43BDL3650QE/00
Affichez mieux
Attirez l'attention de votre public grâce à cet écran numérique 4K Ultra HD éco-responsable. Doté des toutes dernières technologies de PPDS EcoDesign, cet écran affiche une image 4K UHD parfaite tout en consommant moitié moins d'énergie que d'autres modèles sur le marché.
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
EcoDesign
total
recurring payment
Conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux, des emballages et des logiciels intégrés qui préservent l'environnement et qui offrent une meilleure efficacité énergétique, l'écran EcoDesign 3650 de Philips est conçu pour fonctionner avec moins de la moitié de la puissance de ses homologues tout en offrant la même performance inégalée.
Reconnu par et enregistré auprès de l'EPEAT avec un écolabel Gold Climate+, l'écran Philips Signage 3650 EcoDesign répond aux critères établis par le premier écolabel mondial pour les appareils électroniques.
Alimenté par notre plateforme SoC Android 10, ces écrans professionnels de Philips sont optimisés pour les applications Android, et vous pouvez installer des applications Web directement sur l'écran. Flexible et sécuritaire, cela garantit que les spécifications de l’écran restent à jour plus longtemps.
Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, le basculement est une technologie révolutionnaire qui lit automatiquement le contenu de sauvegarde à l'écran en cas de défaillance d'une source ou d’une application. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement et vous êtes prêt à protéger instantanément le contenu.
Partagez votre écran sans fil à l'aide de votre réseau Wi-Fi pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez notre clé HDMI interactive facultative pour diffuser directement sur l'écran sans avoir à vous connecter au réseau sécurisé.
Grâce à Wave, libérez à distance la puissance, la polyvalence et l'intelligence de vos écrans Philips Signage 3650 EcoDesign. Cette plateforme cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion des playlists et programmation du fonctionnement. Vous économisez ainsi du temps et de l'énergie, tout en limitant votre impact environnemental.
Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage grâce au navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.
Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB ou d’une mémoire interne. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.