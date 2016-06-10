Lumea IPL App

La présente Déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 18 octobre 2022
L'application Philips Lumea IPL vous aide à gérer vos séances d'épilation et vos objectifs lorsque vous utilisez votre épilateur à lumière pulsée Lumea (« Appareil »). Elle vous fournit également des conseils personnalisés sur la beauté et l'épilation (« Services »).
La présente Déclaration de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre nos pratiques de confidentialité lorsque vous utilisez nos Services, notamment les données que nous collectons, pourquoi nous les collectons, ce que nous en faisons, ainsi que vos droits individuels.
La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles traitées par l'application, qui sont contrôlées par Philips Consumer Lifestyle B.V. ou l'une de ses filiales ou succursales (« Philips », « notre », « nos » ou « nous »).
Nous traitons des informations et des données personnelles, comme indiqué en détail ci-dessous, lorsque nous fournissons nos Services, en particulier lorsque vous accédez à l'application, la téléchargez ou l'installez. Nous pouvons traiter ces données personnelles sur la base de votre consentement ou à votre demande dans le cadre d'une obligation contractuelle, ou bien pour exploiter, fournir, améliorer, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à et commercialiser nos Services en fonction de nos intérêts légitimes, ou pour nous conformer à une obligation légale dont nous pourrions faire l'objet. Si vous ne voulez pas que nous traitions vos données personnelles, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser les Services.
En fonction de vos paramètres, nous pouvons vous envoyer des e-mails, des notifications push, ainsi que des contenus et messages dans l'application. Nous pouvons également combiner, pseudonymiser, anonymiser ou agréger vos données à des fins de personnalisation. Pour fournir certains des Services de personnalisation de l'application, nous nous appuyons sur des algorithmes d'apprentissage automatique / une technologie d'intelligence artificielle. Nous avons l'obligation éthique de nous assurer que les Services exécutés par les algorithmes fonctionnent avec autant d'exactitude que possible, limitant ainsi toute inexactitude, biais, discrimination ou autres risques pour vos droits et libertés. Pour ce faire, nous pouvons avoir besoin de traiter une partie des données personnelles que vous nous avez fournies afin de corriger et d'améliorer l'efficacité, l'exactitude et les performances des algorithmes incorporés dans ces Services. Nous nous engageons à toujours pseudonymiser, agréger ou anonymiser vos données avant de les utiliser à des fins de correction, auquel cas nous nous appuierons sur notre intérêt légitime pour mener des recherches scientifiques visant à améliorer les algorithmes, tout en veillant à ce qu'un éventuel impact sur vos droits et libertés ne soit pas plus important que cet intérêt. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour nous de pseudonymiser suffisamment vos données personnelles, nous vous en informerons et veillerons à obtenir votre consentement explicite avant d'utiliser vos données personnelles à des fins de correction et d'amélioration.
Avant de collecter des données personnelles sensibles, nous vous informerons et solliciterons votre autorisation explicite. En fonction de vos choix, nous vous permettons de stocker en toute sécurité vos données de soin de beauté et d'épilation dans votre compte, de sorte que vous puissiez facilement les rétablir si vous installez l'application sur un autre appareil.
En fonction de vos paramètres, nous pouvons vous envoyer des e-mails, des notifications push, ainsi que des contenus et messages dans l'application. Nous pouvons également combiner, pseudonymiser, anonymiser ou agréger vos données à des fins de personnalisation.
Pour fournir certains des Services de personnalisation de l'application, nous nous appuyons sur des algorithmes d'apprentissage automatique / une technologie d'intelligence artificielle. Nous avons l'obligation éthique de nous assurer que les Services exécutés par les algorithmes fonctionnent avec autant d'exactitude que possible, limitant ainsi toute inexactitude, biais, discrimination ou autres risques pour vos droits et libertés. Pour ce faire, nous pouvons avoir besoin de traiter une partie des données personnelles que vous nous avez fournies afin de corriger et d'améliorer l'efficacité, l'exactitude et les performances des algorithmes incorporés dans ces Services. Nous nous engageons à toujours pseudonymiser, agréger ou anonymiser vos données avant de les utiliser à des fins de correction, auquel cas nous nous appuierons sur notre intérêt légitime pour mener des recherches scientifiques visant à améliorer les algorithmes, tout en veillant à ce qu'un éventuel impact sur vos droits et libertés ne soit pas plus important que cet intérêt. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour nous de pseudonymiser suffisamment vos données personnelles, nous vous en informerons et veillerons à obtenir votre consentement explicite avant d'utiliser vos données personnelles à des fins de correction et d'amélioration.
