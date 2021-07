Les résultats les plus spectaculaires pour un sourire éclatant de santé et de blancheur avec une utilisation pratique durant la nuit. Philips Zoom NiteWhite Maximum blanc offre des résultats maximums pour les patients qui n'attachent pas d'importance à ce que l'utilisation du produit soit plus longue ou qui souhaitent que l'action de l'éclaircissement se déroule pendant leur sommeil.



Durée d'utilisation : pendant la nuit ou 2 à 4 heures durant la journée. Résultats optimums sous deux semaines.