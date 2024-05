Compatible PPDS Wave pour la gestion à distance

L'écran compatible PPDS Wave vous permet de gérer et d'entretenir l'appareil à distance en transférant du contenu en toute sécurité, partout et à tout moment. Cette plateforme cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion des playlists et programmation du fonctionnement. Vous économisez ainsi du temps et de l'énergie, tout en limitant votre impact environnemental.