L’apnée du sommeil survient pour la majorité des gens lorsqu’ils sont couchés sur le dos. Dans cette position, la langue se détend et tombe plus facilement vers l’arrière en bloquant les voies respiratoires. C’est ce qu’on appelle l’apnée du sommeil positionnelle. La recherche montre que lorsque vous dormez sur le côté, vos voies respiratoires sont moins obstruées et, ainsi, l’apnée du sommeil positionnelle et ses conséquences disparaissent. Si une apnée du sommeil positionnelle vous a été diagnostiquée, le Sleep Position Trainer est un traitement adapté. Le SPT contient un capteur actif qui surveille en permanence votre position de sommeil et émet une douce vibration lorsque vous vous couchez sur le dos. Cela vous permet de vous retourner pour prendre une position saine sans perturber votre rythme de sommeil naturel. En poursuivant son utilisation, le SPT permet de progressivement vous entraîner à ne pas dormir sur le dos.