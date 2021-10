La présente Déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 10 août 2021.



La présente Déclaration de confidentialité s'applique à la version d'essai de l'application Daily Care, qui sera utilisée à des fins de test utilisateur à domicile (HUT, Home User Testing).



L'application Daily Care vous fournit des services personnalisés dans le domaine de la santé personnelle (« Services »). En fonction de vos choix et de votre région, l'application peut traiter des données personnelles issues de différents produits Philips pouvant se connecter à l'application (« Produit »).



La présente Déclaration de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre nos pratiques en matière de confidentialité lorsque vous utilisez nos Services, notamment les informations et données personnelles que nous collectons, pourquoi nous les collectons, ce que nous en faisons, ainsi que vos droits individuels.



Le contrôleur de vos données personnelles dans le cadre la présente Déclaration de confidentialité est Philips Consumer Lifestyle B.V., dont l'adresse est High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Pays-Bas (« Philips », « notre », « nos » ou « nous »).



Quelles sont les informations et les données personnelles que nous collectons et dans quels buts ?

Nous recevons ou collectons des informations et données personnelles, comme indiqué en détail ci-dessous, lorsque nous fournissons nos Services, y compris lorsque vous accédez à, téléchargez ou installez le Produit ou l'application, ou que vous utilisez nos Services. Nous associons vos données personnelles à des identifiants uniques. En général, nous utilisons ces données personnelles comme indiqué ci-dessous afin d'assurer, sur la base de votre consentement, les Services demandés dans le cadre de nos obligations contractuelles, ou bien pour exploiter, fournir, améliorer, personnaliser, soutenir et commercialiser nos Services en fonction de nos intérêts légitimes, ou nous conformer à une obligation légale. Si vous ne voulez pas que nous collections et traitions vos données personnelles, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser les Services.



Données du compte

Vous pouvez vous connecter à l'application en utilisant un compte Philips ou via vos profils de réseaux sociaux, notamment votre compte Apple. Les données personnelles que nous recueillons peuvent inclure votre nom, votre adresse e-mail, votre pays, votre langue et votre mot de passe. Nous traitons également les informations concernant l'utilisation de l'application, y compris les informations de session, de connexion et d'authentification, que nous utilisons pour gérer votre compte.



Si vous choisissez de vous connecter par le biais des réseaux sociaux, les données personnelles que nous collectons peuvent inclure votre profil public de base (p. ex., photo de profil, identifiant, genre, URL du profil, date de naissance, page d'accueil et informations géographiques) et votre adresse e-mail, à des fins d'authentification. Dans ce cas, le réseau social que vous avez utilisé pour vous connecter peut collecter des informations sur le fait que vous utilisez l'application et que vous vous connectez à l'aide de votre compte. Veuillez lire attentivement la Déclaration de confidentialité du fournisseur du réseau social (par exemple, Facebook, Google, Apple) pour en savoir plus sur ses pratiques de confidentialité, notamment le type de données personnelles qu'il collecte, la façon dont il les utilise, les traite et les protège.



Nous utilisons vos Données de compte pour créer et gérer votre compte, et fournir des services personnalisés. Celui-ci vous permet de vous connecter à l'application en toute sécurité. Si vous créez un compte Philips pour vous connecter à l'application, nous vous enverrons un e-mail de bienvenue pour confirmer votre identifiant et votre mot de passe, pour répondre à vos questions, pour vous envoyer des annonces strictement liées au service ou des communications de marketing direct si vous y avez consenti. Vous pouvez également utiliser votre compte Philips pour commander un produit ou un service Philips, participer à une promotion ou à un jeu, participer à une activité sur les réseaux sociaux liée à une promotion Philips (par exemple en cliquant sur « J'aime » ou « Partager ») et participer à des tests ou des enquêtes sur les produits.



