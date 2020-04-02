Les employés de Philips s'engagent dans la lutte contre le COVID-19

C'est formidable de savoir que ce que nous faisons chaque jour change la vie des gens et leur permet de mieux respirer » dit-elle. « Je me sens reconnaissante de pouvoir contribuer à faire la différence Et elle n'est pas seule. Aujourd'hui, alors que la propagation du coronavirus (COVID-19) persiste dans la communauté mondiale, Philips est fermement résolu à soutenir les systèmes et professionnels de santé qui nous confient leurs patients. Alors que partout dans le monde, on dit aux gens de travailler à domicile, de nombreux employés de Philips dans l'ouest de la Pennsylvanie et à Carlsbad, en Californie, travaillent sans relâche et sans peur pour continuer à assembler, tester et distribuer des équipements médicaux vitaux à ceux qui en ont besoin. Ils le font parce qu'ils savent que les solutions Philips - comme la ventilation invasive et non invasive, l'oxygénothérapie, la thérapie CPAP, les nébuliseurs, le suivi des patients, les systèmes d'ultrasons et les consommables médicaux - peuvent aider les systèmes de santé, les cliniciens et leurs patients à s'orienter dans cet environnement complexe et évolutif. Alors que la demande de respirateurs ne cesse de croître, Philips continue de se concentrer sur la qualité et la sécurité des patients, tout en travaillant dur - et différemment - ensemble. Les priorités sont recentrées pour répondre à la demande nécessaire et utilisent une approche planifiée pour accélérer ces efforts, notamment en augmentant les productions. Philips s'est engagé à doubler la production de respirateurs hospitaliers d'ici mai et à la quadrupler d'ici le troisième trimestre 2020. Les respirateurs d'aujourd'hui, comme ceux produits par Philips, ne sont généralement pas produits en grandes quantités. Ils contiennent plus d'un million de lignes de code et plus de 650 composants très complexes et très fiables, tels que des capteurs de haute précision, des motoventilateurs haute performance et de nombreux logiciels aux algorithmes complexes, ce qui fait du quadruplement de la production en quelques mois seulement un effort véritablement herculéen. Cela signifie que Philips embauche des dizaines de nouveaux employés de fabrication rien qu'en Pennsylvanie pour répondre à ce besoin. Et cela signifie que les employés actuels travaillent plus dur que jamais pour faire la différence.