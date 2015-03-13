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    Signage Solutions Écran U-Line

    BDL8470EU/00

    Charmez votre public

    Regardez vos contenus comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran classique. Cet écran très grand format de 84" (213 cm) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels, pour une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

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    Charmez votre public

    Avec un très grand écran

    • 84"
    • Rétroéclairage LED de périphérie
    • Ultra HD
    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Conçu pour fonctionner en continu

    Conçu pour fonctionner en continu

    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.

    Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer

    Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer

    Bénéficiez de plus de flexibilité dans l'utilisation de la surface de votre écran. Quadviewer permet ainsi de diffuser le contenu de jusqu'à quatre sources sur un seul écran, ce qui rend la technologie idéale pour les salles de contrôle, les installations professionnelles et les salles de réunion

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

    4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant

    Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.

    Fonctionnement en mode portrait

    Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      213.5  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      84  pouces
      Format d'image
      16/9
      Pas de masque
      0,4845 x 0,4845 mm
      Résolution optimale
      3840 x 2160 à 60 Hz
      Luminosité
      500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1073 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 400:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      12  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      Technologie de la dalle
      IPS

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • VGA (analogique sub-D)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • 3 HDMI
      • Composite (BNC)
      • Composantes (BNC)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • USB
      • OPS
      Sortie vidéo
      DisplayPort
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • RJ45

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Portrait
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • DisplayPort
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • HDMI (un câble)
      • LAN (RJ45)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (type)
      400  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1910  millimètre
      Poids du produit
      70  kg
      Hauteur de l'appareil
      1 102,00  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      77,80  millimètre
      Fixation murale
      600 x 500 mm, M8
      Largeur du cadre
      22,60 (D/G), 25,60 (H/B) mm
      Poids du produit (lb)
      154  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Câble RS-232
      • Câble HDMI
      Accessoires en option
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • LUSD
      • GOST
      • FCC, Classe A

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Télécommande
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Câble RS232
    • Câble HDMI
    • Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
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