Données personnelles sensibles

Lorsque vous utilisez l'application, vous pouvez nous fournir des informations sensibles, telles que des détails sur votre style de vie et votre bien-être. Nous pouvons également collecter des données personnelles à partir des Produits que vous décidez d'utiliser en combinaison avec l'application. Cette section détaille les types de données personnelles sensibles collectées en fonction des fonctionnalités avec lesquelles vous interagissez et de la nature des Produits que vous appairez à l'application. Cette section sera mise à jour dès que de nouveaux Produits seront sur le marché et que de nouvelles fonctionnalités seront activées.

Soins pour hommes. En fonction de vos choix, nous stockons en toute sécurité vos données de rasage et de coiffage dans votre compte, pour que vous puissiez facilement les stocker à nouveau si vous installez l'application sur un autre appareil. Nous utilisons également vos données pour vous offrir une expérience de rasage et de coiffage personnalisée via, par exemple, des programmes de coaching personnalisé et d'autres services. Les données traitées incluent : vos informations de rasage, y compris les détails de votre rasoir, comme le modèle, le numéro de série, les données de session et d'utilisation, l'utilisation du liquide CleanPod, ainsi que la fréquence et la durée du rasage ; les informations liées à la peau et aux poils du visage, y compris les photos de peau ou de visage que vous téléchargez sur l'application ; le profil, la couleur et le type de votre peau et de vos poils, ainsi que vos habitudes de soin et vos problèmes de peau ; les informations liées à votre style de vie et votre bien-être, que vous saisissez dans l'application, y compris votre routine, votre niveau de stress, votre sommeil et votre environnement, et vos préférences de style ; les habitudes d'utilisation de l'application et les détails des appareils mobiles ; ainsi que vos réponses à nos questions de personnalisation. En fonction de vos paramètres, nous pouvons vous envoyer des e-mails, des notifications push, ainsi que des contenus et messages dans l'application. Nous pouvons également combiner, pseudonymiser, anonymiser ou regrouper vos données à des fins de personnalisation. Si vous utilisez le capteur SkinAnalyst (pour iPhone), l'iPhone enregistre une image détaillée de votre peau et l'envoie à l'application. Cette photo est stockée sur votre iPhone.



À l'exception des données mentionnées ci-dessus, nous vous demandons de ne pas nous envoyer et de ne pas nous divulguer de données personnelles sensibles (p. ex., numéro de sécurité sociale, informations liées à l'origine raciale ou ethnique, opinions politiques, croyances religieuses, philosophiques ou autres, informations de santé, vie et orientation sexuelle, caractéristiques biométriques ou génétiques, antécédents criminels, ou appartenance à un syndicat) dans l'application, par son intermédiaire ou par tout autre moyen.



Données d'analyse

En fonction de vos choix, vous pouvez nous aider à améliorer l'application et nos produits connectés (ainsi qu'à développer de nouvelles solutions de santé personnelle pour vous !) sur la base des données que nous observons et recueillons lorsque vous utilisez nos services. Pour ce faire, nous :

évaluons la façon dont vous utilisez l'application et ses performances sur votre appareil mobile, y compris quand l'application cesse de fonctionner, pour identifier et résoudre les problèmes ;

mettons en œuvre et analysons les changements ou les caractéristiques dans différents groupes afin de comprendre les interactions ;

évaluons la manière dont vous accédez à l'application, comment vous l'utilisez et comment l'application vous relie directement à des sections spécifiques ;

interagissons avec vous pour obtenir vos commentaires, vous apporter de l'aide au besoin et vous envoyer des communications liées au service ;

vous invitons à participer à des enquêtes ou à des projets de recherche organisés par le groupe Philips et enregistrons vos réponses.





Nous pouvons également utiliser ces informations pour personnaliser davantage nos services. En nous basant sur les données que nous observons lorsque vous utilisez l'application et votre produit connecté, nous tenterons de comprendre quelles habitudes d'utilisation conduisent à certaines interactions avec l'application, comme la lecture d'un article d'application spécifique, l'achat d'un produit, l'engagement continu avec l'application ou le développement de conditions liées à un produit que vous utilisez. Nous utiliserons ces informations pour créer des règles définissant quel contenu montrer à quels utilisateurs, ainsi que pour améliorer les algorithmes utilisés en vue de fournir des services personnalisés. Si vous vous connectez à l'application à l'aide de votre compte Philips, nous utiliserons ces informations pour personnaliser votre expérience en fonction de vos habitudes d'utilisation de l'application.



