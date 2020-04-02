Les employés de Philips s'engagent dans la lutte contre le COVID-19

Charmae Pearson travaille chez Philips depuis plus de 14 ans, où elle a participé à la construction des respirateurs et des moteurs Trilogy dans l'usine Philips de Murrysville, en Pennsylvanie. Tous ceux qui la rencontrent savent qu'elle arbore un sourire au travail aussi souvent qu'elle porte ses chaussures de sécurité. Quand elle et ses collègues ont réalisé qu'ils travaillaient pour fabriquer l'une des pièces médicales les plus demandées au monde, son sourire ne s'est pas effacé. Il s'est agrandi.
C'est formidable de savoir que ce que nous faisons chaque jour change la vie des gens et leur permet de mieux respirer. Je me sens reconnaissante de pouvoir contribuer à faire la différence
Charmae Pearson
C'est formidable de savoir que ce que nous faisons chaque jour change la vie des gens et leur permet de mieux respirer » dit-elle. « Je me sens reconnaissante de pouvoir contribuer à faire la différence Et elle n'est pas seule. Aujourd'hui, alors que la propagation du coronavirus (COVID-19) persiste dans la communauté mondiale, Philips est fermement résolu à soutenir les systèmes et professionnels de santé qui nous confient leurs patients. Alors que partout dans le monde, on dit aux gens de travailler à domicile, de nombreux employés de Philips dans l'ouest de la Pennsylvanie et à Carlsbad, en Californie, travaillent sans relâche et sans peur pour continuer à assembler, tester et distribuer des équipements médicaux vitaux à ceux qui en ont besoin. Ils le font parce qu'ils savent que les solutions Philips - comme la ventilation invasive et non invasive, l'oxygénothérapie, la thérapie CPAP, les nébuliseurs, le suivi des patients, les systèmes d'ultrasons et les consommables médicaux - peuvent aider les systèmes de santé, les cliniciens et leurs patients à s'orienter dans cet environnement complexe et évolutif. Alors que la demande de respirateurs ne cesse de croître, Philips continue de se concentrer sur la qualité et la sécurité des patients, tout en travaillant dur - et différemment - ensemble. Les priorités sont recentrées pour répondre à la demande nécessaire et utilisent une approche planifiée pour accélérer ces efforts, notamment en augmentant les productions. Philips s'est engagé à doubler la production de respirateurs hospitaliers d'ici mai et à la quadrupler d'ici le troisième trimestre 2020. Les respirateurs d'aujourd'hui, comme ceux produits par Philips, ne sont généralement pas produits en grandes quantités. Ils contiennent plus d'un million de lignes de code et plus de 650 composants très complexes et très fiables, tels que des capteurs de haute précision, des motoventilateurs haute performance et de nombreux logiciels aux algorithmes complexes, ce qui fait du quadruplement de la production en quelques mois seulement un effort véritablement herculéen. Cela signifie que Philips embauche des dizaines de nouveaux employés de fabrication rien qu'en Pennsylvanie pour répondre à ce besoin. Et cela signifie que les employés actuels travaillent plus dur que jamais pour faire la différence.
C'est formidable de savoir que ce que nous faisons chaque jour change la vie des gens et leur permet de mieux respirer » dit-elle. « Je me sens reconnaissante de pouvoir contribuer à faire la différence
Et elle n'est pas seule. Aujourd'hui, alors que la propagation du coronavirus (COVID-19) persiste dans la communauté mondiale, Philips est fermement résolu à soutenir les systèmes et professionnels de santé qui nous confient leurs patients. Alors que partout dans le monde, on dit aux gens de travailler à domicile, de nombreux employés de Philips dans l'ouest de la Pennsylvanie et à Carlsbad, en Californie, travaillent sans relâche et sans peur pour continuer à assembler, tester et distribuer des équipements médicaux vitaux à ceux qui en ont besoin. Ils le font parce qu'ils savent que les solutions Philips - comme la ventilation invasive et non invasive, l'oxygénothérapie, la thérapie CPAP, les nébuliseurs, le suivi des patients, les systèmes d'ultrasons et les consommables médicaux - peuvent aider les systèmes de santé, les cliniciens et leurs patients à s'orienter dans cet environnement complexe et évolutif.
