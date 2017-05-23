Termes recherchés

NeuroScience

Application clinique IRM

Trouver des produits similaires

Le module complet NeuroScience vous permet d’explorer la connectivité cérébrale à l’aide d’acquisitions multi-coques pondérées en diffusion jusqu’à 32 valeurs de b et jusqu’à 128 directions de diffusion uniques. Il permet d’effectuer des études IRMf avec stabiilité améliorée du fantôme nyquist, un stockage de données étendu, un contrôle de la cohérence des études IRMf longitudinales, une cartographie B0 pour la correction des données hors ligne et des outils d’exportation faciles à utiliser dans divers formats.

Contactez nous

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Voir toute la documentation

Brochure (1)

Brochure

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler