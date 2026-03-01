Partage d'écran sans fil en option avec Philips ScreenShare.

Inscrivez votre affichage dans le futur grâce à notre approche modulaire. Vous avez la possibilité d'ajouter le Wi-Fi et le Bluetooth® avec le module CRD22 en option, ainsi que Philips ScreenShare. De plus, nous mettons l'accent sur la réutilisation et le recyclage, ainsi que sur le développement durable, avec une réduction des mises au rebut de DEEE.