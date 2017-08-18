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IntelliBridge Enterprise

Solution d’interopérabilité

Philips IntelliBridge Enterprise fait le lien entre vos systèmes cliniques Philips et les systèmes d’information de votre établissement pour vous offrir un point d’interopérabilité unique et normalisé, tout en simplifiant votre environnement de soins et en réduisant les coûts.

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Caractéristiques
Point d’interopérabilité Philips unique

Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité

En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.

Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité

En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.

Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité

En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.
Protocole HL7 d’échange de données normalisé

Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes

Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).

Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes

Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).

Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes

Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).
Fonctions d’automatisation

Automatisation des tâches

IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.

Automatisation des tâches

IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.

Automatisation des tâches

IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.
Données de recherche

Facilité d'accès aux données de recherche

IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.

Facilité d'accès aux données de recherche

IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.

Facilité d'accès aux données de recherche

IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.
  • Point d’interopérabilité Philips unique
  • Protocole HL7 d’échange de données normalisé
  • Fonctions d’automatisation
  • Données de recherche
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Point d’interopérabilité Philips unique

Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité

En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.

Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité

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Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité

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Protocole HL7 d’échange de données normalisé

Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes

Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).

Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes

Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).

Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes

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Documentation

Brochure (1)

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  • Le système Philips IntelliBridgeest un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2018

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