Obtenez des échographies intuitives et reproductibles – d’un examen à l’autre, d’un utilisateur à l’autre

De l’acquisition des images à leur analyse, les solutions d'échographie basées sur l'IA Philips s’intègrent aux processus cliniques quotidiens et renforcent les compétences des utilisateurs. Alimentées par des ensembles de données d'entraînement de haute qualité, ces fonctionnalités d'IA innovantes réduisent la charge cognitive des cliniciens tout en leur laissant la responsabilité de la décision finale. Certaines fonctionnalités telles que la formation automatisée des images, l’acquisition, les mesures et la génération de rapports augmentent la productivité. Grâce à la suppression des étapes manuelles de sélection des vues et d'analyse visuelle, la variabilité entre utilisateurs est réduite, ce qui contribue par ailleurs à une utilisation plus généralisée de l'échographie.