Les données traitées comprennent les identifiants des appareils mobiles, les données de session et d'utilisation, le système d'exploitation, le modèle, les informations réseau et les adresses IP (masquées), ainsi que les informations liées à l'application, telles que le nom, la version, l'utilisation et les événements, les pages visitées, les informations de session, les données de l'appareil connecté et les données que vous fournissez lorsque vous utilisez l'application. Nous pouvons utiliser des cookies, des balises et/ou des technologies similaires, et utiliser des fournisseurs de services qui traitent vos informations en notre nom selon nos instructions. Nous pouvons combiner, pseudonymiser, anonymiser ou regrouper vos données à des fins de statistiques, d'analyse et de personnalisation. Si vous vous connectez à l'application à l'aide de votre compte Philips, nous utiliserons ces informations pour personnaliser votre expérience en fonction de vos habitudes d'utilisation de l'application.



Données combinées

Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les données de compte, aux données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation des canaux numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés, notamment vos adresses IP, vos cookies, les informations relatives à vos appareils mobiles, les messages sur lesquels vous cliquez ou appuyez, votre géolocalisation et les sites Web que vous visitez.



Nous pouvons analyser vos Données combinées afin d'améliorer le contenu, les fonctionnalités et la convivialité de l'application, du/des Produit(s) et des Services, ainsi que pour développer de nouveaux produits et services dans le domaine de la maternité et de la puériculture. Nous pouvons regrouper vos Données combinées en supprimant vos données personnelles individuelles afin de créer des publications, des présentations, des rapports ou d'autres communications (marketing) que nous pouvons utiliser en interne et en externe.



Données relatives aux notes et avis

Si vous rédigez un avis ou notez l'application sur les boutiques d'applications, nous pouvons traiter ces informations pour répondre à vos commentaires et questions, comprendre votre ressenti lors de l'utilisation de l'application, nous familiariser avec votre perception générale de l'application et de notre marque, et utiliser ces informations pour améliorer l'application. Nous pouvons uniquement voir votre nom d'utilisateur, vos notes, vos commentaires et toutes autres informations que vous décidez de partager avec nous ou de rendre publiques. À moins d'une demande de votre part, nous ne relions pas ces informations à vos identifiants de compte ou à toute autre information que nous avons recueillie auprès de vous. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons utiliser vos données pour assurer le suivi de votre dossier et vous guider dans notre processus d'assistance clientèle, conformément à la section Données relatives à l'assistance clientèle ci-dessous.

Données relatives à l'assistance clientèle

Nous pouvons vous demander de nous fournir des informations relatives à votre utilisation de nos Services, telles que vos interactions avec Philips, ainsi que sur la façon dont vous souhaitez être contacté(e), afin de vous apporter l'aide demandée. Nous exploitons et fournissons nos Services, notamment la mise à disposition de l'assistance clientèle, et l'amélioration, la correction et la personnalisation de nos Services. Nous utilisons également vos informations pour pouvoir vous répondre lorsque vous nous contactez.



Données marketing

Si vous consentez à recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser, en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages marketing et des communications promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser et combiner vos données personnelles. Vous pouvez retirer votre consentement et vous désabonner de ces communications et à tout moment.



Cookies et informations sur l'appareil

Nous utilisons des cookies, des balises ou des technologies similaires (« Cookies ») et/ou recueillons des informations issues de votre appareil mobile et de votre Produit pour exploiter, fournir, améliorer, comprendre et personnaliser nos Services. Les Cookies nous permettent d'identifier votre appareil mobile et le Produit associé, et de recueillir des informations et données personnelles, notamment votre numéro d'appareil utilisateur unique, l'adresse IP de votre appareil mobile, le type de navigateur Internet mobile ou le système d'exploitation utilisé, ainsi que les données de session et d'utilisation, c'est-à-dire des informations sur votre utilisation de l'application. Nous pouvons également utiliser ces informations pour vous présenter du contenu spécifique à votre pays (notamment des informations dans votre langue).



