Alcon, division de Novartis, choisit la plateforme numérique Philips HealthSuite pour développer sa nouvelle solution connectée et intégrée pour les soins ophtalmologiques

Alcon SMART Suite, optimisée par la plateforme numérique HealthSuite de Philips, vise à stimuler l’innovation ophtalmologique en proposant des soins personnalisés et intégrés dans le parcours de soins des patients souffrant de cataracte.
Amsterdam, Pays-Bas – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial en technologie de santé, a annoncé aujourd’hui qu’Alcon, acteur principal à l’échelle mondiale des soins oculaires et division de Novartis, a choisi la plateforme numérique Philips HealthSuite pour le développement d’Alcon SMART Suite, une plateforme de soins ophtalmologiques innovante conçue pour rationaliser, simplifier et améliorer la chirurgie de la cataracte pour les chirurgiens et les patients.
La technologie SMART Suite développée par Alcon utilisera l’infrastructure et les services ouverts et basés sur le Cloud de la plateforme numérique HealthSuite de Philips afin de connecter différents appareils de diagnostic et chirurgicaux et sources de données. La plateforme SMART Suite d’Alcon s’intégrera aux équipements de diagnostic de la cataracte existants en pratique, aux systèmes de dossier médical électronique (DME), et aux technologies Alcon pour les procédures liées à la cataracte. Tel qu’envisagé, les professionnels de la vue accèderont facilement aux données de diagnostic vitales des patients tout au long de la procédure liée à la cataracte, ce qui contribuera à simplifier le processus clinique, apporter une certaine cohérence et accroître l’efficacité. Les données sur le Cloud aideront les professionnels de la vue à analyser et à optimiser les procédures grâce à une précision accrue pour des résultats améliorés chez les patients.
Nous sommes très enthousiastes à l’idée de faciliter l’adoption mondiale de la santé connectée par les professionnels de la vue et l’industrie des soins oculaires
Dale Wiggins
Dirigeant du secteur plateforme numérique HealthSuite chez Philips
«La faculté de la plateforme numérique HealthSuite de Philips d’unifier et de connecter les appareils et les données en toute sécurité tout en fournissant des capacités d’analyse de pointe constitue un outil puissant pour la prochaine génération de solutions ophtalmologiques personnalisées. » « La technologie SMART Suite sera un ajout important à notre portefeuille d’équipements réfractifs leaders du marché pour le traitement de la cataracte. Elle s’appuie également sur nos technologies basées sur le Cloud existantes, comme le système ORA », explique Michael Onuscheck, Président, Activités mondiales et innovation chez Alcon. « Notre partenariat avec Philips reflète notre engagement continu envers la fourniture d’innovations sur le marché qui améliorent le processus chirurgical et offrent des résultats optimaux aux patients. » Plus tôt ce mois-ci, Philips a également annoncé qu’Ypsomed, un grand développeur et fabricant de systèmes d’injection et de perfusion dédiés à l’auto-traitement, a choisi HealthSuite de Philips comme infrastructure de plateforme numérique pour les nouveaux services numériques du groupe afin de simplifier le suivi de l’observance du traitement. Plateforme numérique HealthSuite de Philips La plateforme numérique HealthSuite de Philips offre aux entreprises des services et outils techniques basés sur le Cloud répondant aux exigences en matière de confidentialité, de sécurité et réglementaires qu’elles peuvent utiliser pour développer et exploiter une nouvelle génération d’applications de santé connectées. À l’inverse des autres plateformes numériques, HealthSuite est fabriquée sur mesure pour relever les défis complexes des services de santé, tout en mettant en avant les capacités à connecter les appareils, à recueillir les données personnelles et de santé, à stocker et à partager les données en toute sécurité, à analyser les données, et à élaborer et à mettre en œuvre les modèles AI et à créer des solutions sur le Cloud.
«La faculté de la plateforme numérique HealthSuite de Philips d’unifier et de connecter les appareils et les données en toute sécurité tout en fournissant des capacités d’analyse de pointe constitue un outil puissant pour la prochaine génération de solutions ophtalmologiques personnalisées. »
« La technologie SMART Suite sera un ajout important à notre portefeuille d’équipements réfractifs leaders du marché pour le traitement de la cataracte. Elle s’appuie également sur nos technologies basées sur le Cloud existantes, comme le système ORA », explique Michael Onuscheck, Président, Activités mondiales et innovation chez Alcon. « Notre partenariat avec Philips reflète notre engagement continu envers la fourniture d’innovations sur le marché qui améliorent le processus chirurgical et offrent des résultats optimaux aux patients. »
Plus tôt ce mois-ci, Philips a également annoncé qu’Ypsomed, un grand développeur et fabricant de systèmes d’injection et de perfusion dédiés à l’auto-traitement, a choisi HealthSuite de Philips comme infrastructure de plateforme numérique pour les nouveaux services numériques du groupe afin de simplifier le suivi de l’observance du traitement.
Plateforme numérique HealthSuite de Philips
La plateforme numérique HealthSuite de Philips offre aux entreprises des services et outils techniques basés sur le Cloud répondant aux exigences en matière de confidentialité, de sécurité et réglementaires qu’elles peuvent utiliser pour développer et exploiter une nouvelle génération d’applications de santé connectées. À l’inverse des autres plateformes numériques, HealthSuite est fabriquée sur mesure pour relever les défis complexes des services de santé, tout en mettant en avant les capacités à connecter les appareils, à recueillir les données personnelles et de santé, à stocker et à partager les données en toute sécurité, à analyser les données, et à élaborer et à mettre en œuvre les modèles AI et à créer des solutions sur le Cloud.
Philips est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
Philips est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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