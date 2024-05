Prêt pour la gestion à distance PPDS Wave

Votre écran prêt pour PPDS Wave vous permet de gérer et de maintenir cet appareil à distance, en changeant de contenu de façon sécuritaire, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette plateforme infonuagique évolutive vous donne le plein contrôle, avec une installation et une configuration simplifiées, une surveillance et un contrôle des écrans, une mise à niveau du micrologiciel, la gestion des listes de lecture et la programmation de l’alimentation. Elle vous fait économiser du temps, de l’énergie et réduit votre impact sur l’environnement.