Technique TSE 3D produisant des images pondérées en T2 haute résolution. La séquence DRIVE pulse accélère la méthode TSE 3D en offrant des TR plus courts. En raison d’une sensibilité intrinsèquement plus faible pour les vides de flux que pour les séquences à coupes multiples, la séquence DRIVE 3D est spécialement utile pour améliorer la visualisation des fluides de l’imagerie du conduit auditif interne.
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