Les données personnelles que nous recueillons peuvent inclure votre nom d'utilisateur, votre nom, votre adresse e-mail, votre pays, votre langue, votre mot de passe et des informations démographiques telles que votre genre (facultatif). Nous traitons également les informations concernant l'utilisation de l'application, y compris les détails de la session, de la connexion et de l'authentification, que nous utilisons pour gérer votre compte. Nous utilisons vos Données de compte pour créer et gérer votre compte, mais aussi fournir des services personnalisés. Celui-ci vous permet de vous connecter à l'application en toute sécurité. Si vous créez un compte Philips pour vous connecter à l'application, nous vous enverrons un e-mail de bienvenue pour confirmer votre identifiant et votre mot de passe, pour répondre à vos questions, pour vous envoyer des annonces strictement liées au service ou des communications de marketing direct si vous y avez consenti. Vous pouvez également utiliser votre compte Philips pour commander ou enregistrer un produit ou un service Philips, participer à une promotion ou à un jeu, participer à une activité sur les réseaux sociaux liée à une promotion Philips (par exemple en cliquant sur « J'aime » ou « Partager ») et participer à des tests ou des enquêtes sur les produits.
Nous recueillons vos données personnelles lorsque vous créez un compte. Vous pouvez vous connecter à l'application en utilisant un compte Philips ou via vos profils de réseaux sociaux, notamment votre compte Apple.
Si vous choisissez de vous connecter par le biais des réseaux sociaux, les données personnelles que nous collectons peuvent inclure votre profil public de base (p. ex., photo de profil, identifiant, genre, URL du profil, date de naissance, page d'accueil et informations géographiques) et votre adresse e-mail, à des fins d'authentification. Dans ce cas, le réseau social que vous avez utilisé pour vous connecter peut collecter des informations sur le fait que vous utilisez l'application et que vous vous connectez à l'aide de votre compte. Veuillez lire la Déclaration de confidentialité de votre fournisseur de services de réseaux sociaux (p. ex., Facebook, Google, Apple) pour en savoir plus sur ses pratiques en matière de confidentialité.
Les versions antérieures de l'application vous permettaient d'utiliser le kit de développement logiciel de Facebook pour vous connecter, ce qui permettait à Facebook de traiter les informations suivantes :
Pour en savoir plus sur la façon dont Facebook utilise ces informations, consultez sa Politique de confidentialité. Facebook peut traiter de telles informations dans des pays autres que votre pays de résidence, lesquels ne fourniront peut-être pas une protection adéquate des données personnelles conformément au Règlement (UE) 2016/679.
Les données personnelles que nous recueillons peuvent inclure votre nom d'utilisateur, votre nom, votre adresse e-mail, votre pays, votre langue, votre mot de passe et des informations démographiques telles que votre genre (facultatif). Nous traitons également les informations concernant l'utilisation de l'application, y compris les détails de la session, de la connexion et de l'authentification, que nous utilisons pour gérer votre compte.
Nous utilisons vos Données de compte pour créer et gérer votre compte, mais aussi fournir des services personnalisés. Celui-ci vous permet de vous connecter à l'application en toute sécurité. Si vous créez un compte Philips pour vous connecter à l'application, nous vous enverrons un e-mail de bienvenue pour confirmer votre identifiant et votre mot de passe, pour répondre à vos questions, pour vous envoyer des annonces strictement liées au service ou des communications de marketing direct si vous y avez consenti. Vous pouvez également utiliser votre compte Philips pour commander ou enregistrer un produit ou un service Philips, participer à une promotion ou à un jeu, participer à une activité sur les réseaux sociaux liée à une promotion Philips (par exemple en cliquant sur « J'aime » ou « Partager ») et participer à des tests ou des enquêtes sur les produits.
