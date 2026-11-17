Technologie
PureWave
Nombre d’éléments
128
Gamme de fréquences
10 - 3 MHz
Type de sonde
Microconvexe
Ouverture
26,1 millimètre
Champ d’acquisition
130°
Volume du champ d’acquisition
-
Modes
Doppler pulsé et Doppler couleur orientables, Doppler énergie (CPA), Doppler énergie directionnel, imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES et imagerie harmonique
Applications
Examens obstétrique, gynécologique et de fertilité par voie endovaginale
Utilisable pour les biopsies
Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
Non
Caractéristiques physiques
-