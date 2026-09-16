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Le module NMT permet une mesure quantitative du niveau de relaxation musculaire.
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Mesure de relaxation musculaire
Caractéristiques
Fiabilité
Répond aux exigences de l’environnement clinique
Caractéristiques
Caractéristiques physiques
Poids
0,3 kg
Dimensions
36 x 102 x 111 mm
Module NMT - Philips