En donnant votre consentement, vous pouvez nous aider à améliorer l'application et nos produits connectés (ainsi qu'à développer de nouvelles solutions de santé personnelle pour vous !) sur la base des données que nous observons et recueillons lorsque vous utilisez nos services. Nous pouvons également utiliser ces informations pour personnaliser davantage nos services. Les données traitées comprennent les données que vous nous fournissez lorsque vous utilisez l'application, les identifiants des appareils mobiles, les données de session et d'utilisation, le système d'exploitation, le modèle, les informations réseau et les adresses IP (masquées), ainsi que les informations liées à l'application, telles que le nom, la version, l'utilisation et les événements, les pages visitées et les informations de session. Nous pouvons utiliser des cookies, des tags et/ou des technologies similaires, et utiliser des fournisseurs de services qui traitent vos informations en notre nom selon nos instructions. Nous pouvons combiner, pseudonymiser, anonymiser ou agréger vos données à des fins de statistiques, d'analyse et de personnalisation. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans les paramètres de l'application.
En donnant votre consentement, vous pouvez nous aider à améliorer l'application et nos produits connectés (ainsi qu'à développer de nouvelles solutions de santé personnelle pour vous !) sur la base des données que nous observons et recueillons lorsque vous utilisez nos services. Nous pouvons également utiliser ces informations pour personnaliser davantage nos services. Les données traitées comprennent les données que vous nous fournissez lorsque vous utilisez l'application, les identifiants des appareils mobiles, les données de session et d'utilisation, le système d'exploitation, le modèle, les informations réseau et les adresses IP (masquées), ainsi que les informations liées à l'application, telles que le nom, la version, l'utilisation et les événements, les pages visitées et les informations de session. Nous pouvons utiliser des cookies, des tags et/ou des technologies similaires, et utiliser des fournisseurs de services qui traitent vos informations en notre nom selon nos instructions. Nous pouvons combiner, pseudonymiser, anonymiser ou agréger vos données à des fins de statistiques, d'analyse et de personnalisation. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans les paramètres de l'application.
Nous traitons les informations de votre appareil mobile et utilisons des cookies, des balises, des pixels ou des technologies similaires (« Cookies ») pour fournir nos Services. Nos Cookies nous permettent de reconnaître votre appareil mobile ainsi que de recueillir des informations et des données personnelles conformément à la présente Déclaration. Les informations que nous traitons peuvent inclure les données de votre appareil mobile (identifiants uniques, données de session et d'utilisation, système d'exploitation, modèle, opérateur, informations réseau et adresses IP) et les informations liées à l'application (telles que le nom, la version, l'utilisation de l'application, ainsi que les événements, les pages visitées et les informations de session). Nous pouvons également utiliser ces informations pour vous présenter du contenu spécifique à votre pays (notamment des informations dans votre langue).
Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages marketing et des communications promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que l'application mobile et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser et combiner vos données personnelles. Vous pouvez choisir de vous désabonner de ces communications à tout moment.
Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages marketing et des communications promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que l'application mobile et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser et combiner vos données personnelles. Vous pouvez choisir de vous désabonner de ces communications à tout moment.
Il est possible que nous vous invitions à participer à des enquêtes ou à des études de recherche. Les données personnelles que nous recueillons comprennent vos réponses, qui peuvent se rapporter à votre opinion et à votre expérience lors de votre interaction avec nos Services ou des services tiers, ainsi que des informations sur vos routines de beauté et d'épilation ou sur tout autre sujet concernant la santé personnelle. Nous pouvons traiter vos données d'enquête en combinaison avec les informations d'analyse que nous recueillons lorsque vous utilisez l'application. Nous utilisons ces données pour mieux comprendre nos utilisateurs en vue d'améliorer nos applications et services Philips dans le domaine de la beauté. Pour ce faire, nous analysons et regroupons vos informations et vos réponses. Nous pouvons réaliser certains de ces projets de manière anonyme, auquel cas nous ne collecterons aucune donnée personnelle. En tout état de cause, chaque fois que vous participez à ces projets, vous recevrez des informations supplémentaires sur la façon dont vos données seront traitées.
