Quatre éléments complémentaires facilitant l’intégration de données

Le système IntelliBridge est composé de quatre éléments : le module d’identification IntelliBridge EC5 qui relie les appareils de surveillance au chevet au concentrateur EC 40/80 assurant la connexion au réseau LAN hospitalier ; l’application SC50 Device Interfacing Engine qui collecte les données patient des concentrateurs, les convertit au format HL7 et les transmet au SIH ; l’application Management Console qui permet à l’assistance technique de configurer le système et de résoudre les problèmes.