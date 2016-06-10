Lumea IPL App

Données personnelles sensibles



Avant de collecter des données personnelles sensibles, nous vous informerons et solliciterons votre autorisation explicite. En fonction de vos choix, nous vous permettons de stocker en toute sécurité vos données de soin de beauté et d'épilation dans votre compte, de sorte que vous puissiez facilement les rétablir si vous installez l'application sur un autre appareil.

Nous utilisons également vos données pour vous offrir une expérience de soin de beauté et d'épilation personnalisée, par exemple grâce à des programmes de coaching personnalisés, des rappels et d'autres services. Pour ce faire, nous nous basons sur l'exécution du contrat pour vous fournir les Services que vous avez demandés. Cependant, en raison de la nature sensible des données personnelles, nous ne pouvons vous fournir ces Services que sur la base de votre consentement explicite nous permettant de traiter ces données. Les données traitées comprennent :

vos préférences et vos réponses à nos questions de personnalisation ;

les informations de votre épilateur, y compris vos identifiants uniques et vos données d'utilisation ;

les informations liées aux séances, y compris le programme des séances, leur progression et leur statut ;

les informations liées à la couleur et au type de votre peau et de vos poils, ainsi qu'à votre routine de soin de la peau et d'épilation ;

des enregistrements audio, lorsqu'ils sont nécessaires pour certaines fonctionnalités de l'application ;



vos photos, y compris des photos des parties de votre corps, de vos poils et de votre peau, lorsqu'elles sont nécessaires pour certaines fonctionnalités de l'application ;

les informations concernant votre style de vie et votre bien-être que vous indiquez dans l'application : routine, niveau de stress, sommeil et environnement ;

vos habitudes d'utilisation de l'application et les informations liées à votre appareil mobile.

En fonction de vos paramètres, nous pouvons vous envoyer des e-mails, des notifications push, ainsi que des contenus et messages dans l'application. Nous pouvons également combiner, pseudonymiser, anonymiser ou agréger vos données à des fins de personnalisation.

Pour fournir certains des Services de personnalisation de l'application, nous nous appuyons sur des algorithmes d'apprentissage automatique / une technologie d'intelligence artificielle. Nous avons l'obligation éthique de nous assurer que les Services exécutés par les algorithmes fonctionnent avec autant d'exactitude que possible, limitant ainsi toute inexactitude, biais, discrimination ou autres risques pour vos droits et libertés. Pour ce faire, nous pouvons avoir besoin de traiter une partie des données personnelles que vous nous avez fournies afin de corriger et d'améliorer l'efficacité, l'exactitude et les performances des algorithmes incorporés dans ces Services. Nous nous engageons à toujours pseudonymiser, agréger ou anonymiser vos données avant de les utiliser à des fins de correction, auquel cas nous nous appuierons sur notre intérêt légitime pour mener des recherches scientifiques visant à améliorer les algorithmes, tout en veillant à ce qu'un éventuel impact sur vos droits et libertés ne soit pas plus important que cet intérêt. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour nous de pseudonymiser suffisamment vos données personnelles, nous vous en informerons et veillerons à obtenir votre consentement explicite avant d'utiliser vos données personnelles à des fins de correction et d'amélioration.