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    Signage Solutions Écran H-line

    55BDL3002H/00

    Évaluation globale / 5
    • Avis Avis

    Faites tourner les têtes

    Maintenez votre visibilité jour et nuit, grâce à l'écran Full HD professionnel très lumineux Philips H-line. Grâce à une netteté et à un contraste remarquables, cette solution est idéale pour les vitrines et les lieux très éclairés, qu'il s'agisse de musées ou de magasins.

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    Signage Solutions

    Écran H-line

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    Faites tourner les têtes

    Écran 24/7 très lumineux.

    • 55"
    • 2 500 cd/m²
    • Full HD
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

    Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).

    Gestion du système à distance à partir de CMND

    Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

    Luminosité élevée (2 500 cd/m²) adaptée à une utilisation en semi-extérieur

    Faites vraiment la différence dans les lieux lumineux ou semi-extérieurs. Cet écran ultra-lumineux de 2 500 cd/m² est idéal pour attirer l'attention dans de vastes lieux de passage où la luminosité est élevée.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      139.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      55  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,63 x 0,63
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      2 500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M (8 bits)
      Niveau de contraste (standard)
      5 000:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      6  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
      • Contraste dynamique amélioré
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      Technologie de la dalle
      SVA

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • VGA (Analogique D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Composantes (BNC)
      • Composite (BNC)
      • HDMI (x2)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      • Sortie CA
      • OPS
      • USB
      Sortie vidéo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Portrait
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      • Smart insert
      • Kit d'alignement des bords
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • HDMI (un câble)
      • LAN (RJ45)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (type)
      368  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 242,2  millimètre
      Poids du produit
      35,8  kg
      Hauteur de l'appareil
      713  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      137,9  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      48,9  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      28.1  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      5,43  pouces
      Largeur du cadre
      15,6 mm
      Poids du produit (lb)
      78,94  lb
      Largeur du Smart insert
      100  millimètre
      Hauteur du Smart insert
      200  millimètre

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80 (fonctionnement), 5 - 95 % (stockage)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande
      • Plaques d'alignement des bords
      • Câble RS-232
      Accessoires fournis
      Câble RS-232 pour cascade
      Accessoires en option
      • Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
      • Support de table

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polonais
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Portugais
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Télécommande
    • Plaques d'alignement des bords
    • Câble RS232
    • Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
    • Accessoires en option: Support de table
    Badge-D2C

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