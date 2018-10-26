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oct. 26, 2018

Philips s’associe à l’Institut Curie pour améliorer la prise en charge dans le domaine de l’oncologie.


Philips et l’Institut Curie investissent plus de 250 000 euros chacun dans un partenariat lié à l’utilisation du TEP-scan Philips Vereos le premier et unique TEP/TDM entièrement numérique offrant une meilleure résolution volumique, un gain en sensibilité et une meilleure précision quantitative comparées à des systèmes analogiques.

Paris, France – 26 Octobre 2018 – Philips est heureux de s’associer à l’Institut Curie dans le cadre d’un partenariat à long terme pour développer des projets de recherche clinique qui visent à l’amélioration du diagnostic et du traitement des patients. Ce projet est corollaire de l’acquisition par l’Institut Curie d’un appareil de médecine nucléaire numérique Philips Vereos, le premier dans son genre en Ile-de-France.

L'imagerie TEP va devenir la principale modalité de diagnostic moléculaire et de traitement personnalisé dans les années à venir. C’est pourquoi Philips a décidé d’investir dans le développement d’une nouvelle technologie TEP-scan très performante. Aussi, Philips a à cœur de s’associer avec des experts référents afin d’optimiser le service rendu au patient. 

Philips est fière de nouer ce partenariat avec l’Institut Curie et que Philips contribue, avec ce nouvel équipement à la pointe de la technologie, à l’amélioration du diagnostic et suivi des patients atteints de cancer. Ensemble, nous sommes animés de cette même volonté de vouloir toujours aller plus loin dans l’innovation et la recherche pour rester à l’avant-garde dans le domaine de l’oncologie.

David Corcos

Président Philips France

Les projets de recherche collaboratifs qui seront réalisés avec l’équipe du Dr Laurence Champion, spécialiste de médecine nucléaire à l’Institut Curie, ont pour objet d’exploiter l’innovation technologique proposée par Philips pour développer de nouvelles applications cliniques et améliorer le diagnostic, la thérapie et la survie des patients atteints de cancer. Ces projets couvrent un large éventail de procédures cliniques courantes actuelles et futures.

Les principaux domaines couverts par ces projets sont:
 

  • La réduction de la dose et la détectabilité des lésions pour améliorer la prise en charge des patients et pouvoir offrir un diagnostic précoce (focus sur les traceurs coûteux : notamment dans le cancer de la prostate et les tumeurs neuro-endocrines).
  • Amélioration du traitement au patient : planification du plan de traitement de radiothérapie et protonthérapie pour assurer un meilleur traitement des tumeurs.
  • Radiopharmacocinétique de nouveaux traceurs en recherche clinique pour développer des outils diagnostiques plus performants et efficaces afin d’offrir le meilleur traitement possible aux patients.

La TEP numérique va apporter un réel confort aux patients en réduisant de moitié le temps d’examen et un vrai gain pour le médecin avec une meilleure détectabilité des petites lésions. L’arrivée de la technologie numérique devrait permettre, dans l’avenir, le développement de nouveaux traceurs en recherche avec l’objectif de donner accès aux patients aux traitements les plus adaptés à leur pathologie

Dr Laurence Champion

Praticien spécialiste des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), Cheffe de service de la médecine nucléaire du site de St Cloud

L’Institut Curie se réjouit de ce partenariat avec Philips qui illustre l’attractivité des équipes médicales et de recherche pour des partenaires internationaux de premier plan tels que Philips. L’innovation en imagerie et plus généralement dans les dispositifs médicaux est une source majeure de développement pour l’amélioration de la qualité des soins en oncologie. Cet accord contribue à renforcer la dynamique de développement sur ces thématiques au sein de l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie

Amaury Martin

Directeur Valorisation et Partenariats Industriels de l’Institut Curie et Directeur de l’Institut Carnot Curie Cancer

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche français en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe. En 2017, l’ensemble hospitalier a accueilli plus de 50 000 patients, incluant 9 771 nouveaux cas, et réalisé 130 000 consultations. Cette même année, le centre de Recherche de l’institut curie a publié 423 publications dont 37 publications dans le département d’imagerie. Le service de médecine nucléaire de l’Institut Curie dispose d’une équipe de 9 médecins qui prend en charge chaque année environ 300 consultations diagnostic tyroïde rapide, 7 500 scintigraphies et 6 600 examens TEP. Le service de médecine nucléaire réalise près de 130 entrées en radiothérapie métabolique par an.

