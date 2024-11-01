L’élastographie IRM permet une évaluation non invasive des différences de dureté des tissus du foie par une acquisition en apnée rapide en fournissant aux médecins formés les données pour la prise de décisions éclairées concernant les traitement. Le traitement d’image est complètement intégré au scanner. Le calcul automatique des élastogrammes, la dureté des tissus prise en compte en kPA est inclus également comme cartographie de fiabilité statistique pour une évaluation fiable.
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