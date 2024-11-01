L’imagerie du sang noir vous permet de mieux différencier la lumière vasculaire du signal sanguin de la lumière interne. Améliorez la fiabilité de votre diagnostic en procédant à une imagerie cérébrale en 3D avec une résolution d’imagerie isotrope supérieure et une réduction du signal sanguin cérébral de la lumière interne sur le volume complet d’imagerie.
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