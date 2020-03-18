Comment nous pouvons contribuer à faire la différence Je suis fier que nos employés du monde entier s'engagent à soutenir les prestataires de santé et leurs patients dans la lutte contre la COVID-19. Nous disposons d'un large portefeuille de produits, de services et de solutions qui peuvent aider à répondre aux besoins de prévention, de traitement et de guérison des maladies respiratoires infectieuses telles que COVID-19, notamment

Points sur les soins intensifs - solutions pour traiter les maladies respiratoires. Il s'agit notamment de solutions de surveillance des signes vitaux du patient et de détection des changements minimes, ainsi que de ventilateurs et de consommables médicaux pour la ventilation invasive, non invasive et en mode mixte pour traiter un large éventail d'affections respiratoires.

Des systèmes et des services d'imagerie de diagnostic, notamment la tomodensitométrie, la radiographie mobile et les ultrasons pour aider à diagnostiquer les affections respiratoires.

Solutions de télésanté hospitalière pour l'unité de soins intensifs et solutions de télésanté pour relier les soignants et les patients à domicile. La Fondation Philips contribue également à la lutte contre l'épidémie de COVID-19. La Fondation Philips est la plate-forme centrale des activités de RSE de Philips, fondée sur la conviction qu'à travers l'innovation et la collaboration, nous pouvons résoudre certains des défis les plus difficiles du monde et avoir un impact là où cela compte vraiment. En janvier, la Fondation a fait don d'une série d'équipements et de fournitures d'imagerie diagnostic, de surveillance patients et de thérapie respiratoire à l'hôpital Thunder God à Wuhan, en Chine. La Fondation travaille actuellement en étroite collaboration avec les équipes de Philips au Kenya, au Sud-Soudan et en Italie pour soutenir leurs systèmes de santé nationaux, qui ont tous été profondément touchés.

Notre mission d'amélioration des conditions de vie est plus pertinente que jamais. Je tiens à remercier sincèrement nos employés, nos clients et nos partenaires d'être restés concentrés pendant cette période d'essai et de continuer à collaborer. Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Cordialement,