À propos du TEP-scan Vereos de Philips

Véritable rupture technologique en médecine nucléaire
Le TEP/TDM Philips Vereos avec comptage de photons 100 % numérique est en passe de redéfinir l’imagerie TEP et de marquer une nouvelle ère en matière de performances cliniques.

Détection numérique pour des images de très grande qualité
Le système TEP/TDM Vereos apporte des améliorations significatives avec une résolution volumétrique, un gain de sensibilité et une précision quantitative deux fois supérieurs à ceux des versions analogiques*


Meilleure résolution volumétrique pour une meilleure identification et caractérisation des lésions

Le couplage des scintillateurs avec les détecteurs 100% numériques selon un rapport 1:1 offre une meilleure résolution spatiale, temporelle et énergétique sur tout le champ d’acquisition multidimensionnel, ce qui permet une détection optimale des petites lésions et une prise en charge précoce des patients.

 

Une technologie entièrement numérique pour une meilleure détection des lésions

La technologie numérique unique de comptage de photons Philips convertit directement la lumière en signal numérique. Presque aucun bruit ne s’étant introduit lors de cette conversion, on obtient un meilleur rapport signal-bruit et une plus grande sensibilité. De plus, si l’on associe à cela une résolution temporelle élevée (temps de vol), on améliore le contraste d’image, ce qui facilite la détection des lésions et le diagnostic du médecin avec des doses radioactives injectées très faibles.

 

Fonctions améliorant l’expérience patient

Le système TEP/TDM Vereos permet de réduire sensiblement le temps d’acquisition, les patients passent ainsi moins de temps dans le système.

 

Principaux avantages et bénéfices patient :

  • Réduction du temps d’examen par deux avec la même confiance diagnostique
  • Réduction de la dose de radio-traceur injecté au patient d’au moins deux fois, avec la même confiance diagnostique
  • Meilleure détection des lésions/diagnostic précoce grâce à une qualité d’image inégalée
  • Nouveaux traceurs : premier pas vers le futur de la médecine nucléaire (radiothérapie ciblée, médecine moléculaire personnalisée, diagnostic précoce des maladies neurodégénératives,…)
     

* Résultats vérifiés par NAMSA, bureau externe indépendant spécialisé dans l’analyse des données et les projets de recherche.

Etudes scientifiques : J Nucl Med 2015; 56:1378 , J Nucl Med 2017; 58 (S1):1325, J Nucl Med 2017; 58 (S1):435

Mentions légales : Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Février 2018

A propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.

Les informations sur Philips sont disponibles sur :

www.philips.fr/presse 
www.pressroom.philips.fr 
www.philips.com/newscenter

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À propos de l’Institut Curie

À propos de l’Institut Curie

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche français en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble plus de 3 400 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.

Pour en savoir plus : www.curie.fr

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À propos de l’Institut Carnot Curie Cancer

Depuis 2011, l'Institut Curie est certifié "Institut Carnot Curie Cancer". Le label Carnot est un label d'excellence attribué à des structures de recherche académique dont la qualité et l’implication en recherche partenariale sont démontrées. Curie Cancer offre aux partenaires industriels la possibilité de mettre en place des collaborations de recherche en bénéficiant de l'expertise des équipes de l'Institut Curie pour le développement de solutions thérapeutiques innovantes contre les cancers de la cible thérapeutique à la validation clinique.

Pour en savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/

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Thèmes

Diagnostic et traitement Partenariats Oncologie Médecine personnalisée Communiqué de presse

Contacts

Anne-lise Soleil

Anne-Lise Soleil  

Directrice Relations Publiques et Communication 

Tel: +33 (0)7 89 42 68 65 

Anne-lise Soleil

Anne-Lise Soleil  

Directrice Relations Publiques et Communication 

Tel: +33 (0)7 89 42 68 65 

Andrea Bianchi, PhD

Responsable scientifique médecine nucléaire

Tel : 07 85 92 23 33

Type de médias

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