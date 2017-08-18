Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes

Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).