Maintenez votre visibilité jour et nuit, grâce à l'écran Full HD professionnel très lumineux Philips H-line. Grâce à une netteté et à un contraste remarquables, cette solution est idéale pour les vitrines et les lieux très éclairés, qu'il s'agisse de musées ou de magasins.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article
Tous vos besoins satisfaits en un seul achat
Prix du lot
Sauter cette étape
Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :
Ajouter des accessoires
Ce produit
- {discount-value}
Signage Solutions
Écran H-line
total
recurring payment
Faites tourner les têtes
Écran 24/7 très lumineux.
55"
2 500 cd/m²
Full HD
Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
FailOver garantit l'affichage permanent des contenus
Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.
Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.
Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option
Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).
Gestion du système à distance à partir de CMND
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Luminosité élevée (2 500 cd/m²) adaptée à une utilisation en semi-extérieur
Faites vraiment la différence dans les lieux lumineux ou semi-extérieurs. Cet écran ultra-lumineux de 2 500 cd/m² est idéal pour attirer l'attention dans de vastes lieux de passage où la luminosité est élevée.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
139.7
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
55
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Pas de masque
0,63 x 0,63
Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité
2 500
cd/m²
Couleurs d'affichage
16,7 M (8 bits)
Niveau de contraste (standard)
5 000:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
6
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
Contraste dynamique amélioré
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Technologie de la dalle
SVA
Connectivité
Sortie audio
Prise jack 3,5 mm
Entrée vidéo
VGA (Analogique D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Composantes (BNC)
Composite (BNC)
HDMI (x2)
Entrée audio
Prise jack 3,5 mm
Audio G/D (RCA)
Autres connexions
Sortie CA
OPS
USB
Sortie vidéo
DisplayPort
DVI-I
Commande externe
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
RJ45
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
Pratique
Positionnement
Paysage
Portrait
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, faible luminosité
Contrôle du clavier
Masqué
Verrouillable
Signal de la télécommande
Verrouillable
Boucle de signal
RS-232
Boucle IR (loopthrough)
Installation aisée
Smart insert
Kit d'alignement des bords
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Autres fonctionnalités
Poignées de transport
Qualité d'image
Contrôle de la couleur avancé
Contrôlable via le réseau
RS-232
HDMI (un câble)
LAN (RJ45)
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W RMS
Alimentation
Puissance électrique
100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consommation (type)
368
W
Consommation en veille
< 0,5 W
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
1 024 x 768, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 60 Hz
1 920 x 1 200, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formats vidéo
1 080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Dimensions
Largeur de l'appareil
1 242,2
millimètre
Poids du produit
35,8
kg
Hauteur de l'appareil
713
millimètre
Profondeur de l'appareil
137,9
millimètre
Largeur de l'appareil (pouces)
48,9
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
28.1
pouces
Fixation murale
400 x 400 mm, M6
Profondeur de l'appareil (pouces)
5,43
pouces
Largeur du cadre
15,6 mm
Poids du produit (lb)
78,94
lb
Largeur du Smart insert
100
millimètre
Hauteur du Smart insert
200
millimètre
Conditions de fonctionnement
Altitude
0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement
0 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80 (fonctionnement), 5 - 95 % (stockage)
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Applications multimédias
Lecture vidéo USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Lecture image USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
Lecture audio USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Accessoires
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation secteur
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Télécommande
Plaques d'alignement des bords
Câble RS-232
Accessoires fournis
Câble RS-232 pour cascade
Accessoires en option
Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
Support de table
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Anglais
Français
Allemand
Italien
Polonais
Russe
Espagnol
Turc
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Arabe
Japonais
Portugais
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
BSMI
CB
CE
FCC, Classe B
UL/cUL
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Câble d'alimentation
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Télécommande
Plaques d'alignement des bords
Câble RS232
Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)