Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux

La technologie brevetée Rapid Air Plus avec design unique en forme d'étoile fait circuler plus rapidement l'air chaud autour des ingrédients, de manière à obtenir une cuisson uniforme jusqu'au cœur, pour des plats maison délicieux, jusqu'à 30 % plus rapidement*.