute qualité, notamment les tubes à rayons X Varifocus, les détecteurs fixes et sans fil et le traitement d'images UNIQUE 2 de Philips, qui fournit des images nettes de toutes les zones anatomiques.
De nombreux médecins utilisent l'échographie pour le dépistage du cancer du sein, en particulier chez les femmes dont le tissu mammaire est dense. Philips a récemment lancé sa « solution d’échographie ultime pour mammographie ». Disponible avec les systèmes d’échographie Philips EPIQ et Affiniti, cette solution tout-en-un combine le transducteur eL18-4 et l'intelligence anatomique pour fournir une imagerie de haute qualité avec des outils cliniques supplémentaires adaptés à la mammographie. Cette nouvelle solution permet aux médecins d’évaluer, de surveiller et de traiter efficacement les affections mammaires dans l’objectif d’améliorer le diagnostic et les soins aux patients. [2] À l’aide de la technologie Compressed SENSE et par rapport à des examens sans Compressed SENSE. [3] ´L’Ingenia Ambition 1.5T contient moins de 0,5% de l'hélium d'un système conventionnel. L'hélium est stocké en permanence dans l’appareil. [4] Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO. [5] “Realizing productivity gains during MRI scans”, livre blanc publié par Philips, nov. 2018. [6] Les résultats d’études de cas n'ont aucune valeur prédictive pour les résultats dans d’autres cas. Les résultats d'autres cas peuvent différer. [7] Par rapport à la moyenne des cinq autres scanners MR Philips sans Ambient Experience et In-bore Connect. Les résultats d’études de cas n'ont aucune valeur prédictive pour les résultats dans d’autres cas. Les résultats d'autres cas peuvent différer. [8] Rajiah P, et al. Benefit and clinical significance of retrospectively obtained spectral data with a novel detector-based spectral computed tomography – Initial experiences and results. Clin Imaging. 31 oct. 2017; 49:65-72. [9] “Economic impact of IQon for patients with renal insufficiency”, livre blanc publié par Philips, nov. 2017. [10] Homologation 510k demandée : pas en vente aux États-Unis et au Canada. [11] Comparé à l'aimant Ingenia 1.5T ZBO [12] Sur la base de tests internes [13] Prochainement disponible sur le marché français
[1] Buchan, K. (Philips Healthcare), Dharaiya E. (Philips Healthcare), Ardley N. (Monash Health, Australia) “Impact of workflow tools in reducing total exam and user interaction time - 4 phase liver computed tomography exams.” Document présenté à l'ASMMIRT 2012, Sydney, Australie.
De nombreux médecins utilisent l'échographie pour le dépistage du cancer du sein, en particulier chez les femmes dont le tissu mammaire est dense. Philips a récemment lancé sa « solution d’échographie ultime pour mammographie ». Disponible avec les systèmes d’échographie Philips EPIQ et Affiniti, cette solution tout-en-un combine le transducteur eL18-4 et l'intelligence anatomique pour fournir une imagerie de haute qualité avec des outils cliniques supplémentaires adaptés à la mammographie. Cette nouvelle solution permet aux médecins d’évaluer, de surveiller et de traiter efficacement les affections mammaires dans l’objectif d’améliorer le diagnostic et les soins aux patients.
[2] À l’aide de la technologie Compressed SENSE et par rapport à des examens sans Compressed SENSE.
[3] ´L’Ingenia Ambition 1.5T contient moins de 0,5% de l'hélium d'un système conventionnel. L'hélium est stocké en permanence dans l’appareil.
[4] Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO.
[5] “Realizing productivity gains during MRI scans”, livre blanc publié par Philips, nov. 2018.
[6] Les résultats d’études de cas n'ont aucune valeur prédictive pour les résultats dans d’autres cas. Les résultats d'autres cas peuvent différer.
[7] Par rapport à la moyenne des cinq autres scanners MR Philips sans Ambient Experience et In-bore Connect. Les résultats d’études de cas n'ont aucune valeur prédictive pour les résultats dans d’autres cas. Les résultats d'autres cas peuvent différer.
[8] Rajiah P, et al. Benefit and clinical significance of retrospectively obtained spectral data with a novel detector-based spectral computed tomography – Initial experiences and results. Clin Imaging. 31 oct. 2017; 49:65-72.
[9] “Economic impact of IQon for patients with renal insufficiency”, livre blanc publié par Philips, nov. 2017.
[10] Homologation 510k demandée : pas en vente aux États-Unis et au Canada.
[11] Comparé à l'aimant Ingenia 1.5T ZBO
[12] Sur la base de tests internes
[13] Prochainement disponible sur le marché français
Les IRM Ingenia Ambition X, Ingenia 3.0T, Ingenia MR-RT sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Le scanner iQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Le système de radiologie numérique Philips DigitalDiagnost C90 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système Digital Diagnost C90 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Le système Philips ELEVA et les logiciels qu’il intègre est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité à été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD 0123. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Les systèmes Philips EPIQ et Affiniti sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2019 Le système Philips Pinnacle3 Radiation Therapy System est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI Product Services 0086. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie externe. Les actes de radiothérapie sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Les IRM Ingenia Ambition X, Ingenia 3.0T, Ingenia MR-RT sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation.
Le scanner iQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Le système de radiologie numérique Philips DigitalDiagnost C90 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système Digital Diagnost C90 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation.
Le système Philips ELEVA et les logiciels qu’il intègre est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité à été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD 0123. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Les systèmes Philips EPIQ et Affiniti sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Janvier 2019
Le système Philips Pinnacle3 Radiation Therapy System est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI Product Services 0086. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie externe. Les actes de radiothérapie sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people's health and enabling better outcomes across the health continuum from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. Philips' health technology portfolio generated 2016 sales of EUR 17.4 billion and employs approximately 70,000 employees with sales and services in more than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people's health and enabling better outcomes across the health continuum from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. Philips' health technology portfolio generated 2016 sales of EUR 17.4 billion and employs approximately 70,000 employees with sales and services in more than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter.
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.