Message de David Ferguson

Nous nous engageons pleinement à résoudre ce problème à l’échelle mondiale et avons augmenté nos capacités en matière de production et de réparation, ainsi que la capacité de notre service de maintenance. Plus précisément, nous avons augmenté la capacité de production des kits de réparation et des appareils de remplacement au troisième trimestre 2021 pour atteindre 55 000 unités par semaine. Nous avons pour objectif d’augmenter cette capacité à 80 000 unités par semaine au quatrième trimestre 2021.



Bien que nous ayons fait des progrès, nous sommes conscients que le calendrier et la communication sont des aspects essentiels. Nous continuerons à partager des mises à jour au fur et à mesure de l’avancée de ce processus et nous maintiendrons les informations à jour sur le site philips.com/src-update.