Nous pouvons vous demander vos commentaires sur votre expérience avec Lumea. Dans certains cas, nous vous demanderons l'autorisation de publier votre nom et votre commentaire dans l'application pour aider d'autres utilisateurs. À moins que nous vous en fassions la demande, nous vous demandons de ne pas nous divulguer de données personnelles sensibles, telles que le numéro de sécurité sociale, les informations liées à l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion, la philosophie ou autres croyances, les informations de santé, la vie et l'orientation sexuelle, les caractéristiques biométriques ou génétiques, les antécédents criminels, ou l'appartenance à un syndicat. Vous pouvez toujours nous demander de supprimer vos commentaires à tout moment.
Vous pouvez nous fournir des informations relatives à votre utilisation de nos Services, telles que votre interaction avec Philips, et sur la façon dont vous souhaitez être contacté, afin que nous puissions vous proposer des prestations d'assistance clientèle. Nous exploitons et fournissons nos Services, notamment la mise à disposition de l'assistance clientèle et l'amélioration, la correction et la personnalisation de nos Services. Nous utilisons également vos informations pour pouvoir vous répondre lorsque vous nous contactez.
Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les données du compte, d'autres données que vous avez fournies, les données des appareils, les Cookies, les données de géolocalisation, les données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation des canaux numériques Philips, comme les réseaux sociaux, les sites Web, les e-mails, les applications et les produits connectés, l'adresse IP, les Cookies, les informations sur les appareils, les communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, les informations détaillées de géolocalisation et les sites Web que vous visitez. En fonction de vos choix, nous pouvons analyser vos données combinées pour vous fournir les Services, par exemple pour vous communiquer des informations sur vos séances d'épilation et vous fournir du contenu, des messages et des conseils personnalisés, conformément à la présente Déclaration. Nous pouvons également utiliser ces données pour améliorer le contenu, les fonctionnalités et la convivialité de l'application et des Services, ainsi que pour développer de nouveaux produits et services dans le domaine de la beauté.
Si vous rédigez un avis ou notez l'application sur les boutiques d'applications, nous pouvons traiter ces informations pour répondre à vos commentaires et questions, comprendre votre ressenti lors de l'utilisation de l'application, nous familiariser avec votre perception générale de l'application et de notre marque, et utiliser ces informations pour améliorer l'application. Nous pouvons uniquement voir votre nom d'utilisateur, vos notes, vos commentaires et toutes autres informations que vous décidez de partager avec nous ou de rendre publiques. À moins d'une demande de votre part, nous ne relions pas ces informations à vos identifiants de compte ou à toute autre information que nous avons collectée auprès de vous. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons utiliser vos données pour assurer le suivi de votre dossier et vous guider dans notre processus d'assistance clientèle, conformément à la présente Déclaration.
L'application peut vous demander l'autorisation d'accéder à l'espace de stockage, aux capteurs ou à d'autres fonctionnalités de votre appareil mobile. Nous requérons l'accès lorsque cela est strictement nécessaire pour fournir les Services indiqués ci-dessous.
Dans certains cas, votre système d'exploitation peut demander des autorisations dont votre appareil mobile a besoin pour des raisons techniques, mais qui ne sont ni contrôlées ni utilisées par Philips. Nous ne recueillerons aucune donnée associée à ces autorisations, sauf si nous y sommes tenus pour fournir nos services conformément à la présente déclaration.
Vous pouvez bloquer ou annuler ces autorisations à tout moment dans les paramètres de votre système d'exploitation.
