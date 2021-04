Avec Android



Les écrans Android de Philips sont rapides, polyvalents et faciles à utiliser. Optimisés pour les applications Android natives, vous pouvez les installer directement à partir de Google Play Store, ce qui vous donne accès aux dernières ressources pédagogiques et bien plus encore. Les mises à jour automatiques garantissent la mise à jour et la conformité de vos applications à mesure que les fonctionnalités et les protocoles de sécurité requis évoluent.