Avertissement

* En pratique clinique, l’utilisation de Precise Image peut permettre de réduire la dose délivrée au patient lors des examens scanner, selon l’indication clinique, la morphologie du patient et la région anatomique examinée. Il convient de consulter un radiologue et un physicien afin de déterminer la dose appropriée permettant d’obtenir une qualité d’image diagnostique pour la tâche clinique concernée. Les évaluations de réduction de dose ont été réalisées à l’aide de protocoles corps de référence avec des coupes de 1,0 mm et le paramètre « Smoother ». Les tests ont été effectués sur le fantôme MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory), en évaluant la broche de 10 mm et en comparant les résultats à ceux obtenus par reconstruction rétroprojectée filtrée (Filtered Back Projection – FBP). Une plage de performances a été observée sur les quatre broches à l’aide d’un outil d’évaluation de type Channelized Hotelling Observer (CHO), mettant en évidence une réduction du bruit pouvant atteindre 85 % ainsi qu’une amélioration de la détectabilité des faibles contrastes comprise entre 0 % et 60 %, pour une réduction de dose allant de 50 % à 80 %. Le déplacement de la courbe NPS (Noise Power Spectrum) est utilisé pour évaluer l’apparence de l’image. Cette mesure a été réalisée sur un fantôme à eau de 20 cm, dans une région d’intérêt centrale de 50 mm × 50 mm, avec un déplacement moyen de la courbe inférieur ou égal à 6 %.

** Résultats issus d’une évaluation interne Philips menée auprès de cinq experts cliniques, comparant le positionnement manuel et Precise Position sur 40 cas cliniques simulés à l’aide d’un fantôme du corps humain.

Les scanners Incisive et CT 5300 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV SUD CE0123 . Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2026