Alors que la demande de respirateurs ne cesse de croître, Philips continue de se concentrer sur la qualité et la sécurité des patients, tout en travaillant dur - et différemment - ensemble. Les priorités sont recentrées pour répondre à la demande nécessaire et utilisent une approche planifiée pour accélérer ces efforts, notamment en augmentant les productions. Philips s'est engagé à doubler la production de respirateurs hospitaliers d'ici mai et à la quadrupler d'ici le troisième trimestre 2020. Les respirateurs d'aujourd'hui, comme ceux produits par Philips, ne sont généralement pas produits en grandes quantités. Ils contiennent
plus d'un million de lignes de code et plus de 650 composants très complexes et très fiables, tels que des capteurs de haute précision, des motoventilateurs haute performance et de nombreux logiciels aux algorithmes complexes, ce qui fait du quadruplement de la production en quelques mois seulement un effort véritablement herculéen. Cela signifie que Philips embauche des dizaines de nouveaux employés de fabrication rien qu'en Pennsylvanie pour répondre à ce besoin. Et cela signifie que les employés actuels travaillent plus dur que jamais pour faire la différence.
De son siège social de la division Sommeil et Respiration dans l'ouest de la Pennsylvanie au siège mondial à Amsterdam, toute la communauté Philips reconnaît les sacrifices importants que de nombreux employés font pour soutenir ces efforts. "L'urgence et la rapidité de la crise continuent à avoir un impact sur nos activités, nos clients et nos employés dans le monde entier", déclare John Frank, directeur commercial, Sommeil et soins respiratoires, Philips. "En tant qu'entreprise, nous restons concentrés sur notre triple devoir de vigilance pour garantir la santé et la sécurité des employés, répondre aux besoins critiques des clients et assurer la continuité des activités. Je suis fier de toute l'équipe de la division Sommeil et soins respiratoires, y compris les équipes de production et d'approvisionnement de Philips, et des nombreuses autres personnes de Philips qui intensifient, collaborent et dirigent cette vaste opération, y compris l'augmentation rapide de la fabrication de produits dont on a un besoin urgent pendant cette crise". "Philips exprime sa sincère reconnaissance à ceux qui ne peuvent pas rester chez eux, chez Philips et ailleurs", a ajouté Frank. "Des professionnels de santé aux facteurs, en passant par les employés des restaurants et les équipes d'assainissement, nous vous voyons et nous vous remercions. Nous espérons que, comme Charmae, vous vous sentez fier du travail que vous faites pour améliorer la santé et la vie de ceux qui vous entourent". Philips est engagé dans sa mission qui consiste à améliorer des vies, et cette passion s'intensifie en ces temps difficiles.
De son siège social de la division Sommeil et Respiration dans l'ouest de la Pennsylvanie au siège mondial à Amsterdam, toute la communauté Philips reconnaît les sacrifices importants que de nombreux employés font pour soutenir ces efforts.
"L'urgence et la rapidité de la crise continuent à avoir un impact sur nos activités, nos clients et nos employés dans le monde entier", déclare John Frank, directeur commercial, Sommeil et soins respiratoires, Philips. "En tant qu'entreprise, nous restons concentrés sur notre triple devoir de vigilance pour garantir la santé et la sécurité des employés, répondre aux besoins critiques des clients et assurer la continuité des activités. Je suis fier de toute l'équipe de la division Sommeil et soins respiratoires, y compris les équipes de production et d'approvisionnement de Philips, et des nombreuses autres personnes de Philips qui intensifient, collaborent et dirigent cette vaste opération, y compris l'augmentation rapide de la fabrication de produits dont on a un besoin urgent pendant cette crise".
"Philips exprime sa sincère reconnaissance à ceux qui ne peuvent pas rester chez eux, chez Philips et ailleurs", a ajouté Frank. "Des professionnels de santé aux facteurs, en passant par les employés des restaurants et les équipes d'assainissement, nous vous voyons et nous vous remercions. Nous espérons que, comme Charmae, vous vous sentez fier du travail que vous faites pour améliorer la santé et la vie de ceux qui vous entourent".
Philips est engagé dans sa mission qui consiste à améliorer des vies, et cette passion s'intensifie en ces temps difficiles.
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