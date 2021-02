Une série de webinaires destinés à aborder les défis du sommeil et des soins respiratoires dans un monde post-COVID

" Dans une période comme celle-ci, la seule véritable constante est le changement ", a déclaré Teofilo Lee-Chiong, référent médical Sleep and Respiratory Care chez Philips. "Il est donc de plus en plus important que nous restions en contact avec nos partenaires spécialisés dans les troubles du sommeil en partageant des informations et les bonnes pratiques afin de garantir que les patients bénéficient toujours des meilleurs soins possibles. Si la diminution des risques pour les patients atteints de COVID-19 reste une priorité pour l'ensemble du secteur de la santé, il n'a jamais été aussi important de relever les défis quotidiens en matière de sommeil et de respiration. Nous sommes heureux d'offrir de nouvelles ressources aux cliniciens spécialisés dans les troubles du sommeil et de la respiration du monde entier, afin de les aider dans leurs activités en leur partageant des informations et des conseils sur les technologies et les approches de soins émergeante."

Les webinaires seront animés par des experts de l'industrie et des intervenants extérieurs qui partageront les dernières actualités, de bonnes pratiques et des conseils sur la gestion des activités liées au sommeil et le traitement des patients atteints de maladies respiratoires dans un contexte médical en constante évolution. Parrainée par Philips, cette série est conçue pour enrichir plus globalement le programme d'apprentissage en ligne de la CME/CE pour les médecins du sommeil, les pneumologues, les ORL, les neurologues, les médecins de médecine interne, les médecins généralistes, aides-soignants et les infirmiers, les techniciens du sommeil et les inhalothérapeutes, en leur présentant les dernières pratiques en matière de médecine du sommeil et de soins respiratoires.

Disponibles à la demande dans le monde entier pendant un an après la date de publication, les trois premiers webinaires sont actuellement accessibles sur eMedEvents.com/Philips pour les crédits AMA, CNE, AARC et CSTE pour les professionnels du sommeil et AMA, CNE et AARC pour les professionnels des soins respiratoires. La série de webinaires parrainée par Philips portera sur les sujets suivants, animés par des experts respectés du secteur :

1-La médecine du sommeil en 2020 et les progrès à venir : Animépar Seema Khosla, MD, FCCP, FAASM, directrice médicale du North Dakota Center for Sleep, ce webinaire traite des changements en matière de médecine du sommeil pendant la pandémie COVID-19 et de la manière dont elle va changer la façon dont les praticiens testent, diagnostiquent et traitent les patients apnéiques.

2-L'apnée du sommeil à l'époque actuelle : Diagnostic, thérapie et observance : Animé par Colleen Lance, MD, de la Cleveland Clinic, ce webinaire explique comment aider les patients atteints du syndrome d’apnée du sommeil à respecter leur traitement pendant cette période de transition.

3-Oxygénothérapie : Ce que vous devez savoir pour bien traiter vos patients : animé par Kim Radde Hunchuk, MEd, RRT, RPSGT, CTTS, CPFT, coordinateur des soins de transition au Centre médical régional de Sharon, avec plus de 30 ans d'expérience au service des patients atteints de maladies pulmonaires chroniques. Ce webinaire traite de la nécessité d'évaluer la thérapie à long terme par oxygène (LTOT) et d'adapter le système de distribution d'oxygène pour répondre aux besoins cliniques et au mode de vie du patient.

4-À venir : l'utilisation des données de patients à distance pour aider à gérer la thérapie de ventilation à domicile : animé par le Dr Marta Kaminska, B.Sc., MD, M.Sc, professeur associé, département de médecine, programme de recherche transitoire sur les maladies respiratoires, Université McGill ; et le Dr David Zielinski, MD FRCPC, FCCP, professeur associé, département de pédiatrie, programme de santé de l'enfant et de développement humain, Université McGill.

Cette série axée sur le sommeil et la respiration s'appuie sur l'engagement de Philips à soutenir ses partenaires, ses clients, les patients et ses collègues en cette période de crise. L'entreprise est consciente du besoin croissant de ressources partagées et de technologies connectées en cette période de grande incertitude. C'est pourquoi, en plus de son engagement à augmenter la production de technologies de soins intensifs pour soutenir les professionnels de la santé, Philips a concentré ses efforts sur le partage de contenus éducatifs et de réflexion pour aider à informer et à encourager les consommateurs et les experts du secteur des technologies de santé.