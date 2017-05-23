Le module complet NeuroScience vous permet d’explorer la connectivité cérébrale à l’aide d’acquisitions multi-coques pondérées en diffusion jusqu’à 32 valeurs de b et jusqu’à 128 directions de diffusion uniques. Il permet d’effectuer des études IRMf avec stabiilité améliorée du fantôme nyquist, un stockage de données étendu, un contrôle de la cohérence des études IRMf longitudinales, une cartographie B0 pour la correction des données hors ligne et des outils d’exportation faciles à utiliser dans divers formats.
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