Philips peut transmettre vos données personnelles à des prestataires de services tiers, des partenaires commerciaux, ou d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou à la législation en vigueur. Filiales Nous pouvons partager vos données avec d'autres entités Philips appartenant au Groupe Philips. Par exemple, certaines entités Philips peuvent nous aider à gérer l'infrastructure de l'application ou à gérer vos demandes. Seules les personnes pour qui l'accès à vos données est strictement nécessaire dans l'accomplissement de leurs fonctions traiteront vos données. Nous travaillons également avec des prestataires de services tiers qui nous aident à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à, et commercialiser notre application. Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants : Philips exige de tous ses fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos fournisseurs de services qu'ils ne traitent vos données à caractère personnel qu'en conformité avec nos instructions et uniquement pour les finalités spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données à caractère personnel. Autres tiers Philips peut également travailler avec des tiers qui traitent vos informations ou vos données personnelles pour leurs propres fins. Veuillez lire attentivement les déclarations de confidentialité correspondantes, car elles donnent des informations sur les pratiques de confidentialité de ces tiers, notamment le type de données personnelles qu'ils collectent, la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent. Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. Une telle cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données à caractère personnel directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos filiales, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire.
Prestataires de services
Si Philips partage des informations ou des données personnelles avec un tiers qui utilise vos données personnelles à ses propres fins, Philips s'assurera de vous en informer et/ou d'obtenir votre autorisation, conformément aux lois en vigueur, avant de partager vos données personnelles.
Lorsque la loi l'exige, ou si nécessaire pour protéger nos droits, nous pouvons partager vos données avec les autorités publiques et gouvernementales.
Philips peut transmettre vos données personnelles à des prestataires de services tiers, des partenaires commerciaux, ou d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou à la législation en vigueur.
Filiales
Nous pouvons partager vos données avec d'autres entités Philips appartenant au Groupe Philips. Par exemple, certaines entités Philips peuvent nous aider à gérer l'infrastructure de l'application ou à gérer vos demandes. Seules les personnes pour qui l'accès à vos données est strictement nécessaire dans l'accomplissement de leurs fonctions traiteront vos données.
Nous travaillons également avec des prestataires de services tiers qui nous aident à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à, et commercialiser notre application. Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants :
Philips exige de tous ses fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos fournisseurs de services qu'ils ne traitent vos données à caractère personnel qu'en conformité avec nos instructions et uniquement pour les finalités spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données à caractère personnel.
Autres tiers
Philips peut également travailler avec des tiers qui traitent vos informations ou vos données personnelles pour leurs propres fins. Veuillez lire attentivement les déclarations de confidentialité correspondantes, car elles donnent des informations sur les pratiques de confidentialité de ces tiers, notamment le type de données personnelles qu'ils collectent, la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.
Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. Une telle cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données à caractère personnel directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos filiales, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire.
Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans n'importe quel pays où nous disposons d'installations ou dans lequel nous faisons appel à des fournisseurs de services. En utilisant les Services, vous acceptez le transfert (le cas échéant) d'informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent avoir des règles de protection des données différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données à caractère personnel.
Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici).
Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, tels que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures ad hoc, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en nous contactant ici.
Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans n'importe quel pays où nous disposons d'installations ou dans lequel nous faisons appel à des fournisseurs de services. En utilisant les Services, vous acceptez le transfert (le cas échéant) d'informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent avoir des règles de protection des données différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données à caractère personnel.
Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé compte tenu de la finalité de la collecte de ces données. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos délais de conservation comprennent : (i) la durée de votre utilisation de l'application et des Services ; (ii) s'il y a une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est souhaitable compte tenu de notre statut juridique (par exemple en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires).
Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, de suppression, de restriction ou d'objection au traitement des données personnelles que vous nous avez précédemment fournies, ou si vous souhaitez demander à recevoir une copie électronique de vos données personnelles afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la législation en vigueur), vous pouvez nous contacter en cliquant ici. Nous répondrons à votre demande dans le respect de la législation en vigueur.
