Avertissement

1,. Selon 39 études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips est associée à une réduction de l’exposition des patients aux rayons.

2. Dans trois études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips a été associée à une réduction de l’exposition du personnel ou de l’exposition à la dispersion [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015) ou encore à l’exposition à la dispersion [van Strijen et al. (2015)].

3. Huit études comparatives ont démontré de manière explicite une qualité d’image équivalente. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al. (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015) et Wen (2015)].

4. Technology Maximizer Essential, programme de 5 ans inclus avec le système Azurion version 3

La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Août 2026