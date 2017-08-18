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Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
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Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
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Automatisation des tâches
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Facilité d'accès aux données de recherche
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Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
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Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
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