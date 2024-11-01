O-MAR (Réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts de susceptibilité* dans les plans, causés par des implants métalliques dans les contrastes d’image les plus pertinents (pT1, pT2 PDw et STIR), ce qui vous permet d’améliorer la visualisation de plus de tissus mous et d’os à proximité d’implants orthopédiques à RM conditionnelle en plus d’offrir une IRM postopératoire aux patients porteurs d’implants qui pourraient développer des maladies liées à l’implant.
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* Par rapport aux techniques basées sur la bande passante élevée standard de l’écho de spin.
REMARQUE : à utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
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