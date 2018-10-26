Philips s’associe à l’Institut Curie pour améliorer la prise en charge dans le domaine de l’oncologie.

Philips et l’Institut Curie investissent plus de 250 000 euros chacun dans un partenariat lié à l’utilisation du TEP-scan Philips Vereos le premier et unique TEP/TDM entièrement numérique offrant une meilleure résolution volumique, un gain en sensibilité et une meilleure précision quantitative comparées à des systèmes analogiques.
Paris, France – 26 Octobre 2018 – Philips est heureux de s’associer à l’Institut Curie dans le cadre d’un partenariat à long terme pour développer des projets de recherche clinique qui visent à l’amélioration du diagnostic et du traitement des patients. Ce projet est corollaire de l’acquisition par l’Institut Curie d’un appareil de médecine nucléaire numérique Philips Vereos, le premier dans son genre en Ile-de-France.
L'imagerie TEP va devenir la principale modalité de diagnostic moléculaire et de traitement personnalisé dans les années à venir. C’est pourquoi Philips a décidé d’investir dans le développement d’une nouvelle technologie TEP-scan très performante. Aussi, Philips a à cœur de s’associer avec des experts référents afin d’optimiser le service rendu au patient.
Philips est fière de nouer ce partenariat avec l’Institut Curie et que Philips contribue, avec ce nouvel équipement à la pointe de la technologie, à l’amélioration du diagnostic et suivi des patients atteints de cancer. Ensemble, nous sommes animés de cette même volonté de vouloir toujours aller plus loin dans l’innovation et la recherche pour rester à l’avant-garde dans le domaine de l’oncologie.
David Corcos
Président Philips France
Les projets de recherche collaboratifs qui seront réalisés avec l’équipe du Dr Laurence Champion, spécialiste de médecine nucléaire à l’Institut Curie, ont pour objet d’exploiter l’innovation technologique proposée par Philips pour développer de nouvelles applications cliniques et améliorer le diagnostic, la thérapie et la survie des patients atteints de cancer. Ces projets couvrent un large éventail de procédures cliniques courantes actuelles et futures.
Les principaux domaines couverts par ces projets sont:
Les projets de recherche collaboratifs qui seront réalisés avec l’équipe du Dr Laurence Champion, spécialiste de médecine nucléaire à l’Institut Curie, ont pour objet d’exploiter l’innovation technologique proposée par Philips pour développer de nouvelles applications cliniques et améliorer le diagnostic, la thérapie et la survie des patients atteints de cancer. Ces projets couvrent un large éventail de procédures cliniques courantes actuelles et futures.
La TEP numérique va apporter un réel confort aux patients en réduisant de moitié le temps d’examen et un vrai gain pour le médecin avec une meilleure détectabilité des petites lésions. L’arrivée de la technologie numérique devrait permettre, dans l’avenir, le développement de nouveaux traceurs en recherche avec l’objectif de donner accès aux patients aux traitements les plus adaptés à leur pathologie
Dr Laurence Champion
Praticien spécialiste des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), Cheffe de service de la médecine nucléaire du site de St Cloud
L’Institut Curie se réjouit de ce partenariat avec Philips qui illustre l’attractivité des équipes médicales et de recherche pour des partenaires internationaux de premier plan tels que Philips. L’innovation en imagerie et plus généralement dans les dispositifs médicaux est une source majeure de développement pour l’amélioration de la qualité des soins en oncologie. Cet accord contribue à renforcer la dynamique de développement sur ces thématiques au sein de l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie
Amaury Martin
Directeur Valorisation et Partenariats Industriels de l’Institut Curie et Directeur de l’Institut Carnot Curie Cancer
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche français en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe. En 2017, l’ensemble hospitalier a accueilli plus de 50 000 patients, incluant 9 771 nouveaux cas, et réalisé 130 000 consultations. Cette même année, le centre de Recherche de l’institut curie a publié 423 publications dont 37 publications dans le département d’imagerie. Le service de médecine nucléaire de l’Institut Curie dispose d’une équipe de 9 médecins qui prend en charge chaque année environ 300 consultations diagnostic tyroïde rapide, 7 500 scintigraphies et 6 600 examens TEP. Le service de médecine nucléaire réalise près de 130 entrées en radiothérapie métabolique par an.
