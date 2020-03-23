Philips accélère sa production de produits de soins intensifs en réponse à la pandémie de COVID-19

Par exemple, Philips augmente la production de ventilateurs hospitaliers et prévoit de doubler la production au cours des huit prochaines semaines et de la multiplier par quatre d'ici le troisième trimestre 2020. L'entreprise mobilise son réseau mondial de fournisseurs pour intensifier le soutien et la production dans cette situation extraordinaire. Philips a une présence industrielle mondiale avec des sites d'assemblage final en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et, tout aussi important, un réseau mondial de fournisseurs de matériaux et de composants certifiés.

Conformément à l'appel à mobilisation lancé récemment par la Chambre de commerce internationale (CCI) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Philips demande également aux gouvernements de faciliter un meilleur accès aux matériaux et composants critiques en n'imposant pas de restrictions telles que les contrôles à l'exportation et les tarifs douaniers, et de fournir une aide pour accélérer la logistique, ainsi que des exemptions de mesures de confinement pour les fournisseurs critiques. Philips estime que les équipements médicaux essentiels, tels que les appareils de ventilation hospitaliers et les moniteurs de surveillance patients, devraient être mis à disposition dans le monde entier, en donnant la priorité aux communautés et aux pays qui en ont le plus besoin, en utilisant une approche équitable et éthique pour répartir l'offre en fonction des demandes des patients en phase aiguë, sur la base de données telles que la classification des risques COVID-19 d'un pays/région.)

"Conformément à la mission de Philips qui consiste à améliorer la vie des personnes, nous voulons aider le plus grand nombre possible de prestataires de soins à traiter un nombre croissant de patients atteints de COVID-19", a déclaré Frans van Houten, PDG de Royal Philips. "Il existe une demande mondiale sans précédent d'équipements médicaux pour aider à diagnostiquer et à traiter les patients atteints de COVID-19. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour doubler notre production de ventilateurs hospitaliers dans les huit prochaines semaines et nous visons une multiplication par quatre d'ici le troisième trimestre". "Nous nous engageons activement avec l'industrie des technologies médicales, les gouvernements, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités sanitaires pour garantir la production accrue de matériaux, de composants et de produits finaux, ainsi que leur expédition entre les pays. Nous appelons toutes les parties concernées à nous aider dans nos efforts pour sauver des vies en accélérant les livraisons. Nous croyons en une répartition équitable des équipements médicaux les plus rares à ceux qui en ont le plus besoin, alors que nous nous préparons à approvisionner d'autres régions dans les mois à venir", a poursuivi Frans van Houten. Les efforts de Philips pour augmenter la production incluent : Le recrutement de nouveaux employés de fabrication et le transfert des employés actuels pour répondre immédiatement à l'augmentation de la demande ;

L'ajout de lignes de fabrication et l'augmentation du nombre de postes de travail pour passer à des postes de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ;

Travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs de Philips afin de garantir l'approvisionnement en matériaux pour alimenter la production accrue de nos sites de fabrication ;

Exploiter les capacités d'innovation de Philips pour réorganiser les gammes de produits connexes afin de répondre à l'augmentation de la demande ;

S'engager avec des fabricants sous contrat tiers.

L'impact de COVID-19 sur les performances de Philips Malgré la pandémie COVID-19, Philips a pu poursuivre ses activités commerciales à l'échelle mondiale et servir ses clients. Toutefois, l'impact de l'épidémie sur la vie sociale et l'industrie dans les régions les plus touchées entraîne une baisse de la demande pour le portefeuille de produits de consommation de Philips et affecte les chaînes d'approvisionnement mondiales de Philips. Bien que l'on s'attende à ce que cela ait un impact négatif sur les résultats financiers de Philips au cours du premier semestre 2020, la société ne peut pas quantifier l'ampleur et la durée de cet impact pour le moment, étant donné la fluidité continue de la situation. Philips continue de surveiller et d'évaluer ses activités commerciales au quotidien, et fournira une mise à jour le cas échéant. Mentions Obligatoires : Le ventilateur V60 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI CE2797. Il est utilisé pour l’assistance respiratoire des patients nécessitant une ventilation mécanique. Les actes effectués avec ce système sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mars 2020