Dans votre demande, veuillez préciser quelles sont les données à caractère personnel auxquelles vous souhaitez accéder, que vous voudriez rectifier, supprimer, restreindre ou dont vous vous opposez au traitement. Pour votre protection, nous pouvons uniquement traiter les demandes concernant les données à caractère personnel associées à votre compte, votre adresse e-mail ou d'autres informations de votre compte, que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant le traitement de votre demande. Nous essaierons de répondre à votre demande en respectant des délais raisonnables.
Lorsque nous traitons vos données pour fournir nos services selon nos conditions, il est possible que nous ne soyons pas en mesure de fournir les services sans traiter vos données. Lorsque nous nous appuyons sur nos intérêts légitimes, nous nous assurons que le traitement ne l'emporte pas sur vos droits et intérêts en matière de confidentialité. Lorsque nous nous appuyons sur votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment, sans que cela n'affecte la légalité du traitement ayant eu lieu avant votre retrait.
Si vous faites usage de (certains de) vos choix et droits, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser certains de nos Services, dans leur intégralité ou en partie.
Nous prenons au sérieux notre devoir de protection des données que vous confiez à Philips contre tout altération, perte, abus, divulgation ou accès accidentel(le) ou non autorisé(e). Philips utilise différentes technologies de sécurité et mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données. À cette fin, nous mettons en œuvre, entre autres, des contrôles d'accès et nous utilisons des pare-feu et des protocoles sécurisés.
Nous prenons au sérieux notre devoir de protection des données que vous confiez à Philips contre tout altération, perte, abus, divulgation ou accès accidentel(le) ou non autorisé(e). Philips utilise différentes technologies de sécurité et mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données. À cette fin, nous mettons en œuvre, entre autres, des contrôles d'accès et nous utilisons des pare-feu et des protocoles sécurisés.
Bien que les Services ne soient pas destinés aux enfants, tels qu'ils sont définis par la législation applicable, la politique de Philips est de se conformer à la loi quand celle-ci requiert l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de collecter, utiliser ou communiquer les données personnelles des enfants. Nous nous engageons à protéger la confidentialité des enfants et nous encourageons vivement les parents et les tuteurs/tutrices à jouer un rôle actif dans les activités et centres d'intérêts en ligne de leurs enfants.
Si un parent ou tuteur s'aperçoit que son enfant nous a fourni des données personnelles sans son consentement, veuillez nous contacter ici. Si nous nous apercevons qu'un enfant nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ses informations de nos fichiers.
Bien que les Services ne soient pas destinés aux enfants, tels qu'ils sont définis par la législation applicable, la politique de Philips est de se conformer à la loi quand celle-ci requiert l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de collecter, utiliser ou communiquer les données personnelles des enfants. Nous nous engageons à protéger la confidentialité des enfants et nous encourageons vivement les parents et les tuteurs/tutrices à jouer un rôle actif dans les activités et centres d'intérêts en ligne de leurs enfants.
Nos Services peuvent être modifiés ponctuellement sans préavis. Nous nous réservons donc le droit de modifier ou de mettre à jour ponctuellement la présente Déclaration de confidentialité. Lorsque nous mettons à jour la présente Déclaration de confidentialité, nous mettons également à jour la date indiquée en haut de la présente Déclaration de confidentialité. Nous vous encourageons à consulter régulièrement la dernière version de la présente Déclaration de confidentialité.
La nouvelle Déclaration de confidentialité prendra effet immédiatement après publication. Si vous n'acceptez pas la nouvelle Déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d'utiliser nos Services. En continuant d'accéder à nos Services ou de les utiliser après l'entrée en vigueur de ces modifications, vous reconnaissez que vous avez été informé(e) des mises à jour apportées à la Déclaration de confidentialité.
Pour toute question concernant la présente Déclaration de confidentialité ou la façon dont Philips utilise vos données personnelles, vous pouvez nous contacter (notamment notre Responsable de la protection des données et/ou notre Représentant) en cliquant ici. Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès d'un organisme de contrôle compétent dans votre pays ou région.
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