À propos du TEP-scan Vereos de Philips Véritable rupture technologique en médecine nucléaire Détection numérique pour des images de très grande qualité Le couplage des scintillateurs avec les détecteurs 100% numériques selon un rapport 1:1 offre une meilleure résolution spatiale, temporelle et énergétique sur tout le champ d’acquisition multidimensionnel, ce qui permet une détection optimale des petites lésions et une prise en charge précoce des patients. Une technologie entièrement numérique pour une meilleure détection des lésions La technologie numérique unique de comptage de photons Philips convertit directement la lumière en signal numérique. Presque aucun bruit ne s’étant introduit lors de cette conversion, on obtient un meilleur rapport signal-bruit et une plus grande sensibilité. De plus, si l’on associe à cela une résolution temporelle élevée (temps de vol), on améliore le contraste d’image, ce qui facilite la détection des lésions et le diagnostic du médecin avec des doses radioactives injectées très faibles. Fonctions améliorant l’expérience patient Le système TEP/TDM Vereos permet de réduire sensiblement le temps d’acquisition, les patients passent ainsi moins de temps dans le système. Principaux avantages et bénéfices patient : * Résultats vérifiés par NAMSA, bureau externe indépendant spécialisé dans l’analyse des données et les projets de recherche. Etudes scientifiques : J Nucl Med 2015; 56:1378 , J Nucl Med 2017; 58 (S1):1325, J Nucl Med 2017; 58 (S1):435 Mentions légales : Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Février 2018
Le TEP/TDM Philips Vereos avec comptage de photons 100 % numérique est en passe de redéfinir l’imagerie TEP et de marquer une nouvelle ère en matière de performances cliniques.
Le système TEP/TDM Vereos apporte des améliorations significatives avec une résolution volumétrique, un gain de sensibilité et une précision quantitative deux fois supérieurs à ceux des versions analogiques*
Meilleure résolution volumétrique pour une meilleure identification et caractérisation des lésions
À propos du TEP-scan Vereos de Philips
Véritable rupture technologique en médecine nucléaire
Détection numérique pour des images de très grande qualité
Le couplage des scintillateurs avec les détecteurs 100% numériques selon un rapport 1:1 offre une meilleure résolution spatiale, temporelle et énergétique sur tout le champ d’acquisition multidimensionnel, ce qui permet une détection optimale des petites lésions et une prise en charge précoce des patients.
Une technologie entièrement numérique pour une meilleure détection des lésions
La technologie numérique unique de comptage de photons Philips convertit directement la lumière en signal numérique. Presque aucun bruit ne s’étant introduit lors de cette conversion, on obtient un meilleur rapport signal-bruit et une plus grande sensibilité. De plus, si l’on associe à cela une résolution temporelle élevée (temps de vol), on améliore le contraste d’image, ce qui facilite la détection des lésions et le diagnostic du médecin avec des doses radioactives injectées très faibles.
Fonctions améliorant l’expérience patient
Le système TEP/TDM Vereos permet de réduire sensiblement le temps d’acquisition, les patients passent ainsi moins de temps dans le système.
Principaux avantages et bénéfices patient :
* Résultats vérifiés par NAMSA, bureau externe indépendant spécialisé dans l’analyse des données et les projets de recherche.
Etudes scientifiques : J Nucl Med 2015; 56:1378 , J Nucl Med 2017; 58 (S1):1325, J Nucl Med 2017; 58 (S1):435
Mentions légales : Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Février 2018
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.fr/presse
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.pressroom.philips.fr
www.philips.com/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
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À propos de l’Institut Curie L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche français en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble plus de 3 400 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr
À propos de l’Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche français en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble plus de 3 400 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.
Pour en savoir plus : www.curie.fr
Depuis 2011, l'Institut Curie est certifié "Institut Carnot Curie Cancer". Le label Carnot est un label d'excellence attribué à des structures de recherche académique dont la qualité et l’implication en recherche partenariale sont démontrées. Curie Cancer offre aux partenaires industriels la possibilité de mettre en place des collaborations de recherche en bénéficiant de l'expertise des équipes de l'Institut Curie pour le développement de solutions thérapeutiques innovantes contre les cancers de la cible thérapeutique à la validation clinique. Pour en savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/
Depuis 2011, l'Institut Curie est certifié "Institut Carnot Curie Cancer". Le label Carnot est un label d'excellence attribué à des structures de recherche académique dont la qualité et l’implication en recherche partenariale sont démontrées. Curie Cancer offre aux partenaires industriels la possibilité de mettre en place des collaborations de recherche en bénéficiant de l'expertise des équipes de l'Institut Curie pour le développement de solutions thérapeutiques innovantes contre les cancers de la cible thérapeutique à la validation clinique.
Pour en savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
Anne-Lise Soleil
Directrice Relations Publiques et Communication
Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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Andrea Bianchi, PhD Responsable scientifique médecine nucléaire Tel : 07 85 92 23 33
Andrea Bianchi, PhD
Responsable scientifique médecine nucléaire
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