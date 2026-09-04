Catégorie de produit
ECG
Compatible avec le matériel d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M2705A, M2704A, M2703A, M2702A, M1364A, M1365A, M2727A, M2738A, M2720A
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Conditionnement
1
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A