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    Signage Solutions Écran Q-Line

    BDL3230QL/00

    Intensifiez votre affichage

    Cet écran produit des images d'une netteté éblouissante, tout en jouant la carte de l'écologie. Ultra-fiable et performant, mais très peu gourmand en énergie, il est parfait pour les projets les plus exigeants.

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    Intensifiez votre affichage

    avec une solution aux performances et à l'intelligence inestimables

    • 32" (81 cm)
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Full HD
    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

    Affichage uniforme des images avec D-image clinique

    Affichage uniforme des images avec D-image clinique

    D-image vous permet de consulter des images cliniques et d'établir un diagnostic en bénéficiant d'un affichage précis et uniforme. Afin de permettre des interprétations cliniques fiables, nos moniteurs professionnels sont étalonnés en usine de manière à produire un affichage aux niveaux de gris optimisés. D-image vous aide à exceller dans tous les aspects des soins aux patients.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable

    La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      80  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      31.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,36375 x 0,36375 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      350  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 millions
      Niveau de contraste (standard)
      1 400:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      DICOM
      D-image clinique

    • Connectivité

      Sortie audio
      Audio G/D (RCA)
      Entrée vidéo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Composantes (RCA)
      • Composites (RCA)
      • VGA (analogique sub-D)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      USB
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels
      Contrôle du clavier
      • Verrouillable
      • Masqué
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45
      • One Wire (HDMI-CEC)
      Mémoire
      • Accès à la mémoire interne
      • Mémoire eMMC 8 Go
      Démarrage
      • Mise sous tension programmable
      • État de mise sous tension
      • Activation par le réseau local sans fil
      Fenêtre de démarrage
      Activer / Désactiver le logo Philips

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      CA 100-240 V, 50-60 Hz
      Consommation (type)
      57  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      726,5  millimètre
      Poids du produit
      5,20  kg
      Hauteur de l'appareil
      425,4  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      63,6  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      28,6  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      16.75  pouces
      Fixation murale
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,5  pouces
      Largeur du cadre
      11,9 (HGD) / 17,2 (B) mm
      Poids du produit (lb)
      14,74  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Câble VGA
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Câble VGA
    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    Badge-D2C

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