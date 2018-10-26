Philips s’associe à l’Institut Curie pour améliorer la prise en charge dans le domaine de l’oncologie.

À propos du TEP-scan Vereos de Philips Véritable rupture technologique en médecine nucléaire

Le TEP/TDM Philips Vereos avec comptage de photons 100 % numérique est en passe de redéfinir l’imagerie TEP et de marquer une nouvelle ère en matière de performances cliniques.



Détection numérique pour des images de très grande qualité

Le système TEP/TDM Vereos apporte des améliorations significatives avec une résolution volumétrique, un gain de sensibilité et une précision quantitative deux fois supérieurs à ceux des versions analogiques*

Meilleure résolution volumétrique pour une meilleure identification et caractérisation des lésions Le couplage des scintillateurs avec les détecteurs 100% numériques selon un rapport 1:1 offre une meilleure résolution spatiale, temporelle et énergétique sur tout le champ d’acquisition multidimensionnel, ce qui permet une détection optimale des petites lésions et une prise en charge précoce des patients. Une technologie entièrement numérique pour une meilleure détection des lésions La technologie numérique unique de comptage de photons Philips convertit directement la lumière en signal numérique. Presque aucun bruit ne s’étant introduit lors de cette conversion, on obtient un meilleur rapport signal-bruit et une plus grande sensibilité. De plus, si l’on associe à cela une résolution temporelle élevée (temps de vol), on améliore le contraste d’image, ce qui facilite la détection des lésions et le diagnostic du médecin avec des doses radioactives injectées très faibles. Fonctions améliorant l’expérience patient Le système TEP/TDM Vereos permet de réduire sensiblement le temps d’acquisition, les patients passent ainsi moins de temps dans le système. Principaux avantages et bénéfices patient : Réduction du temps d’examen par deux avec la même confiance diagnostique

Réduction de la dose de radio-traceur injecté au patient d’au moins deux fois, avec la même confiance diagnostique

Meilleure détection des lésions/diagnostic précoce grâce à une qualité d’image inégalée

Nouveaux traceurs : premier pas vers le futur de la médecine nucléaire (radiothérapie ciblée, médecine moléculaire personnalisée, diagnostic précoce des maladies neurodégénératives,…)

* Résultats vérifiés par NAMSA, bureau externe indépendant spécialisé dans l’analyse des données et les projets de recherche. Etudes scientifiques : J Nucl Med 2015; 56:1378 , J Nucl Med 2017; 58 (S1):1325, J Nucl Med 2017; 58 (S1):435 Mentions légales : Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Février 2018