Autorisations

L'application peut vous demander l'autorisation d'accéder à l'espace de stockage, aux capteurs ou à d'autres fonctionnalités de votre appareil mobile. Nous requérons l'accès lorsque cela est strictement nécessaire pour fournir les Services indiqués ci-dessous.

Bluetooth et Wi-Fi. L'application requiert une connexion Wi-Fi pour se connecter à Internet. L'application a également besoin du Bluetooth/Wi-Fi pour se connecter à votre/vos appareil(s). Vous pouvez à tout moment bloquer la connexion Bluetooth/Wi-Fi dans les paramètres de votre appareil mobile.

Emplacement. Pour connecter un appareil Bluetooth à votre téléphone et l'utiliser, Android 6.0+ doit avoir accès à la localisation pour activer les fonctions Bluetooth. L'application n'utilise pas ces autorisations pour déterminer votre emplacement géographique et Philips ne collecte pas ces données. Vous pouvez révoquer l'autorisation d'accès à la localisation à tout moment dans les paramètres de votre appareil mobile.

Fichiers. L'application requiert un accès aux fichiers de l'appareil mobile pour stocker les configurations de langue et d'autres fichiers utilisés par l'application pour fonctionner (p. ex., manuels, graphiques, fichiers multimédias ou autres ressources importantes du programme). Si vous supprimez l'application, les Fichiers seront supprimés de l'appareil mobile.

Photos et contenus multimédias. Si vous ajoutez une photo à votre profil, l'application requiert l'autorisation d'accéder à l'appareil photo ou à la galerie de photos de votre appareil mobile. Les systèmes d'exploitation Android peuvent demander une autorisation d'accès aux vidéos. Toutefois, l'application utilisera cette autorisation uniquement pour vous permettre de charger votre photo.



Dans certains cas, votre système d'exploitation peut demander des autorisations dont votre appareil mobile a besoin pour des raisons techniques, mais qui ne sont ni contrôlées ni utilisées par Philips. Nous ne recueillerons aucune donnée associée à ces autorisations, sauf si nous y sommes tenus pour fournir nos services conformément à la présente déclaration.



Vous pouvez bloquer ou annuler ces autorisations à tout moment dans les paramètres de votre système d'exploitation.



Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?

Vos données peuvent être partagées avec d'autres filiales de Philips appartenant au Groupe Philips. Seules les personnes ayant besoin de connaître ces informations (au sein de Philips) y auront accès. Philips peut transmettre vos données personnelles à des prestataires de services tiers, des partenaires commerciaux, ou d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou à la législation en vigueur.



Prestataires de services

Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à, et commercialiser nos Services.



Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants :

Fournisseurs informatiques et de services Cloud. Ces fournisseurs de services proposent les éléments matériels, logiciels, de réseau et de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'application ou à la fourniture des Services.



Philips exige de tous ses fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos fournisseurs de services qu'ils ne traitent vos données personnelles qu'en conformité avec nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données personnelles.



Autres tiers

Philips peut aussi travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles pour leurs propres fins. Si Philips partage des données personnelles avec des tiers qui utilisent vos données personnelles à leurs propres fins, Philips s'assurera de vous en informer et/ou d'obtenir votre consentement, conformément aux lois en vigueur, avant de partager vos données personnelles. Lisez attentivement leurs déclarations de confidentialité lorsqu'ils vous informent de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils recueillent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.



Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire.



Transfert transfrontalier

Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous faisons appel à des fournisseurs de service, et en utilisant les Services, vous consentez au transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles.



Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou nos prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).



Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, telle que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures ad hoc, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en nous contactant ici.



Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé compte tenu de la finalité de la collecte de ces données. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos délais de conservation comprennent : (i) la durée de votre utilisation de l'application et des Services ; (ii) s'il y a une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est souhaitable compte tenu de notre statut juridique (par exemple en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires).



