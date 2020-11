Compacte et légère

Si vous prévoyez de voyager avec un accès limité à une alimentation électrique (en avion, en treck…) , la batterie de l’appareil DreamStation Go vous aide à poursuivre votre traitement grâce à son autonomie pouvant aller jusqu’à 2 nuits (13 heures)*. Vous pouvez ainsi profiter de vos activités favorites sans avoir à vous soucier de l’impact sur l’observance et les bénéfices de votre traitement. Un étui de voyage spécifique est disponible pour transporter facilement la DreamStation Go et sa batterie. *Conditions de test de l’autonomie de l’appareil de PPC : mode PPC, pression de 10 cmH2O, circuit de 12 mm, fuite de 37 l/min, température ambiante de 23,0 °C à une altitude de 500 mètres.