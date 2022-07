Philips a reçu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis pour commencer le processus de réparation et/ou de remplacement des appareils DreamStation de première génération concernés aux États-Unis1. La société lance également des programmes de réparation et/ou de remplacement dans d’autres pays et prévoit de les mettre en place sur la majorité de ses marchés d’ici la fin septembre 2021. Philips a pour intention de mener à bien ces programmes de réparation et de remplacement dans un délai d’environ 12 mois.



En août, la société a commencé à remplacer certains appareils de PPC DreamStation de première génération concernés aux États-Unis par des appareils de PPC DreamStation 2. L’ajout de ce processus de réparation et/ou de remplacement des appareils DreamStation de première génération permet à Philips de commencer à remplacer les appareils DreamStation concernés à plus grande échelle. Philips continue à échanger avec la FDA concernant d’autres aspects de la notification de rappel et du plan d’atténuation aux États-Unis2.



“Nous sommes pleinement conscients que le délai de correction du problème sur les appareils concernés met les patients dans une situation délicate”, a déclaré Frans van Houten, PDG de Royal Philips. “Nous sommes mobilisés pour leur fournir une solution aussi rapidement que possible. Nous avons considérablement augmenté notre capacité de production, d’entretien et de réparation, et nous avons renforcé notre communication auprès de nos clients et de leurs patients. Nous invitons vivement les patients possédant des appareils actifs concernés à les enregistrer sur le site Web dédié aux notifications de rappel.”



Pour plus d’informations sur la notification de rappel*, ainsi que sur les instructions destinées aux clients, utilisateurs et médecins, consultez le site www.philips.com/src-update. Les patients possédant des appareils concernés sont invités à enregistrer leurs produits sur ce site Web afin de faciliter leur remplacement.