Vos choix et vos droits

Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, de suppression, de restriction ou d'objection au traitement des données personnelles que vous nous avez précédemment fournies, ou si vous souhaitez demander à recevoir une copie électronique de vos données personnelles afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la législation en vigueur), vous pouvez nous contacter en cliquant ici.



Dans votre demande, veuillez préciser quelles sont les données personnelles auxquelles vous souhaitez accéder, que vous voudriez rectifier, supprimer, restreindre ou dont vous vous opposez au traitement. Pour votre protection, nous pouvons uniquement traiter les demandes concernant les données personnelles associées à votre compte, votre adresse e-mail ou d'autres informations de votre compte, que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant le traitement de votre demande. Nous essaierons de répondre à votre demande en respectant des délais raisonnables.



Remarque :

Lorsque nous avons besoin de votre consentement pour recueillir et/ou traiter vos données personnelles, vous pouvez le retirer à tout moment, sans affecter la légalité du traitement basé sur votre consentement avant son retrait.

Lorsque nous traitons vos données personnelles conformément à une obligation légale à laquelle nous sommes soumis, y compris lorsque vous interagissez avec nous dans l'exercice de vos droits, nous considérons que le traitement est légal, conformément à l'Article 6.1.(c) du règlement (UE) 2016/679.

Lorsque nous nous appuyons sur l'exécution d'un contrat pour traiter vos données personnelles aux fins des Services, nous pouvons ne pas être en mesure de fournir les Services si nous ne recevons pas vos informations.

Nous ne traiterons vos données selon les intérêts légitimes de Philips que si nous concluons que le traitement ne l'emportera pas sur vos droits et intérêts en matière de confidentialité.

Si vous faites usage de (certains de) vos choix et droits, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser certains de nos Services, dans leur intégralité ou en partie.



Nous protégeons vos données personnelles

Nous prenons au sérieux notre devoir de protection des données que vous confiez à Philips contre tout altération, perte, abus, divulgation ou accès accidentel(le) ou non autorisé(e). Philips utilise différentes technologies de sécurité et mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données. À cette fin, nous mettons en œuvre, entre autres, des contrôles d'accès, et nous utilisons des pare-feu et des protocoles sécurisés.



Informations spéciales à l'attention des parents

Bien que les Services ne soient pas destinés aux enfants, tels qu'ils sont définis par la législation applicable, la politique de Philips est de se conformer à la loi quand celle-ci requiert l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de collecter, utiliser ou communiquer les données personnelles des enfants. Nous nous engageons à protéger la confidentialité des enfants et nous encourageons vivement les parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités et centres d'intérêts en ligne de leurs enfants.



Si un parent ou tuteur s'aperçoit que son enfant nous a fourni des données personnelles sans son consentement, veuillez nous contacter ici. Si nous nous apercevons qu'un enfant nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ses informations de nos fichiers.



Modification des présentes informations relatives à la confidentialité des données

Nos Services peuvent être modifiés ponctuellement sans préavis. Nous nous réservons donc le droit de modifier ou de mettre à jour ponctuellement la présente Déclaration de confidentialité. Lorsque nous mettons à jour la présente Déclaration de confidentialité, nous mettons également à jour la date indiquée en haut de la présente Déclaration de confidentialité.



Nous vous encourageons à consulter régulièrement la dernière version de la présente Déclaration de confidentialité.



La nouvelle Déclaration de confidentialité prendra effet immédiatement après publication. Si vous n'acceptez pas la nouvelle Déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d'utiliser nos Services. En continuant d'accéder à nos Services ou de les utiliser après l'entrée en vigueur de ces modifications, vous reconnaissez que vous avez été informé(e) et acceptez la Déclaration de confidentialité telle qu'elle a été modifiée.



Contactez-nous

Pour toute question concernant la présente Déclaration de confidentialité ou la façon dont Philips utilise vos données personnelles, vous pouvez contacter Philips et/ou notre Responsable de la protection des données ici. Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès d'un organisme de contrôle compétent dans votre pays ou région.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Pays-Bas