Alcon, division de Novartis, choisit la plateforme numérique Philips HealthSuite pour développer sa nouvelle solution connectée et intégrée pour les soins ophtalmologiques

«La faculté de la plateforme numérique HealthSuite de Philips d’unifier et de connecter les appareils et les données en toute sécurité tout en fournissant des capacités d’analyse de pointe constitue un outil puissant pour la prochaine génération de solutions ophtalmologiques personnalisées. » « La technologie SMART Suite sera un ajout important à notre portefeuille d’équipements réfractifs leaders du marché pour le traitement de la cataracte. Elle s’appuie également sur nos technologies basées sur le Cloud existantes, comme le système ORA », explique Michael Onuscheck, Président, Activités mondiales et innovation chez Alcon. « Notre partenariat avec Philips reflète notre engagement continu envers la fourniture d’innovations sur le marché qui améliorent le processus chirurgical et offrent des résultats optimaux aux patients. » Plus tôt ce mois-ci, Philips a également annoncé qu’Ypsomed, un grand développeur et fabricant de systèmes d’injection et de perfusion dédiés à l’auto-traitement, a choisi HealthSuite de Philips comme infrastructure de plateforme numérique pour les nouveaux services numériques du groupe afin de simplifier le suivi de l’observance du traitement. Plateforme numérique HealthSuite de Philips La plateforme numérique HealthSuite de Philips offre aux entreprises des services et outils techniques basés sur le Cloud répondant aux exigences en matière de confidentialité, de sécurité et réglementaires qu’elles peuvent utiliser pour développer et exploiter une nouvelle génération d’applications de santé connectées. À l’inverse des autres plateformes numériques, HealthSuite est fabriquée sur mesure pour relever les défis complexes des services de santé, tout en mettant en avant les capacités à connecter les appareils, à recueillir les données personnelles et de santé, à stocker et à partager les données en toute sécurité, à analyser les données, et à élaborer et à mettre en œuvre les modèles AI et à créer des solutions sur le Cloud.