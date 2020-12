Le jet dentaire Philips Sonicare AirFloss Ultra est spécialement conçu pour permettre à vos patients de brosser leurs espaces interdentaires de manière simple et efficace. Il suffit de diriger l'appareil et d'appuyer dessus pour nettoyer tous les espaces interdentaires et sous le rebord des gencives en moins d'une minute. Grâce à sa technologie Microburst révolutionnaire, le Philips Sonicare AirFloss garantit des gencives plus saines en seulement deux semaines.