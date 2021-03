Une enquête Philips révèle l’impact universel de la COVID-19 sur la qualité du sommeil et la réduction de l’utilisation de la PPC

“Les résultats de l’enquête de cette année confirment ce que nous pensions depuis un certain temps : la lenteur de l’adoption de la télémédecine n’est pas due à un manque de technologie”, a déclaré le Dr Teofilo Lee-Chiong, MD, Chef de liaison médicale, Soins respiratoires et dédiés au sommeil chez Philips. “Les outils nécessaires pour une prestation efficace et fiable de télémédecine existent déjà, et l’intérêt des consommateurs est manifeste, particulièrement face à la COVID-19. Lorsqu’elle est utilisée correctement, la télémédecine pour les troubles du sommeil peut contribuer à améliorer l’efficacité et la qualité des soins, à améliorer les résultats médicaux, à donner aux patients les moyens de prendre des décisions éclairées et à fournir des soins équitables pour tous. Depuis début 2020, nous avons constaté une augmentation de 35 % du nombre moyen d’appareils uniques connectés quotidiennement aux services de gestion patients basés sur le cloud Philips [2].”

Les patients souffrant du syndrome d’apnées du sommeil ont eu des difficultés avec l’utilisation de la PPC pendant la COVID-19

L’apnée du sommeil continue d’avoir un impact sur la qualité du sommeil dans le monde entier, avec une légère augmentation signalée par ceux ayant été diagnostiqués pour ce problème depuis l’an dernier (2020 : 9 % par rapport à 2021 : 12 %). Bien que le traitement par pression positive continue (PPC) soit le traitement le plus couramment prescrit pour traiter cette pathologie, cette année, les patients souffrant du syndrome d’apnées du sommeil sont significativement moins susceptibles d’utiliser la PPC (2020 : 36 % par rapport à 2021 : 18 %) ou plus susceptibles de signaler qu’ils n’ont jamais utilisé le traitement par PPC prescrit (2020 : 10 % par rapport à 2021 : 16 %). La COVID-19 pourrait être un frein potentiel à l’utilisation du traitement par PPC chez les patients souffrant du syndrome d’apnées du sommeil. 72 % des personnes qui ont déclaré avoir interrompu le traitement ont mentionné une raison liée à la COVID-19, allant de problèmes financiers (55 %) à un accès limité aux consommables (44 %). Le plus inquiétant est que 57 % des personnes souffrant du syndrome d’apnées du sommeil n’ont jamais reçu de traitement par PPC.

Ces résultats confortent davantage l’engagement de Philips à développer des solutions validées cliniquement pour permettre aux personnes souffrant du syndrome d’apnées du sommeil, ou confrontées à d’autres problèmes de sommeil, de prendre le contrôle de leur santé. Depuis plus de 35 ans, Philips étudie le sommeil sous tous les angles, collectant des milliards de données sur le sommeil pour mieux comprendre comment le sommeil affecte la santé. Aujourd’hui, le portefeuille croissant de solutions de sommeil de Philips s’adresse collectivement à plus de 80 % des problèmes de sommeil connus [3]. Ces solutions et services sont appuyés par des recherches cliniques et des données techniques pour offrir des soins scientifiquement personnalisés et susciter la confiance de ceux qui les utilisent.

Pour en savoir plus sur l'enquête mondiale sur le sommeil et l'engagement de Philips à améliorer l'accès aux technologies du sommeil dans le monde entier, rendez-vous sur le site Philips.com/WorldSleepDay. Les personnes pensantes qu'elles, ou un être cher, peuvent être à risque d'apnée du sommeil peuvent consulter Philips.com/Sleep pour répondre à un questionnaire en ligne sur les symptômes, et parler à un professionnel de santé immédiatement.

[1] Indique un accord “plutôt” net ou “complet” avec la déclaration

[2] Services basés sur les données instantanées de la base de données Philips Encore Anywhere. Variation en pourcentage entre les appareils uniques quotidiens moyens connectés à Encore Anywhere par les entreprises américaines = 1 490 341 au 31/12/2019 et les appareils uniques quotidiens moyens se connectant à Encore Anywhere par les entreprises américaines = 2 005 352 au 01/10/2020 (une variation positive de 34,56 %)

[3] Ronflement, sommeil court, insomnie et apnée obstructive du sommeil