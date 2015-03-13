Regardez vos contenus comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran classique. Cet écran très grand format de 84" (213 cm) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels, pour une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
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Signage Solutions
Écran U-Line
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Avec un très grand écran
84"
Rétroéclairage LED de périphérie
Ultra HD
Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl
SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.
Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver
La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.
SmartPower pour des économies d'énergie
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Conçu pour fonctionner en continu
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un
Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.
Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer
Bénéficiez de plus de flexibilité dans l'utilisation de la surface de votre écran. Quadviewer permet ainsi de diffuser le contenu de jusqu'à quatre sources sur un seul écran, ce qui rend la technologie idéale pour les salles de contrôle, les installations professionnelles et les salles de réunion
Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5
Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.
Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.
Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.
4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant
Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.
Fonctionnement en mode portrait
Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
213.5
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
84
pouces
Format d'image
16/9
Pas de masque
0,4845 x 0,4845 mm
Résolution optimale
3840 x 2160 à 60 Hz
Luminosité
500
cd/m²
Couleurs d'affichage
1073 M
Niveau de contraste (standard)
1 400:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
12
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Technologie de la dalle
IPS
Connectivité
Sortie audio
Prise jack 3,5 mm
Connecteur externe
Entrée vidéo
VGA (analogique sub-D)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
3 HDMI
Composite (BNC)
Composantes (BNC)
Entrée audio
Prise jack 3,5 mm
Autres connexions
USB
OPS
Sortie vidéo
DisplayPort
Commande externe
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
RJ45
Pratique
Positionnement
Paysage
Portrait
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, faible luminosité
Contrôle du clavier
Masqué
Verrouillable
Signal de la télécommande
Verrouillable
Boucle de signal
RS-232
DisplayPort
Installation aisée
Smart insert
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Autres fonctionnalités
Poignées de transport
Contrôlable via le réseau
RS-232
HDMI (un câble)
LAN (RJ45)
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W RMS
Alimentation
Puissance électrique
100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consommation (type)
400
W
Consommation en veille
< 0,5 W
Dimensions
Largeur de l'appareil
1910
millimètre
Poids du produit
70
kg
Hauteur de l'appareil
1 102,00
millimètre
Profondeur de l'appareil
77,80
millimètre
Fixation murale
600 x 500 mm, M8
Largeur du cadre
22,60 (D/G), 25,60 (H/B) mm
Poids du produit (lb)
154
lb
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement
5 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Accessoires
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation secteur
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Télécommande
Mode d'emploi sur CD-ROM
Câble RS-232
Câble HDMI
Accessoires en option
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Anglais
Français
Allemand
Italien
Polissage
Russe
Espagnol
Turc
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Arabe
Japonais
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
LUSD
GOST
FCC, Classe A
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Câble d'alimentation
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Télécommande
Mode d'emploi sur CD-ROM
Câble RS232
Câble HDMI
Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)