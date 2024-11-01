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SmartExam rachis

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SmartExam* aide à obtenir des résultats de planification reproductible à l’aide d’un logiciel intelligent qui planifie automatiquement les géométries d’acquisition incluant la numérotation des vertèbres et la correspondance automatique de la planification de piles axiales à l’orientation du disque. Cela standardise le processus d’examen IRM tout en améliorant la cohérence des examens de suivi pour le même patient et d’un patient à l’autre.

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  • * SmartExam n’est pas disponible pour les patients porteurs d’implants à RM conditionnelle

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